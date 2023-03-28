歐中關係：中國想復活「全面投資協定」，歐洲希望中國逼俄止戰，恐怕解凍容易復熱難
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對台灣而言，在歐中矛盾的夾縫中雖有機會，也有風險。一位外交官透露，歐盟行政部門未明言的心態是先完成歐中投資協定，才有機會與台灣展開投資協定談判。歐洲議會許多議員和台灣政府都在推動讓兩協定脫鉤，歐中協定若不成，中國對台灣的阻力勢必更大。
（中央社）距離去年G20印尼高峰會習近平與多位歐盟國家元首逐一場邊會談才4個多月，這些歐洲大人物便念念不忘，本週起接連飛向北京。但中國想要「全面投資協定」復活，歐洲想要中國逼俄止戰，恐怕都辦不到，雙方關係解凍易、復熱難。
西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）將在30日到海南參加博鰲亞洲論壇，31日在北京會見中國國家主席習近平；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月4日訪中，並邀請歐盟執行委員會（Euroepan Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同行；歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也將在4月先到東京再赴北京。
這是習近平自去年11月在20國集團（G20）高峰會「疫後復出」國際舞台後，第2波與歐洲國家領導人的見面熱潮，也是他正式展開第3任期後的第1波。
俄烏戰爭是歐洲元首們的優先議題，雖然明知中國企圖調解和平的天秤嚴重傾向俄國，但在習近平剛結束莫斯科行程後，馮德萊恩等人的北京行將試著拉回一點平衡，至少當面向習表達歐盟的一致立場。
然而，促進俄烏和平這一局對北京來說「形」比「實」遠遠重要，歐盟堅持的「烏克蘭式和平」與中國傾向的「俄羅斯式和平」難以交集，結果恐怕又會像波瑞爾對去年歐中視訊高峰會的形容：「聾人對話」。
至於中國對歐洲的期待，去年12月北京終於派出懸缺近1年的駐歐盟大使傅聰，他上任以來念茲在茲的就是讓歐中「全面投資協定」（Comprehensive Agreement on Investment, CAI）大復活。
這個2年多前談好的協定，2021年遭歐洲議會（European Parliament）決議凍結，最近傳出中方有意以解除對10位歐盟官員議員的制裁，來換取歐盟重新推動此協定走完批准程序。
可是這2年歐盟經濟產業政策最天翻地覆的變化之一，就是決定降低依賴中國。當然歐盟仍想維持與中國大幅度經貿往來，不同於美國政府擺明在科技產業推動與中國「脫鉤」（de-coupling），馮德萊恩是以「去風險化」（de-risking）來定義其對中經濟政策，在此趨勢下若恢復推動與中國綁得更緊密的「全面投資協定」，不就變成自相矛盾的「返風險化」（re-risking）了？
更何況這個協定的實質內容已受到不少批評。例如歐洲議會綠黨／歐洲自由聯盟（The Greens/EFA）黨團委託學者分析的報告顯示，這項協定看似為歐盟企業打開更多中國市場，但「魔鬼藏在附錄裡」。
報告指出，像新能源交通工具（NEVs）市場是歐洲企業的期待重點，但中方透過附錄限定只對10億美元（約新台幣303億元）以上投資案才解除部分法規管制，對歐洲中小企業不利；又如歐盟在協定內放入許多「公平競爭」文字，但附錄卻允許中國國有企業成為例外，包括繼續享有許多政府補貼。
甚至歐盟最在乎的氣候變遷議題，報告直言這個協定「無證據顯示有助於」中國達成二氧化碳減排目標；該協定也潛在地使中國有更多「以國家安全理由操作的空間」。
在地緣政治牽動下，全球新能源和科技產業已進入新的競爭格局，換言之，2年前的歐中全面投資協定對歐盟恐已「食之無味」甚至有怪味，最好繼續冷處理，但對中國而言「棄之可惜」，很想從歐洲議會的冷凍庫裡拿出來加熱。這一局雙方也難有交集。
對台灣而言，在歐中矛盾的夾縫中雖有機會，也有風險。一位外交官透露，歐盟行政部門未明言的心態是先完成歐中投資協定，才有機會與台灣展開投資協定談判。歐洲議會許多議員和台灣政府都在推動讓兩協定脫鉤，歐中協定若不成，中國對台灣的阻力勢必更大。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。