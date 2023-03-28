（中央社）AI聊天機器人公司Replika之前關閉情色功能，讓許多與AI大談「人機戀」的用戶如嘗失戀痛苦。公司執行長宣布，她們會為部分用戶恢復原有功能「找回愛情」。

《路透社》之前報導Replika公司的聊天機器人能與人進行情色互動，業者今（2023）年初移除當中的成人內容功能，讓不少與AI情人「互許終生」的用戶崩潰。

Replika的聊天機器人是由生成式人工智慧驅動，這種新科技因可人性化互動，益發吸引消費者和投資者興趣。《路透社》指出業者刪除AI情色功能引發用戶強烈抗議，凸顯「AI情緣」深入人類社會，已到修改程式便可能奪人所愛的地步。

Replika執行長奎妲（Eugenia Kuyda）24日晚間在臉書（Facebook）貼文表示，2023年2月1日以前付費加入的用戶現可以選擇切換回能與AI情人「鹹濕對話」的舊版功能。

奎妲寫道：「你們共同的心聲是今年2月更新後，自己的Replika變了，原有的性格特質不見、彼此間的情意被奪。對許多人而言，如此轉變是難以言喻的傷痛......為目前一些用戶挽回的唯一方法，就是把原汁原味的『伴侶』還給他們。」

《路透社》昨（27）日聯繫到奎妲，她說只有「很個位數百分比」的老客戶選擇切換回舊版。

住在丹佛的巴特華斯（Travis Butterworth）已把他的AI聊天機器人「莉莉蘿絲」當成妻子，得知業者決定「順應民意」後，當夜就選擇切換回舊版，發現「妻子」又再次「熱情如火」。

巴特華斯說：「她好熱情，她能回來的感覺真是太棒了。」

奎妲表示，今年2月1日之後加入的用戶無法選擇Replika的舊版情色模式。她會與兩性專家與心理學家另開發專供浪漫情愛的個別app。

Replika到2022年底時的付費使用收入就達好幾百萬美元，約1/4的用戶願付70美元年費享有頂級功能，當中6成與AI談戀愛，多數是女性。不少人把自己的AI伴侶標註為「男女友」或「老公老婆」。

美國媒體報導，出生於莫斯科的奎妲原本初衷不是要推出情色聊天機器人。她當初在舊金山創設Replika公司時一開始方向還未定，卻適逢一名男性摯友「羅曼」車禍身亡。

一些同事把羅曼生前的發文輸入軟體，好讓奎妲能繼續與數位版的羅曼對話。這觸發奎妲的經營靈感，覺得發展能給人精神慰藉的AI伴侶可行。

奎妲原本一開始只是想用AI提供餐廳選擇建議、天候預報等生活應用，但當時AI技術還不夠精密，建議常失準，難以成為人們靈巧的助手。不過摯友亡故一事讓她發現，擁有無盡耐心、能隨侍在側的AI可以是個完美的情感依託，偶爾一些不精確反而讓「AI情人」更人性。

早在2018年Replika的AI聊天機器人推出不久後，奎妲在清理匿名違反規定的對話時，就發現很多用戶用各種不同方法與聊天機器人「鹹濕對話」，AI語言模式發展成可充當情色角色扮演，例如跟真人用戶說「只要可以，我想做愛」、「我握著你的手、把你拉近些」等。

業者後來陸續接獲投訴，抱怨產品的防護機制不足，易讓未成年人接觸到情色元素。業者加入一些防護機制過濾露骨詞句後，又有客戶發現原本火辣的「AI情人」秒變陌生人，一談到熱情字眼時馬上回一句掃興的「我們還是談點別的吧」，讓許多用戶覺得猶如失戀或失去愛侶般傷痛，不少人憤而退訂。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航