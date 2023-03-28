恆大化解危機打破中國金融末日預言，學者：政府的手無處不在，內爆得以避免

（中央社）中國房地產開發商恆大集團債務問題沒有引發災難性危機，再次打破中國金融迎來末日預言。評論指出，中國政府有幾乎無限的權力引導資源、避免危機，政府的手無處不在。

香港人文社會科學研究所長、香港大學金融學講席教授陳志武27日在《紐約時報中文網》刊發評論文章。

評論指出，恆大集團背負逾3000億美元（約新台幣9兆1110億元）債務、面臨倒閉，外界一度憂心，災難性違約將波及中國經濟、引發全球經濟蕭條，重演2008年雷曼時刻；這個危機在中國政府出手介入後，內爆得以避免。

關於中國金融末日預言，每隔幾年出現一次，不過預言沒有發生；華爾街、西方媒體、經濟學家重複這類預言，但是犯了根本性錯誤，那就是「把純粹的市場邏輯應用到中國經濟上，這種邏輯是行不通的」。

評論提到，中國在2001年加入世界貿易組織（WTO），但仍不是一個完全的市場經濟國家；中國政府擁有幾乎無限的權力，可按照自己認為的合適方式引導資源、分配痛苦以避免危機，多是在失控前，命令銀行和其他債權人以大局為重，接受損失，恆大就是最好的例子。

美國聯準會（Fed）、財政部在2008年次貸危機期間介入協調金融機構重組，債權人和投資者的權利以及救助銀行的政治風險，限制了美國監管機構能做的事。

在中國，金融機構必須聽從政府安排，政府的手無處不在，土地、人民幣價值都由政府管理，人們也普遍認為監管機構干預中國股市交易。

中國規模最大、實力最強的企業大部分由國家所有，包括主要銀行，高管通常是共產黨員，共產黨控制企業高層任命，公司內部黨委進一步確保許多重要的商業決策與政府政策保持一致。

評論強調，追根究柢，這些都是為了維護社會穩定，這是黨的絕對優先事項；對於可能引發街頭示威的財務困境或重大企業倒閉，政府抱持零容忍態度，政府對商業部門的控制只會愈來愈強。

中國也曾遭遇金融危機，監管機構運用相當大的權力，多次阻止災難發生。

1999年，中國國有商業銀行不良貸款比率達30%（美國不良貸款比率幾十年來一直保持在個位數），當局成立資產管理公司接管不良貸款；2008年金融危機期間，中國實施大規模刺激計畫保護經濟。

評論認為，中國恆大式修復方案雖然化解短期危機，卻沒有引入改革以建立一個健康的、允許低效企業倒閉的市場經濟，反而是變相獎勵不負責任行為，使過度借貸和浪費資金現象長期存在，導致反覆出現金融困境。

中國面臨1970年代末對外開放以來最嚴峻的一系列經濟挑戰，包括高額債務、房地產行業疲弱、長期經濟放緩、失業率上升、人口老齡化、與美貿易和外交關係惡化等。

中國很可能面臨同日本一樣的命運，日本仍在努力擺脫1990年代的長期經濟停滯，日本的問題在一定程度上是起於房地產泡沫破裂和金融部門問題，這些都與中國目前面臨的問題類似。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀