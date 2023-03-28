韓國貿易協會副會長：台灣與韓國先天能源匱乏處境相似，「氫能經濟」可望成新轉機
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韓國政府在2019年就推出氫能經濟發展路徑圖，車廠、能源等企業也爭相投入氫能車、氫能電池、氫能電廠等相關技術與產品開發，進攻應用發展較快的歐美市場。「但台灣好像還沒有像韓國一樣關注這個領域」，鄭晚基說，台韓都是尖端技術開發、製造強國，在氫能產業上定能找到許多合作方式。
（中央社）能源危機衝擊全球經濟，發展新能源在減碳共識與化石能源價格波動下成為各國要務之一，韓國貿易協會（KITA）副會長鄭晚基指出，對先天能源資源匱乏的台灣、韓國而言，氫能可能成為能源危機下的新轉機。
「台灣跟韓國在能源上處境相似」，鄭晚基接受《中央社》專訪時表示，台韓能源同樣倚賴化石燃料進口，發展再生能源環境都不算好，「台灣可能還比韓國好些，韓國山地多，風場也不好，經常面臨沒有風、無法發電的間歇性問題」。
「所以我認為氫能是台灣跟韓國都蠻值得發展的新能源」，鄭晚基說明，若具有太陽光電或風力發電建設技術，可以與中東、澳洲、智利、加拿大等地區或國家合作，「這些地方適合發展太陽光等再生能源，但現在因為缺乏電力設施等基礎，廢而不用的土地面積可觀」，可藉由協助當地建立再生能源設施，生產氫能後再運送至台灣或韓國使用，「使用綠氫就相當於使用再生能源」。
事實上，韓國政府在2019年就推出氫能經濟發展路徑圖，車廠、能源等企業也爭相投入氫能車、氫能電池、氫能電廠等相關技術與產品開發，進攻應用發展較快的歐美市場。
「但台灣好像還沒有像韓國一樣關注這個領域」，鄭晚基說，台韓都是尖端技術開發、製造強國，在氫能產業上定能找到許多合作方式，除電力設施、綠氫生產設備、電廠設施、各種氫能交通工具外，「氫能製鋼也是個發展方向」，他提到浦項鋼鐵（POSCO）已著手開發相關技術，若台灣鋼鐵業者有意投入，或許也能考慮戰略合作、技術共同開發的可能性。
台韓雙邊貿易額在疫情下持續成長，去年達到564億美元，較2021年成長約11%，鄭晚基對此表示很滿意，但指出雙邊貿易品項超過6成集中在半導體相關產品，「台韓都是半導體大國，在這部分增加貿易往來當然是好事，但也該努力擴大其他領域的交流」。
他特別點出在韓國整體出口占比達11.8%的消耗品項目中，對中國、日本等主要貿易夥伴都有7%、8%占比，對美國則高達22.4%，對台灣則只有3.2%，「還有很大的努力空間」，除食品、化妝品外，智慧家電、醫療用品、健康保健相關產品都是潛力品項。
台灣與韓國地理位置相近，商業上往來卻沒有其他鄰國來得熱絡，鄭晚基指出，大部分台灣與韓國企業對彼此都還抱持著過去的「競爭意識」，但他認為同樣具有以半導體等IT產業為主、缺乏能源等特性的台灣與韓國「比起競爭，更應該合作」，「現在要做的是努力去了解對方，了解後就會有往來，然後會更加深了解」。
繼2月在首爾舉辦台韓合作契機分享會後，KITA 5月也將帶團到台灣舉行商談會，「擴大人的交流、展覽的交流，這些都是更了解對方的方式」，鄭晚基多次強調見面交流的重要性：「見了面才能共同合作規劃。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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