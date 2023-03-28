郭台銘訪美備戰2024？國民黨人士：意在凸顯分量，與侯友宜縣市首長形象做出區隔
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藍營人士分析，由於總統蔡英文近日將啟程訪美，而台灣民眾黨主席柯文哲也規劃在4月以總統參選人身分訪美，郭台銘選在此時訪美，除展現其個人在國際事務的格局外，也顯示出其在國際政經圈的分量，與侯友宜的縣市首長形象做出區隔。
戴中華民國與美國國旗棒球帽，郭台銘赴美未受訪
（中央社）鴻海創辦人郭台銘27日晚搭機赴美，展開為期12天的「科技經濟開拓之旅」，郭台銘戴著一頂繡有中華民國及美國國旗的棒球帽，格外引人注目，不過他未在桃機受訪發表談話。
搭乘中華航空公司CI4班機在晚間赴美的郭台銘，在晚間10時14分抵達桃園國際機場，穿著西裝打領帶的郭台銘，頭頂上戴著一頂繡有中華民國及美國國旗的棒球帽，對於記者詢問帽子是否具有象徵意義，郭台銘微笑不語，也沒有發表談話，只是不斷向拍攝記者說謝謝。
對於記者詢問，為何選在這個時機點赴美、以及這次的訪美是否有什麼目的，郭台銘依舊只是說謝謝沒有具體回應，隨後直接走向禮遇輪椅、嬰兒車、孕婦或持APEC卡的旅客使用之專屬通道2號工作門，郭台銘也拿出APEC商務旅行卡強調自己不是特權，隨後才在媒體要求下揮手道別進入管制區。
郭台銘辦公室27日中午發布新聞稿指出，郭台銘將在晚間啟程訪美，展開為期12天「科技經濟開拓之旅」，預計4月7日返台，未來將規劃一系列的訪日等行程。
郭台銘此行除前往華府拜會重要人士外，將前往美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）進行深度交流；同時也將受邀前往馬里蘭大學談論工業AI，並前往哈佛大學醫學院及商學院會見院長，與台灣同學會等組織舉行座談。
另外也接受「玉山科技協會」邀請，分別前往華府、舊金山灣區和洛杉磯分會發表演講，內容包含國際政治演變、台灣未來國際政策定位、經濟和科技（AI）產業的演變，與台灣轉型升級的發展等議題。
2024大選暖身？國民黨人士：郭台銘訪美意在凸顯分量
鴻海創辦人郭台銘27日赴美展開「科技經濟開拓之旅」，引發關注。藍營人士分析，郭台銘此次訪美行程走非傳統路線，展現其國際視野與國際政經圈的分量，可能意在與新北市長侯友宜做出區隔，塑造其有能力為台灣解決問題。
鴻海創辦人郭台銘將於27日晚間前往美國，展開為期12天的「科技經濟開拓之旅」，此行將走訪華府、波士頓、舊金山、洛杉磯等地。郭台銘辦公室表示，郭台銘希望透過訪美，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能性。
國民黨確定總統提名採取徵召方式，被外界解讀是要幫新北市長侯友宜解套，但侯友宜至今對於參選與否仍未鬆口。郭台銘先前也已表態有意重回國民黨爭取總統提名，也讓郭台銘的訪美之旅格外引人注目，各界關注郭台銘此行是否是為爭取國民黨的總統提名。
藍營人士分析，由於總統蔡英文近日將啟程訪美，而台灣民眾黨主席柯文哲也規劃在4月以總統參選人身分訪美，郭台銘選在此時訪美，除展現其個人在國際事務的格局外，也顯示出其在國際政經圈的分量，與侯友宜的縣市首長形象做出區隔。
藍營人士指出，郭台銘此次訪美行程刻意走非傳統台灣政治人物訪美的路線。華府作為美國的政治中心，常是一般台灣政治人物訪美行程中的重中之重，但根據郭台銘公布的行程來看，郭台銘僅在華府停留2天，隨即轉往美國生技重鎮波士頓，以及鄰近矽谷的舊金山及洛杉磯，意在展現國際企業的經驗豐富，也熟稔國際政經情勢。
對於郭台銘訪美，國民黨主席朱立倫27日受訪表示，相信所有藍營人士的出訪，只要對國家有益，對國民黨、藍營有益都歡迎。他指出，所有藍營朋友能夠爭取的，會盡最大努力爭取支持，郭台銘是藍軍非常重要的一分子，國民黨一定全力讓所有好朋友團結在一起。
國民黨立委陳玉珍指出，郭台銘本身就是國際級的企業家，相當具有國際觀，藉訪美可展現卓越的國際事務處理能力，對於台灣未來面對國際經貿相關議題，相信也會也有很大的幫助，也代表郭台銘並未忘情2024總統大選。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。