郭台銘訪美備戰2024？國民黨人士：意在凸顯分量，與侯友宜縣市首長形象做出區隔

戴中華民國與美國國旗棒球帽，郭台銘赴美未受訪

（中央社）鴻海創辦人郭台銘27日晚搭機赴美，展開為期12天的「科技經濟開拓之旅」，郭台銘戴著一頂繡有中華民國及美國國旗的棒球帽，格外引人注目，不過他未在桃機受訪發表談話。

搭乘中華航空公司CI4班機在晚間赴美的郭台銘，在晚間10時14分抵達桃園國際機場，穿著西裝打領帶的郭台銘，頭頂上戴著一頂繡有中華民國及美國國旗的棒球帽，對於記者詢問帽子是否具有象徵意義，郭台銘微笑不語，也沒有發表談話，只是不斷向拍攝記者說謝謝。

對於記者詢問，為何選在這個時機點赴美、以及這次的訪美是否有什麼目的，郭台銘依舊只是說謝謝沒有具體回應，隨後直接走向禮遇輪椅、嬰兒車、孕婦或持APEC卡的旅客使用之專屬通道2號工作門，郭台銘也拿出APEC商務旅行卡強調自己不是特權，隨後才在媒體要求下揮手道別進入管制區。

郭台銘辦公室27日中午發布新聞稿指出，郭台銘將在晚間啟程訪美，展開為期12天「科技經濟開拓之旅」，預計4月7日返台，未來將規劃一系列的訪日等行程。

郭台銘此行除前往華府拜會重要人士外，將前往美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）進行深度交流；同時也將受邀前往馬里蘭大學談論工業AI，並前往哈佛大學醫學院及商學院會見院長，與台灣同學會等組織舉行座談。

另外也接受「玉山科技協會」邀請，分別前往華府、舊金山灣區和洛杉磯分會發表演講，內容包含國際政治演變、台灣未來國際政策定位、經濟和科技（AI）產業的演變，與台灣轉型升級的發展等議題。

2024大選暖身？國民黨人士：郭台銘訪美意在凸顯分量

鴻海創辦人郭台銘27日赴美展開「科技經濟開拓之旅」，引發關注。藍營人士分析，郭台銘此次訪美行程走非傳統路線，展現其國際視野與國際政經圈的分量，可能意在與新北市長侯友宜做出區隔，塑造其有能力為台灣解決問題。

鴻海創辦人郭台銘將於27日晚間前往美國，展開為期12天的「科技經濟開拓之旅」，此行將走訪華府、波士頓、舊金山、洛杉磯等地。郭台銘辦公室表示，郭台銘希望透過訪美，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能性。

國民黨確定總統提名採取徵召方式，被外界解讀是要幫新北市長侯友宜解套，但侯友宜至今對於參選與否仍未鬆口。郭台銘先前也已表態有意重回國民黨爭取總統提名，也讓郭台銘的訪美之旅格外引人注目，各界關注郭台銘此行是否是為爭取國民黨的總統提名。

藍營人士分析，由於總統蔡英文近日將啟程訪美，而台灣民眾黨主席柯文哲也規劃在4月以總統參選人身分訪美，郭台銘選在此時訪美，除展現其個人在國際事務的格局外，也顯示出其在國際政經圈的分量，與侯友宜的縣市首長形象做出區隔。

藍營人士指出，郭台銘此次訪美行程刻意走非傳統台灣政治人物訪美的路線。華府作為美國的政治中心，常是一般台灣政治人物訪美行程中的重中之重，但根據郭台銘公布的行程來看，郭台銘僅在華府停留2天，隨即轉往美國生技重鎮波士頓，以及鄰近矽谷的舊金山及洛杉磯，意在展現國際企業的經驗豐富，也熟稔國際政經情勢。

對於郭台銘訪美，國民黨主席朱立倫27日受訪表示，相信所有藍營人士的出訪，只要對國家有益，對國民黨、藍營有益都歡迎。他指出，所有藍營朋友能夠爭取的，會盡最大努力爭取支持，郭台銘是藍軍非常重要的一分子，國民黨一定全力讓所有好朋友團結在一起。

國民黨立委陳玉珍指出，郭台銘本身就是國際級的企業家，相當具有國際觀，藉訪美可展現卓越的國際事務處理能力，對於台灣未來面對國際經貿相關議題，相信也會也有很大的幫助，也代表郭台銘並未忘情2024總統大選。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航