2023/03/28,
美加

《美聯社》調查：中國滲透美國猶他州，對政府、議會與摩門教會著力甚深

《美聯社》調查：中國滲透美國猶他州，對政府、議會與摩門教會著力甚深
位於鹽湖城市區的猶他州議會大廈｜Photo Credit: GettyImages

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《美聯社》報告中指出，中國在過去數年間，與美國猶他州的州政府以及立法官員建立了良好的關係。「對中國來說，猶他州是個重要的立足點，如果他們能夠在鹽湖城取得成功，那麼在紐約和其他地方也能夠成功。」前聯邦調查局情報人員表示。

《美聯社》在昨（27）日公布一項調查報告，報告中指出，中國在過去數年間，與美國猶他州的州政府以及州議員建立了良好的關係。親中的猶他州議員會暫緩不利北京的立法、否決有損北京聲譽的議案，替中國政府維護其正面的形象。

《美聯社》與事件的主要利益關係人進行了數十次的訪談，並申請公眾紀錄，獲得了長達數百頁的紀錄、聊天訊息與電子郵件。透過證據的拼湊，調查結果發現中國的全球影響力運動，在猶他州驚人地有力且成功。該調查發現，中國及其擁護者經常在猶他州議會，以及公共關係領域獲得有利北京的結果。

2021年時，即便美國國家安全局已經將中文，以及中國文化相關節目視為中共的宣傳工具，猶他州親中的州議員仍把禁止中資孔子學院的法案推遲了一年之久。直到2022年，猶他大學與南猶他大學才關閉校內的孔子學院。

2020年初，當北京當局正忙於平息COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）吹哨者李文亮所造成的社會輿論壓力時，一名中國官員請求猶他州的議員，錄製影片來鼓勵上海人民。專家表示，這是中國政府大內宣、安撫國內民眾的手段之一。

在2020年時，習近平寫了一封信給猶他州卡斯卡德小學（Cascade Elementary School）四年級的學生，信中提到「中國人民和美國人民一樣熱情好客，希望你們繼續加油，取得更大進步，做中美兩國人民友誼的小使者，歡迎你們到中國來看看。」一名共和黨議員表示，習近平此舉非常的親切。而中國官方媒體對這封信進行了大量的報導，並引述一名猶他州學生的話，將習近平比喻為一位善良的爺爺。

網路安全顧問公司Krebs Stamos Group的中國專家卡里（Dakota Cary）表示，像這樣的言論合理化了中國的理念與論述，猶他州議員已成為中國共產黨的喉舌，而這就是中國發展影響力運動的目標。

中國對猶他州的興趣不僅止於外交、貿易，以及教育相關的政府官員。根據法庭紀錄，美國政府已經注意到中華人民共和國國家安全部，對猶他州展現出了相當程度的興趣。

2023年1月，來自中國的電機碩士季超群，因為在美國從事間諜活動，而被判處8年的刑期。而根據他的臉書頁面與法庭紀錄，季超群在被捕之前，經常往返猶他州。

而在2019年被判處10年刑期的猶他州前情報官員漢森（Ron Hansen）表示，中國的間諜部門派他評估美國政界人士對中國的看法，他也承認曾試圖向中國販售機密資訊。根據法庭紀錄，聯邦調查局在他的電腦檔案中，發現了猶他州官員的姓名。漢森曾在2011年時，協助舉辦了首屆美中州長論壇（U.S.-China National Governors Forum），而這項活動在2020年時，被美國國務院以擔憂中國影響力為由，取消舉辦。

在商業活動方面，由於猶他州並不要求公職人員報告他們的旅外行程與個人財務狀況，因此很難確定官員與中國間的財務關係。然而猶他州一些親中的州議員，確實與中國間有著商業關係。

身兼猶他州參議員，以及商業顧問的布蘭伯（Curt Bramble）在近日接受《美聯社》的調查採訪時表示，他所有的客戶都只是在中國做生意的商人而已，並不是在中國當地成立的任何組織或個人，而他拒絕透露任何姓名。

不過布蘭伯在2022年時，曾告訴《法院新聞》（Courthouse News Service），他認為自己作為州議員與商業顧問的角色有時候會有重疊的情形發生，且他在中國同時有數十位客戶，布蘭伯為他們提供法律諮詢服務。「中國未來將成為世界強權，且中國正嘗試了解這對美國，以及對猶他州的意義是什麼。」布蘭伯向《法院新聞》表示。

其實在更早之前，猶他州官員就已經表態會在商業方面與中國維持良好的關係。當前總統川普（Donald Trump）在2018年與中國因貿易問題，而導致兩國關係緊繃時，當時的猶他州眾議院院長休斯（Greg Hughes）雖然作為川普的支持者，但向中國官方媒體表示「猶他州與華盛頓特區不同，我們是中國的老朋友。」

《美聯社》的報導指出，中國政府嘗試與猶他州的摩門教教會培養友好關係，想要透過摩門教教徒在當地強大的政商關係，將中國的影響力帶入猶他州的政府部門與民間社群當中，而對於一直想要在中國傳教的摩門教教會來說，這樣的合作模式正是他們所樂見的。

「對中國來說，猶他州是個重要的立足點，如果他們能夠在鹽湖城取得成功，那麼在紐約和其他地方也能夠成功。」前聯邦調查局情報人員蒙托亞（Frank Montoya Jr）表示。

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核稿編輯：羅元祺


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