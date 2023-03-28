2023/03/28,
生活

【圖表】台灣市話用戶數逐年下降，週均通話時間比手機少1.1小時

【圖表】台灣市話用戶數逐年下降，週均通話時間比手機少1.1小時

我們想讓你知道的是

台灣使用市話的民眾正逐漸減少，根據NCC統計，自2008至2023年1月，台灣的市話用戶數共減281萬戶，用戶取消市話的原因有56.2%是認為以手機取代即可。

根據國家通訊傳播委員會（下稱NCC）所統計的電信業者營運實績資料，自2008年至2023年1月間，台灣市話用戶數大減281萬，從1308萬減至1027萬戶。

觀察16歲以上台灣民眾住處電話的使用情形，由NCC每年發佈的《通訊市場調查結果報告》顯示，自2017至2022年（2021年受疫情影響無法調查），同時使用手機及市話的比例從79.0%下降到40.5%，僅使用手機的比例則從17.1%成長至51.7%，表示已有超過一半的民眾在住處不會使用市話。

使用情形

而台灣民眾使用市話和手機通話的時間也有明顯差異，根據NCC統計，全國民眾每週平均以市話通話46分鐘，以手機通話112分鐘，手機比市話多了1.1小時。

若以居住區域區分，東部、南部民眾以市話通話的時間，相對其他地區更長。報告顯示，週均市話通話時間最長的是宜花東的64分鐘，其次是高屏澎的62分鐘，而市話通話時間最短的則是北北基民眾的36分鐘。

手機通話部分，中彰投地區民眾平均每週用手機通話時間最長，達140分鐘，而最短的則是雲嘉南地區的82分鐘。

通話時間

關於民眾減少使用市話的原因，NCC針對住處有使用市話，且打算在一年內取消的民眾進行調查後發現，取消原因中有56%是因為行動電話可以直接取代，另有52%則是認為沒有市話需求。

不過，手機真的能完全取代市話的功能嗎？中華電信官網列出了市話的三大特點，供民眾參考：

  1. 以市話撥打緊急電話時，可直接顯示報案地址，不必另向警消通報地點。
  2. 市話通話費較手機低廉，撥打客服電話時也較省錢。
  3. 由於市話的電力是來自電信業者機房，即便家裡停電也可使用。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：林奕甫


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。