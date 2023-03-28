我駐斐濟代表處四年前遭中國施壓改名，斐濟政府宣布：恢復原有名稱及一切外交特權

我國在太平洋地區外交有進一步突破，外交部亞東太平洋司司長周民淦大使今（28）日表示，斐濟共和國政府決議恢復我國駐斐濟代表處原有名稱和外交特權，在3月24日正式通知我駐斐濟代表處，自今年3月15日起，恢復駐處名稱「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China to the Republic of Fiji），並享有自1971年斐濟外交特權及豁免法的外交特權，外交部對此表示肯定與感謝。

周民淦說，目前還未看到中國反應，但「相信他們會有相當強烈的反應」。

斐濟前政府幾年前受到中國壓力，於2019年7月總統蔡英文訪問加勒比海友邦時，片面宣布將我駐斐濟代表處從「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji），限期將包括駐處館牌、對外網站名稱及相關文書完成更名。這是繼2017年1月蔡英文出訪中美洲友邦時，中國逼迫在奈及利亞首都阿布加的「中華民國（台灣）商務代表團」遷出首都，並更名為「駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處」後，又一施壓的案例。

Photo Credit: 駐斐濟台北商務辦事處 網頁截圖 我駐斐濟代表處的官網名稱目前仍為「駐斐濟台北商務辦事處」。

不過在蔡英文本週即將出訪中美洲友邦前夕，太平洋地區卻傳來好消息，亞東太平洋司司長周民淦表示，這幾年經我國努力爭取，以及去年底斐濟大選後政黨輪替，由較親西方民主陣營的人民聯盟黨、國家聯盟黨、社會民主自由黨合組聯合政府共同執政後，有了新的轉變。

周民淦指出，斐濟新政府肯定我國自1971年在斐濟設立代表機構以來，在農漁業、醫療、教育、人才培育等領域跟斐濟政府密切交流，對造福斐濟人民有實質貢獻，經內閣會議後，決議撤銷前政府的決定，恢復我國駐處原有名稱「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」，以及恢復相關外交特權與待遇。

周民淦表示，斐濟是我國在太平洋區域理念相近合作的重要夥伴，兩國政府將在既有的合作基礎上，持續穩健交流，深化台斐友好關係，維護印太地區的民主發展、和平穩定與經濟繁榮。

針對爭取代表處正名的斡旋過程，周民淦回應，近年由前任駐斐濟代表黎倩儀與現任代表周進發密切接觸，加上新政府在選舉前是反對黨，一直比較親台灣，選舉後完成政黨輪替，「很自然地恢復我們當初享有的名稱和待遇」。

中華民國與斐濟兩國無官方外交關係，但在1996年相互承認國家地位，也於對方首都互設具大使館功能的代表機構。

Photo Credit: 翻攝自 外交部

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺