2023/03/28,
商業

SEMI預測：2026年全球12吋晶圓廠月產960萬片，美國占比從2022年的0.2%竄升至9%

SEMI預測：2026年全球12吋晶圓廠月產960萬片，美國占比從2022年的0.2%竄升至9%

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國際半導體產業協會（SEMI）指出，包括台積電、聯電、英特爾（Intel）和中芯等業者，它們將興建打82座新廠及產線，並於2023至2026年開始陸續量產。

（中央社）隨著記憶體及邏輯元件需求疲軟，12吋晶圓廠產能今（2023）年成長可能趨緩，增幅約6%，國際半導體產業協會（SEMI）預期，2026年12吋產能仍將達月產960萬片，創新高。其中，美國產能占全球比重將自2022年的0.2%，竄升至近9%。

SEMI表示，全球12吋晶圓廠產能分別於2021年及2022年強勁成長11%及9%，2023年因記憶體及邏輯元件需求疲軟影響，成長可能趨緩，增幅將降至6%。

雖然12吋產能成長放緩，不過，半導體產業仍專注於增加產能，以滿足強勁的長期需求。SEMI預期，2026年12吋月產能將達960萬片，晶圓代工、記憶體及功率元件是驅動12吋產能創高的主要動力。

SEMI指出，包括台積電、聯電、英特爾（Intel）、中芯、格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）、三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）、美光（Micron）、鎧俠（Kioxia）、英飛凌（Infineon）、德儀（TI）等，將有82座新廠及產線於2023至2026年陸續量產。

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2022年10月6日，美國總統拜登（Joe Biden）在參觀位於紐約州波基普西市的IBM工廠時看著一台量子計算機，而這台超級電腦使用大量半導體先進晶片，成為中美競爭下的重要產業。

在強勁的車用需求及政府投資驅動下，美國及歐洲和中東產能比重可望擴增，SEMI預估，美國比重將自2022年的0.2%，躍升至2026年近9%。歐洲和中東比重也將自6%，揚升至7%。

中國雖然面臨美國出口管制，在政府持續投資12吋成熟製程，2026年12吋晶圓廠月產能仍可望達240萬片規模，全球比重將自2022年的22%，上揚至2026年的25%。

韓國因記憶體市場需求疲軟影響，12吋晶圓廠產能占全球比重將自2022年的25%，降至2026年的23%。台灣12吋產能全球比重將自22%微幅滑落至21%。日本在面臨其他地區的競爭下，12吋產能全球比重也將自13%降12%。

SEMI預估，類比及功率元件12吋晶圓廠產能2022年至2026年複合成長率將達30%，是成長最快速的項目；晶圓代工12吋產能年複合成長率約12%，記憶體年複合成長率約4%。

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Photo Credit: GettyImages

2022年12月6日，美國總統拜登（中）在參觀位於台積電（TSMC）於亞利桑那州鳳凰城的半導體製造工廠時向在場的工人致意。未來該廠區將就近提供蘋果等品牌業者先進製成晶片製造更多電子產品。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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