文化部1200點成年禮金6月6日開放領取，獨立書店消費點數加碼，估藝文產業商機逾70億元
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1點相當於1新台幣1元的1200點成年禮金，是針對2001年9月1日至2005年12月31日出生的18至21歲青年，可用於看表演、看國片、實體書店購書、參觀博物館、買文創及工藝品、參加社區文化小旅行等。至於該如何領取？分為三步驟。
文化部為了鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，振興藝文產業發展，文化部爭取行政院疫後特別條例預算，其中1點相當於1新台幣1元的1200點成年禮金，將發放18至21歲青年，將近100萬人適用。至於文化部也在昨（27）日宣布，1200點成年禮金將於6月6日開放領取，並加碼獨立書店購書點數2點加贈1點。
文化部進一步說明，此成年禮金，是針對2001年9月1日至2005年12月31日出生的18至21歲青年，發放每人1200點，可用於看表演、看國片、實體書店購書、參觀博物館、買文創及工藝品、參加社區文化小旅行等。文化部指出，預計全國至少1萬個藝文消費點，預期為藝文產業帶來商機逾70億元。
至於該如何領取？分為三步驟，先下載文化幣APP，接著註冊與身分驗證過後，即能順利領取1200點成年禮金。
同時，考量藝FUN券約有6成用於書店，且其中8成5集中連鎖書店，為支持獨立書店營運，特別加碼成年禮金至非連鎖且獨立經營的實體書店，以及偏遠地區非連鎖圖書銷售據點消費，點數將加碼2點贈送1點，最多放大至1800點。
文化部表示，為了讓高中職、國中及國小學生有更多的文化體驗機會，也將與地方政府合作辦理「校外文化體驗一日遊」，以偏鄉地區學生為優先，鼓勵學校帶領學生到文化部所屬館所或鄰近地方文化設施、場域等參訪，並搭配導覽、節目欣賞、體驗等活動。預計至2025年達成各縣市至少100車次，全國合計4000車次、15萬人次目標，讓學生「走出教室、走進藝文場域」。
此外，為補足偏鄉藝文展演資源有限，且歷經3年疫情大型戶外演出幾乎停擺，偏鄉民眾藝文活動參與機會更為匱乏情況。文化部預計自7月起至年底，陸續於偏鄉辦理10場次大型展演活動，包含音樂、舞蹈、戲劇、馬戲、偶戲等，也將配合辦理藝術市集，邀請各類藝術工作者參與展售，提供成年禮金使用方案等。
新上任的文化部長史哲表示，「除成年禮金適用範圍納入公有博物館、美術館外，文化部所屬館所及國表藝等，皆應『動起來』，積極規劃專屬活動，搶攻成年禮金市場，並投入校外體驗活動培養更多觀眾群。」
最後，文化部強調，疫後藝文振興的腳步一定會持續進行，文化部將陸續推出各項方案及訊息，期盼精準協助產業振興，並且讓藝文參與深入國人生活，建立台灣文化自信。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：羅元祺
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
我們想讓你知道的是
臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。