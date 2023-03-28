2023/03/28,
藝文

文化部1200點成年禮金6月6日開放領取，獨立書店消費點數加碼，估藝文產業商機逾70億元

文化部1200點成年禮金6月6日開放領取，獨立書店消費點數加碼，估藝文產業商機逾70億元
Photo Credit: 文化部提供

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1點相當於1新台幣1元的1200點成年禮金，是針對2001年9月1日至2005年12月31日出生的18至21歲青年，可用於看表演、看國片、實體書店購書、參觀博物館、買文創及工藝品、參加社區文化小旅行等。至於該如何領取？分為三步驟。

文化部為了鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，振興藝文產業發展，文化部爭取行政院疫後特別條例預算，其中1點相當於1新台幣1元的1200點成年禮金，將發放18至21歲青年，將近100萬人適用。至於文化部也在昨（27）日宣布，1200點成年禮金將於6月6日開放領取，並加碼獨立書店購書點數2點加贈1點。

文化部進一步說明，此成年禮金，是針對2001年9月1日至2005年12月31日出生的18至21歲青年，發放每人1200點，可用於看表演、看國片、實體書店購書、參觀博物館、買文創及工藝品、參加社區文化小旅行等。文化部指出，預計全國至少1萬個藝文消費點，預期為藝文產業帶來商機逾70億元。

至於該如何領取？分為三步驟，先下載文化幣APP，接著註冊與身分驗證過後，即能順利領取1200點成年禮金。

同時，考量藝FUN券約有6成用於書店，且其中8成5集中連鎖書店，為支持獨立書店營運，特別加碼成年禮金至非連鎖且獨立經營的實體書店，以及偏遠地區非連鎖圖書銷售據點消費，點數將加碼2點贈送1點，最多放大至1800點。

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Photo Credit: 文化部提供

文化部表示，為了讓高中職、國中及國小學生有更多的文化體驗機會，也將與地方政府合作辦理「校外文化體驗一日遊」，以偏鄉地區學生為優先，鼓勵學校帶領學生到文化部所屬館所或鄰近地方文化設施、場域等參訪，並搭配導覽、節目欣賞、體驗等活動。預計至2025年達成各縣市至少100車次，全國合計4000車次、15萬人次目標，讓學生「走出教室、走進藝文場域」。

此外，為補足偏鄉藝文展演資源有限，且歷經3年疫情大型戶外演出幾乎停擺，偏鄉民眾藝文活動參與機會更為匱乏情況。文化部預計自7月起至年底，陸續於偏鄉辦理10場次大型展演活動，包含音樂、舞蹈、戲劇、馬戲、偶戲等，也將配合辦理藝術市集，邀請各類藝術工作者參與展售，提供成年禮金使用方案等。

新上任的文化部長史哲表示，「除成年禮金適用範圍納入公有博物館、美術館外，文化部所屬館所及國表藝等，皆應『動起來』，積極規劃專屬活動，搶攻成年禮金市場，並投入校外體驗活動培養更多觀眾群。」

最後，文化部強調，疫後藝文振興的腳步一定會持續進行，文化部將陸續推出各項方案及訊息，期盼精準協助產業振興，並且讓藝文參與深入國人生活，建立台灣文化自信。

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Photo Credit: 文化部提供
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Photo Credit: 文化部提供

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：羅元祺


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