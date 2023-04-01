2023/04/01,
科技

ChatGPT「AI佛祖」24小時線上開示，從人生煩惱到午餐吃什麼全都可以問

ChatGPT「AI佛祖」24小時線上開示，從人生煩惱到午餐吃什麼全都可以問
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

由日本開發者Kazuma Ieiri推出的「Hotoke AI」，以中文來說就是虛擬的「AI佛祖」，全天候在線上為浮沉於茫茫苦海中的蒼生開示。只要在官方網站輸入你的疑問，稍微等待幾個深呼吸的時間，AI佛祖就會以平靜口吻回覆以一篇文情並茂的開示文，幫助你走過迷惘的此刻。

文：古家萱

ChatGPT熱潮爆發後，坊間出現了各種意想不到的生成式AI應用方式，不久前，我們就曾在文章〈調教出專屬你的雲端情人：如何培養ChatGPT成為理想的另一半？〉中，分享如何利用獎懲機制，調教出完美的雲端情人。

然而，若你對談戀愛興趣缺缺，腦海中只有關於人生與宇宙的終極哉問，最近出現的「Hotoke AI」或許能引起你的注意。

由日本開發者Kazuma Ieiri推出的「Hotoke AI」，以中文來說就是虛擬的「AI佛祖」，全天候在線上為浮沉於茫茫苦海中的蒼生開示。只要在官方網站輸入你的疑問，稍微等待幾個深呼吸的時間，AI佛祖就會以平靜口吻回覆以一篇文情並茂的開示文，幫助你走過迷惘的此刻。

以下我將提供幾個範例。

  • 請AI佛祖開示我為什麼要工作：
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Photo Credit：Hotoke AI
  • 對身為廢材的自己感到擔憂：
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Photo Credit：Hotoke AI
  • 就連每日都會遇到的人生難題也難不倒：
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Photo Credit：Hotoke AI

測試了幾次之後大概可以看出，無論是攸關人生方向的重要問題，還是午餐吃不飽這種芝麻綠豆大的煩惱，AI佛祖都會先聆聽並表示理解發問者的處境，接著提出解決的幾種辦法，偶爾還會在最後加上一些安慰、鼓勵的話語，讓人感覺身心舒暢。

而除了回答問題外，在等待答覆的期間，網頁還會跳出一些提醒與建議，像是介紹冥想、深呼吸為身心靈健康帶來的好處，尋求專業人士協助的必要性等等，而其中，我個人覺得最為受用、也最希望能夠分享給大家的是以下這段文字：「通過談論問題，您可以客觀地看待自己的情感或當前的狀況。」

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Photo Credit：Hotoke AI

希望大家不要因為「怕給別人帶來麻煩」、「說出口很難為情」等想法而拒絕向周遭的人傾訴，即便有些問題就算說出口也無法解決，但透過述說的過程，你可以整理心中千頭萬緒的想法，重新認知每個情緒背後的意義，也更客觀地看待眼前的問題。

如果真的難以向周遭的親友啟齒，「Hotoke AI」也推出了LINE版本，讓你隨時隨地都可以找到專屬樹洞。截止我撰文的此刻，AI佛祖已經收到了超過21萬個問題，有興趣的讀者不妨到祂的官方網站，了解大家此刻的煩惱，或許能意外地找到共鳴。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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