2023/04/09,
健康

陰道開口處出現硬塊？可能是「巴氏腺囊腫」，超過40歲務必就醫檢查

陰道開口處出現硬塊？可能是「巴氏腺囊腫」，超過40歲務必就醫檢查
Photo Credit: 照護線上

我們想讓你知道的是

巴氏腺囊腫的體積差異很大，從豆狀般的大小到乒乓球那麼大都有可能。患者年齡多是20幾歲到30幾歲的女性，雖然大家不常提，但巴氏腺囊腫發生率並不低，許多女性都曾經經歷過。

文：白映俞醫師

巴氏腺位在陰道口兩側與大陰脣之間，分泌出幫助潤滑陰道的無色液體，減少性行為帶來的摩擦。

然而，既然是個會分泌液體的腺體組織，就可能被阻塞。萬一當巴氏腺的開口被阻塞的時候，腺體分泌那些略為黏稠的液體蓄積於內，就會形成一個類似水球的囊腫。這時患者會覺得在陰道開口附近出現了一個硬塊。

巴氏腺囊腫的症狀

巴氏腺囊腫（Bartholin cyst）是在陰道開口處出現的囊腫硬塊，不一定會讓患者感到疼痛，如果囊腫的體積很小，患者甚至沒有發覺異樣，直到醫院診所進行例行性的婦科檢查時，才由醫師發現巴氏腺囊腫。

如果患者自己有發現異樣的，可能會注意到兩側大陰唇的體積不同，一側變得比較大，或觸碰到球狀硬塊感。巴氏腺囊腫的體積差異很大，從豆狀般的大小到乒乓球那麼大都有可能。患者年齡多是20幾歲到30幾歲的女性，雖然大家不常提，但巴氏腺囊腫發生率並不低，許多女性都曾經經歷過。

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Photo Credit: 照護線上

當巴氏腺囊腫的體積愈大，就會讓人愈來愈有感，私密處變腫，走路、坐著都會覺得不舒服。假使巴氏腺囊腫內藏了細菌，變成出現紅、腫、熱、痛的感染囊腫，裡面形成化膿的膿包，會讓人愈來愈痛，甚至會發燒，膿包破裂並流出分泌物。這時候，就務必要就醫囉。

私密處腫痛，該怎麼辦？

如果已經超過40歲，發現陰道開口附近有硬塊，千萬不要直覺認為這就是巴氏腺囊腫而已。請務必讓醫師診視，在超過40歲或停經之後，硬塊都有可能會是更嚴重的問題，請不要掉以輕心。

若醫師確認私密處腫痛得原因為巴氏腺囊腫，會根據巴氏腺囊腫的大小、是否感染，有不同的處理方式。

當巴氏腺囊腫體積小，沒有造成什麼不適，很像一顆小小的青春痘時，可以考慮溫水坐浴，大概泡個溫水澡約10到15分鐘，一天可以溫水坐浴個幾次，連續三到四天都這樣做，巴氏腺囊腫就有機會就自行破裂並癒合。

如果巴氏腺囊腫就這樣自行消了，之後就是記得保持私密處的清潔、乾爽，不要增加巴氏腺囊腫感染的機會。記得不要自己去擠巴氏腺囊腫，更不要自行拿尖銳物想要戳破巴氏腺囊腫，這樣反而會增加感染的機會。

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Photo Credit: 照護線上

如果明顯有細菌感染的問題，已經化膿了，醫師會開立抗生素對抗致病菌。值得一提的是，巴氏腺囊腫本身起源於腺體組織的出口受到阻塞，不屬於性傳染的疾病。然而，經由性行為傳染的淋病雙球菌或披衣菌，可能會是巴氏腺容易阻塞感染的原因之一。因此除了大腸桿菌之外，淋病雙球菌也很可能是巴氏腺囊腫的致病菌。

膿包愈大的話，愈可能需要手術引流。醫師會切開囊腫，讓裡面蓄積的分泌物流出，置放引流管，持續引流到乾淨。

假使巴氏腺囊腫反覆干擾生活的話，可以與醫師討論更進階的手術治療方式。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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