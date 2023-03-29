德國運輸業要求加薪10％陷僵局， 陸海空面臨數十年來最大規模罷工
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由於通貨膨脹之後的生活成本增高，德國兩個工會要求為交通運輸行業工人要求漲薪10％，為此組織數十年來最大規模的全國罷工，全國各地的火車、長途客運、公共汽車以及大部分航班都於當天停止營運。
文：德國之聲中文網（法新社、德新社、美聯社）
德國運輸行業大罷工從週一（3月27日）零時起開始進行，全國各地的火車、長途客運、公共汽車以及大部分航班都於當天停止營運。
德國兩個主要工會在與幾個運輸行業（包括鐵路、地區公共交通和機場地勤人員）的公共服務勞動者僱主的談判陷入僵局，組織罷工以配合第三輪談判的開始。
代表約250萬公共服務雇員的威爾第工會（Verdi）主席韋爾內克（Frank Werneke），談論了這場了數十年來最大規模的罷工。
全國交通運輸幾近癱瘓
除柏林布蘭登堡機場之外，主要的德國國際機場都受到罷工的影響。在全國範圍內，大約有40萬名乘客面臨航班延誤或取消。
在最大的航空樞紐法蘭克福機場，週一整天所有進出港航班都被取消，一些長途航班被標記為延遲一天。
為了應對罷工及其影響，慕尼黑國際機場已經在週日暫停航班，所有客運航班也在週一停飛。
柏林的布蘭登堡機場是唯一未受罷工影響的德國機場。週一清晨，網路顯示其到達和出發看起來相對正常——除了來自德國其他地方的所有定期國內航班都被取消之外。
罷工還將停止幾個主要港口的商運和客運。
德國鐵路交通同時癱瘓。鐵路運輸工會（EVG）表示，已有超過3萬名鐵路工人參加了罷工。
由於碼頭工人加入罷工，鐵路和港口的貨運也受到打擊。
「工人對被僱主拖延的憤怒非常強烈」
鐵路運輸工會談判委員會成員洛羅赫（Kristian Loroch）週一表示：「罷工的意願非常高，工人對被僱主拖延的憤怒非常強烈。」
洛羅赫說：「我們今天罷工，是因為在集體談判中，儘管許多工人的財務狀況緊張，但我們沒有得到任何值得認真談判的東西。」
上週，國家鐵路營運商德國鐵路公司採取了非同尋常的舉措，取消了原定於週一在該國營運的所有長途鐵路服務。通常情況下，德國鐵路公司試圖優先考慮這些服務，其中一些服務還跨越國際邊界。德國過去類似的罷工主要是影響本地服務。德國鐵路公司表示，地區間鐵路服務也將被大量削減，甚至無法按照公共假日服務的緊急時間表營運。
在德國的七個州——巴登－符騰堡州、黑森州、下薩克森州、北萊茵－威斯特法倫州、萊茵蘭－普法爾茨州、薩克森州和巴伐利亞州——罷工還將導致公共汽車、電車或地鐵等當地公共交通停運。
因此，考慮到大多數通勤者將在汽車和自行車之間做出選擇，預計道路交通也會出現問題。
談判將繼續進行
德國會員數量居於第二位的大工會威爾第工會（Verdi）和專業的鐵路運輸工會，呼籲其會員在全國範圍內進行協調。這兩個工會本週都在與公共部門的僱主進行談判。僱主拒絕了兩次各加薪5％以及一次性付款的提議，而要求加薪至少10.5％。隨著通貨膨脹率飆升，生活成本的需求隨之增加。
週一當天，威爾第工會將與德國公務員聯合會（DBB）及聯邦政府和市政當局的代表在波茨坦展開新一輪會談。
威爾第工會主席韋爾內克說：「運輸行業大罷工再次明確地向僱主表明，工人們完全支持我們的要求。」
當被問及一些政界人士關指控罷工的範圍和程度適得其反並可能成為談判「負擔」的指控時，韋爾內克說：「中等收入群體的工人認為最重要的是生活負擔，電力、天然氣和日用品的價格大幅上漲。」
與此同時，鐵路運輸工會計劃在本週與各鐵路公司進行會談。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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