民法刪除父母懲戒權，民團：家長也不想打小孩，重點是加強「親職教育」配套措施

法務部於14日上網公告《民法》第1085條修正草案，欲刪除原先法條內的「懲戒」字眼，引起家長議論。

有些家長認為這將限制他們管教孩子的方式，但也有家長表示樂見其成，並點出教養的困境不在「想要懲戒」，而在「不知道該怎麼辦」。建議政府除了修法之外，更該研議相關「親職教育」的配套措施，才不會讓家長無所適從。

我們也不想要打小孩

據人本教育基金會在2022年5月進行的「家長育兒教養需求問卷」調查數據，台灣贊成立法禁止家內體罰的家長比率僅有24.1％，其實不算高。但當問卷題目加上「有配套措施」的前提之下，贊成修法禁止家內體罰的比率就躍升至77.7％。

Photo credit: 翻攝自人本教育基金會官網 人本教育基金會於2022年5月進行的「家長育兒教養需求問卷」調查，數據顯示若加上配套措施，將有高達近8成的家長支持立法禁止家內體罰。

人本教育基金會（以下簡稱人本）主任秘書陳志遠表示，父母在教養孩子時，其實非常需要國家提供協助。據人本去（2022）年進行的問卷調查結果，下列4項是父母認為若修法禁止家內體罰，應該要有的配套措施：

強化親職教育。

增加友善親子空間。

完善幼托系統。

提供育兒喘息服務。

從問卷調查中可以發現，實際的「經濟補助」支持度遠低於親職支援系統，充分顯示家長期盼的其實是親職教養的資源與環境。

Photo credit: 翻攝自人本教育基金會官網 人本教育基金會調查若修法禁止家內體罰，父母瑞認為應該要有的配套措施方向。

你聽過家庭教育中心嗎？

陳志遠進一步解釋，其實教育部轄下的「家庭教育中心」便是政府負責親職教育協助的單位。

但往年家庭教育中心所辦理卻多是「洗腳孝親」一類，對親職教養毫無幫助的活動，雖然近年來這種風氣已有所改變，轉為提供更多親職教育相關課程，但不論是宣傳推廣、還是課程數量都嚴重不足。

Photo credit: 截圖自臺北縣政府家庭教育中心 家庭教育季刊第16期 2010年7月由當時還稱作「臺北縣」的新北市政府家庭教育中心發行的季刊內容，「為母親按摩洗腳活動」篇章。

Photo credit: 翻攝自人本教育基金會官網 據人本去年所做的問卷，有高達6成4的家長表示「沒聽過」家庭教育中心，餘下的3成則是有聽過，卻「不知道」家庭教育中心的用途。

當爸媽也是要「學」的

台灣親子共學教育促進會理事長閔柏陵理事長表示，許多父母在自身兒童時期因為缺乏被好好對待的經驗，如今嘗試「不打罵」時就會遇到許多困難；就連將「子女有要求無暴力教養之權利」寫入《民法》的德國，在入法之初，也有父母擔心會成為罪犯，這跟台灣家長的憂慮是一樣的。尤其過去台灣並沒有「不打罵」的沃土，因此父母在教養遇到困難時，很容易就會回到過去被對待的教養模式。

台灣家長教育聯盟理事長黃聰智也分享自身經驗：「我是戰後嬰兒潮那一代出生，從小也是被父母打罵長大。當我自己也有小孩、也對自己的小孩動手，結果就是小孩開始疏遠我。只要我在客廳，小孩就進房間。我花了好多年，才終於修補和小孩的關係。」

閔柏陵補充道，此次《民法》第1085條的修法，只是國家對於兒童重視的第一步。建議政府透過媒體和其他管道與社會溝通，整合現有的資源並結合民間團體和社區的力量建立支持系統，甚至考慮給予父母更優渥的育嬰假，提供產前產後教育，並將家庭與親職教育納入高中職課程；透過短中長期的配套發展，才能徹底協助父母的育兒過程。

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核稿編輯：羅元祺