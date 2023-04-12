《毒理學全書》：半衰期短的農藥常被認為可快速分解，是最好的選擇，但事實並非如此
我們想讓你知道的是
農藥依效期（殘留性）長短可分為長效性、中效性、短效性，不同的農藥累積性都不一樣，主要根據在環境中分解的時間而定，並可幫助預測農藥是否會於環境中累積，以及持久性等。農藥分解效期的區別，來自於農藥成分的半衰期，也決定影響環境和人體健康的時間有多久。
文：招名威
農藥：農產品中隱藏的殺手
根據《農藥管理法》，農藥的定義為：「用於防除農林作物或其產物之病蟲鼠害、雜草者，或用於調節農林作物生長或影響其生理作用者，或是用於調節有益昆蟲生長者」。事實上，農藥依據防治對象分為殺菌劑、殺蟲劑、除草劑、殺蟎劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、植物生長調節劑、除螺劑等（參照表6.5）。
國內農藥分類與國際相同，目前已核准登記的殺菌劑有436種、殺蟲劑443種、除草劑184種、殺蟎劑38種、殺鼠劑12種、殺線蟲劑13種、植物生長調節劑54種、除螺劑4種，另有殺蟲蟎混合劑1種，殺蟲殺菌混合劑1種，共計核准登記1186種農藥產品，而其農藥有效成分計361種。
大部分農藥的作用是殺蟲、殺菌或除草，根據劑量的多寡多少會對人體、動物或環境造成風險或危害。但相對的，農藥也可用來防治有害病、蟲或雜草，以及提高農作生產量，這就代表只要是精準的施用，便可以達成平衡。
生物性農藥
生物性農藥是指天然物質如動物、植物、微生物及其所衍生之產品，包括微生物製劑、天然素材農藥及生化製劑。生物性農藥對人畜較為安全無毒害，且不會危及鳥類及其它非目標生物，對生態環境較安全。國內已登記生物性農藥產品約42種，包括微生物製劑（蘇力菌、枯草桿菌及木黴菌），或是天然素材（除蟲菊精）等。
天然素材農藥
是指沒有藉由化學方法精製或合成的天然產物農藥，如茄科植物中的菸鹼（Nicotine）、菊花中的除蟲菊精（Pyrethrum）、蘆藤中的魚藤精（Rotenone）、百合科中的藜蘆鹼（Sabadilla, Vertrine）以及喬木中的印楝素（Azadirachtin）等。這些生物性原料會先經脫水乾燥等保存處理，再經過壓榨、磨粉、製粒等加工程序，目的是為了提高有效成分含量（將天然素材濃縮）。
生化農藥
包括將昆蟲費洛蒙等生物性素材經過化學萃取或合成的農藥，但機制無毒，包括甜菜夜蛾費洛蒙、斜紋夜蛾費洛蒙等。
農用微生物製劑
指將作物病原、害蟲、雜草防治或誘發作物抗性之微生物或其有效成分，經由配方所製成的產品。微生物來源多半是自然界分離出來的細菌、真菌、病毒和原生動物等，但也可以人工改良，例如經過人為誘變、汰選或遺傳基因改造。
化學農藥
農藥的大宗，依其化學結構可分為有機磷劑（Organic Phosphate）、有基氮及雜環化合物（Organic Nitrogen and Heterocyclic Compounds）、氨基甲酸鹽劑（Carbamates）、合成除蟲菊精類（Pyrethroid）、尿素系（Urea）、三唑系（Triazole）、三氮井系（Atrazine）、苯氧酸系（Benzoic Acid）、二硫代氨基甲酸鹽類等（Dithiocarbamate）。對哺乳動物急性毒性較強的是有機磷劑，其次為氨基甲酸鹽劑。除此之外，合成除蟲菊精類對水生生物毒性極高，而三唑系、三氮井系、二硫代氨基甲酸鹽類及尿素系農藥一般急毒性較低。
根據臺灣農地施用農藥量調查，2001年的施用量為9.7公斤／公頃，但至2018年每公頃農藥用量卻高達17公斤，主要有以下三大原因，這背後主要有三個原因：
- 臺灣處在亞熱帶地區，氣候溫暖多濕，農作物病蟲害種類繁多。
- 農民對農藥依賴性高。
- 農作物有69.5%是園藝作物，加以臺灣栽培技術精進，使得農作物生長期間縮短，提高栽種次數，以致增加農藥使用次數。
而在全球，農藥的使用量也是逐年成長，其中以除草劑為主，在2012年除草劑銷售額占所有農藥銷售額44%，而殺蟲劑和殺菌劑各占26%。
既然每年都會施用那麼多的農藥，那農藥是否會累積在環境中？
農藥殘留
農藥依效期（殘留性）長短可分為長效性、中效性、短效性，不同的農藥累積性都不一樣，主要根據在環境中分解的時間而定，並可幫助預測農藥是否會於環境中累積，以及持久性等。農藥分解效期的區別，來自於農藥成分的半衰期，也決定影響環境和人體健康的時間有多久。
我們可以簡單將農藥半衰期分為3組：
- 低度半衰期：<16天。
- 中度半衰期 : 16到59天。
- 高度半衰期 : >60天。
半衰期短的農藥較不會持續存在於環境中，而半衰期較長的農藥較容易累積，也會導致周遭地表水、地下水、植物和動物的汙染。目前針對高風險的農藥種類，可區分為以下5種：
- 含重金屬農藥：半衰期10到30年。
- 有機氯農藥：半衰期2到4年。
- 有機磷農藥：半衰期0.02到0.2年。
- 氨基甲酸鹽農藥：半衰期0.02到0.1年。
- 其它農藥：半衰期0.01到0.5年。
除外，環境條件的不同，也會影響農藥的衰退時間。農藥施用後可能會存在於空氣中，並進入土壤、水體，或被植物和動物吸收。農藥在環境中遺留的結果（環境宿命）取決於農藥的物理和化學特性以及環境條件，簡單來說，不同的物理和化學特性的農藥施用後，會因為通過土壤的可能性（土壤流動性）、在水中的溶解度（水溶性）、進入空氣中的可能性（揮發性），而有不同的半衰期。除此之外，農藥施用後，也會因為暴露於陽光下（光解）、暴露於水中（水解）、暴露於其它化學品中（受到氧化和還原作用分解）、微生物活動（細菌、真菌和其它微生物分解）、植物或動物本身的新陳代謝等，而有不同的化學作用。
所以，無論是陽光、溫度、濕度、氧氣的多寡、土壤的類型（沙子，黏土等），土壤或水的酸性程度，以及微生物活性等，都會影響農藥在環境中的半衰期。我們以百滅寧（Permethrin）為例：
- 在土壤中的半衰期大約為40天，需耗時11到113天。
- 在水中的半衰期為19到27小時，如果沉澱於水中，則可以持續一年以上。
- 在植物表面的半衰期為1到3週，取決於植物種類。
- 在室內的半衰期變化很大，可能0天，也可能超過20天。
通常而言，我們會認為半衰期短的農藥可以快速分解、不會持續存在於環境中，因此是最好的選擇。但事實並非如此。我們以實際運用來說明，假設農民需要短期使用農藥，使得農地不受蚜蟲破壞，這種時候如果使用半衰期只有幾小時的農藥，便需要多次施放進而增加人體接觸農藥的機會，提高非目標動物和植物的危害風險。因此農藥的選用，需要視實際需求來決定，半衰期短並非是最好的選擇。
Tags：
國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！