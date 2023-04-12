《毒理學全書》：半衰期短的農藥常被認為可快速分解，是最好的選擇，但事實並非如此

文：招名威

農藥：農產品中隱藏的殺手

根據《農藥管理法》，農藥的定義為：「用於防除農林作物或其產物之病蟲鼠害、雜草者，或用於調節農林作物生長或影響其生理作用者，或是用於調節有益昆蟲生長者」。事實上，農藥依據防治對象分為殺菌劑、殺蟲劑、除草劑、殺蟎劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、植物生長調節劑、除螺劑等（參照表6.5）。



國內農藥分類與國際相同，目前已核准登記的殺菌劑有436種、殺蟲劑443種、除草劑184種、殺蟎劑38種、殺鼠劑12種、殺線蟲劑13種、植物生長調節劑54種、除螺劑4種，另有殺蟲蟎混合劑1種，殺蟲殺菌混合劑1種，共計核准登記1186種農藥產品，而其農藥有效成分計361種。

大部分農藥的作用是殺蟲、殺菌或除草，根據劑量的多寡多少會對人體、動物或環境造成風險或危害。但相對的，農藥也可用來防治有害病、蟲或雜草，以及提高農作生產量，這就代表只要是精準的施用，便可以達成平衡。

生物性農藥

生物性農藥是指天然物質如動物、植物、微生物及其所衍生之產品，包括微生物製劑、天然素材農藥及生化製劑。生物性農藥對人畜較為安全無毒害，且不會危及鳥類及其它非目標生物，對生態環境較安全。國內已登記生物性農藥產品約42種，包括微生物製劑（蘇力菌、枯草桿菌及木黴菌），或是天然素材（除蟲菊精）等。

天然素材農藥

是指沒有藉由化學方法精製或合成的天然產物農藥，如茄科植物中的菸鹼（Nicotine）、菊花中的除蟲菊精（Pyrethrum）、蘆藤中的魚藤精（Rotenone）、百合科中的藜蘆鹼（Sabadilla, Vertrine）以及喬木中的印楝素（Azadirachtin）等。這些生物性原料會先經脫水乾燥等保存處理，再經過壓榨、磨粉、製粒等加工程序，目的是為了提高有效成分含量（將天然素材濃縮）。

生化農藥

包括將昆蟲費洛蒙等生物性素材經過化學萃取或合成的農藥，但機制無毒，包括甜菜夜蛾費洛蒙、斜紋夜蛾費洛蒙等。

農用微生物製劑

指將作物病原、害蟲、雜草防治或誘發作物抗性之微生物或其有效成分，經由配方所製成的產品。微生物來源多半是自然界分離出來的細菌、真菌、病毒和原生動物等，但也可以人工改良，例如經過人為誘變、汰選或遺傳基因改造。

化學農藥

農藥的大宗，依其化學結構可分為有機磷劑（Organic Phosphate）、有基氮及雜環化合物（Organic Nitrogen and Heterocyclic Compounds）、氨基甲酸鹽劑（Carbamates）、合成除蟲菊精類（Pyrethroid）、尿素系（Urea）、三唑系（Triazole）、三氮井系（Atrazine）、苯氧酸系（Benzoic Acid）、二硫代氨基甲酸鹽類等（Dithiocarbamate）。對哺乳動物急性毒性較強的是有機磷劑，其次為氨基甲酸鹽劑。除此之外，合成除蟲菊精類對水生生物毒性極高，而三唑系、三氮井系、二硫代氨基甲酸鹽類及尿素系農藥一般急毒性較低。

根據臺灣農地施用農藥量調查，2001年的施用量為9.7公斤／公頃，但至2018年每公頃農藥用量卻高達17公斤，主要有以下三大原因，這背後主要有三個原因：

臺灣處在亞熱帶地區，氣候溫暖多濕，農作物病蟲害種類繁多。

農民對農藥依賴性高。

農作物有69.5%是園藝作物，加以臺灣栽培技術精進，使得農作物生長期間縮短，提高栽種次數，以致增加農藥使用次數。

而在全球，農藥的使用量也是逐年成長，其中以除草劑為主，在2012年除草劑銷售額占所有農藥銷售額44%，而殺蟲劑和殺菌劑各占26%。

既然每年都會施用那麼多的農藥，那農藥是否會累積在環境中？

農藥殘留

農藥依效期（殘留性）長短可分為長效性、中效性、短效性，不同的農藥累積性都不一樣，主要根據在環境中分解的時間而定，並可幫助預測農藥是否會於環境中累積，以及持久性等。農藥分解效期的區別，來自於農藥成分的半衰期，也決定影響環境和人體健康的時間有多久。

我們可以簡單將農藥半衰期分為3組：

低度半衰期：<16天。

中度半衰期 : 16到59天。

高度半衰期 : >60天。

半衰期短的農藥較不會持續存在於環境中，而半衰期較長的農藥較容易累積，也會導致周遭地表水、地下水、植物和動物的汙染。目前針對高風險的農藥種類，可區分為以下5種：

含重金屬農藥：半衰期10到30年。

有機氯農藥：半衰期2到4年。

有機磷農藥：半衰期0.02到0.2年。

氨基甲酸鹽農藥：半衰期0.02到0.1年。

其它農藥：半衰期0.01到0.5年。

除外，環境條件的不同，也會影響農藥的衰退時間。農藥施用後可能會存在於空氣中，並進入土壤、水體，或被植物和動物吸收。農藥在環境中遺留的結果（環境宿命）取決於農藥的物理和化學特性以及環境條件，簡單來說，不同的物理和化學特性的農藥施用後，會因為通過土壤的可能性（土壤流動性）、在水中的溶解度（水溶性）、進入空氣中的可能性（揮發性），而有不同的半衰期。除此之外，農藥施用後，也會因為暴露於陽光下（光解）、暴露於水中（水解）、暴露於其它化學品中（受到氧化和還原作用分解）、微生物活動（細菌、真菌和其它微生物分解）、植物或動物本身的新陳代謝等，而有不同的化學作用。

所以，無論是陽光、溫度、濕度、氧氣的多寡、土壤的類型（沙子，黏土等），土壤或水的酸性程度，以及微生物活性等，都會影響農藥在環境中的半衰期。我們以百滅寧（Permethrin）為例：

在土壤中的半衰期大約為40天，需耗時11到113天。

在水中的半衰期為19到27小時，如果沉澱於水中，則可以持續一年以上。

在植物表面的半衰期為1到3週，取決於植物種類。

在室內的半衰期變化很大，可能0天，也可能超過20天。

通常而言，我們會認為半衰期短的農藥可以快速分解、不會持續存在於環境中，因此是最好的選擇。但事實並非如此。我們以實際運用來說明，假設農民需要短期使用農藥，使得農地不受蚜蟲破壞，這種時候如果使用半衰期只有幾小時的農藥，便需要多次施放進而增加人體接觸農藥的機會，提高非目標動物和植物的危害風險。因此農藥的選用，需要視實際需求來決定，半衰期短並非是最好的選擇。