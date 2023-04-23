2023/04/23,
影劇

Netflix《模仿犯》：找尋拆解重組後的原著小說元素，恐怕便是觀賞時的最大樂趣

Netflix《模仿犯》：找尋拆解重組後的原著小說元素，恐怕便是觀賞時的最大樂趣
圖片來源：《模仿犯》劇照，瀚草文創提供

我們想讓你知道的是

綜觀整體來看，《模仿犯》劇集的表現，充其量也就是停留在普通尚可的階段，甚至還會讓人覺得要是因為這部劇，導致還沒看過原著的人，誤以為宮部的原著小說就只有相同水準，同時覺得自己已經知道整個故事，就這麼沒找來一讀的話，也確實是件再可惜不過的事情。

文：出前一廷（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，過去也曾以「Waiting」之名發表一些文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）

改編自宮部美幸同名小說的Netflix台劇《模仿犯》，是一個頗為奇妙的改編範例，你要說它忠於原著，卻有許多地方看起來像是全然不同的東西，但要說它完全將原著拋開，卻又有很多部分確實能讓人從中窺見原著身影。

因此，如果真要形容，這情況其實比較像是給了製作團隊一盒特定建築主題的樂高積木，只是當製作團隊按照說明書分別拼好樑柱之類的基本設施後，卻又突然決定將說明書丟進垃圾桶裡，就這麼以相同的基礎素材，甚至還混了點別組積木的物件，自行拼裝出一個小地方雖然相同，但整體就是與說明書中的模樣極為不同的另一種成品。

至於其中最關鍵的，大概就是讓吳慷仁飾演的檢察官擔任主角這回事了。

基本上，《模仿犯》是一部群像劇式的小說，每個角色都是自己人生的主角，並在書中擁有自己的故事。而他們由於各自的遭遇，紛紛與故事中那起連續殺人案扯上關係，使他們的所有反應，均會於彼此間產生連鎖效應這回事，其實本身便是宮部撰寫這部小說的創作動機之一。

而在影集版中，情況則從群像劇變得比較像是眾星拱月，雖然還是有保留其他角色的部分故事，但整體來說，還是以吳慷仁的角色作為主要核心。

就這點來看，其實算是各有其優缺點存在。以戲劇改編而言，這樣的作法較容易達成聚焦效果，可以帶領觀眾輕易進入故事。但其中的問題，在於《模仿犯》的多主角設計，其實本身便與內在主題息息相關，因此這樣的安排，再加上到了故事末段，就連兇手的舉動也過度針對主角而來時，也終究使得整個故事的強度，在與原著相比之下不免單薄許多，甚至就連影集版的最後高潮，劇本也像是自知如此一樣，於是透過主角的台詞，就這麼點出了一切到了最後，也早已從社會群像，變成了格局較小的私人恩怨這類問題。

或許正是因為這樣的調整，使影集版的主題核心，幾乎全集中在原著裡提及的媒體問題，至於其它地方則都跟處理角色的方式一樣，變得僅是稍稍帶過而已。

至於氣氛方面，本劇也有點過度以視覺刺激的方式，來強調兇手的殘虐與扭曲，因此反倒失去了不少原著中那種更讓人不安的陰冷與狂躁氣息，就連演員演繹的方式，也變得前半段截然不同，彷彿害怕所有人都不知道他就是兇手似的，最終則使整部劇雖然在表面上看似有更為鮮明的戲劇張力，但在說服力與邏輯方面，則明顯越到後面便越是不足。

當然，如果不把影集拿來與原本便很難超越，甚至是打平就好的原著相較，《模仿犯》確實不算太差，但要是與同樣為Netflix獨家作品，並均有犯罪懸疑元素的《誰是被害者》與《華燈初上》這兩部劇集相較，《模仿犯》的整體表現也還是不如前兩者，除了常常會有像是部分日劇那樣，沒事就重播上一集或不久前才演過的段落畫面，十足不相信觀眾記憶力的安排以外，像是劇中融入電影《火線追緝令》（Seven）或《小丑》（Joker）元素的安排，也都僅僅停留於表面階段，甚至還讓整體調性因此顯得不夠統整，並引發一些合理性上的困惑。

因此，綜觀整體來看，《模仿犯》劇集的表現，充其量也就是停留在普通尚可的階段，甚至還會讓人覺得要是因為這部劇，導致還沒看過原著的人，誤以為宮部的原著小說就只有相同水準，同時覺得自己已經知道整個故事，就這麼沒找來一讀的話，也確實是件再可惜不過的事情。

反倒是對原本便看過原著的觀眾而言，不管再怎麼樣，《模仿犯》劇集則因為其奇妙的改編方式，因此自有一種獨特的觀影樂趣。

這樣的情況，其實就是開頭提及的部份，讓我們可以在看著那些被編導拆解重組的情節與角色設定時，找出他們究竟是如何將那些相同的元素，給組合成讓人第一時間難以看出的另一番模樣，正如同吳慷仁的角色雖然看似原創，但其中也終究還是融入了小說中某個少年要角的背景設定一樣。

對於讀過《模仿犯》的人來說，找出劇裡這樣的蛛絲馬跡，或許便是觀賞這部影集的最大樂趣。只是，這樣的樂趣說穿了，其實也與這部劇的表現究竟是好是壞，並沒有太大關聯就是了⋯⋯

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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