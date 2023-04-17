亞然《重回舊地》：舊香港、新香港，用文字把一座城市的好和壞都記錄下來
我們想讓你知道的是
寫下《孤獨課》、《醒來的世界》兩書，到了最新的《重回舊地》，就像三部曲，亞然想要記錄讀書留學的日子，從開始到完結，從漂泊到回家。這本書寫完，他正值重回香港、學成歸來的時候，然而，很多事情好像不一樣了，人是回到成長的地方，卻沒有久別重逢的喜悅了。
文：亞然
〈舊香港、新香港〉
如果要數算香港究竟還剩低什麼的時候，一方面難免會為所失去的而感傷，畢竟逝去了的，怎樣看都不復回來。但另一方面在這個城市，還是有一些美好的人和事，讓我們看到這個城市僅存的一點美好。
在港島中上環的一帶，斜巷裡的小店，每次走過都覺得香港應該是這樣的。我是新界新市鎮人，從小到大都是大商場和連鎖店，頭二十年的成長其實錯過了很多。在半山上的太平山街，有家像天堂一樣的書店，去過的讀者都一定明白，未去過的也應該今天就去。書店名為見山，開門見山，開門讀書，不謀而合。在不好的時代中，那裡還有值得快樂的空間。這個時候，能夠好好生活已經很好，而找尋快樂是好好生活的重要條件。
幾星期前，多得書店老闆不嫌棄笨手笨腳，約定客串店長一天，興奮了好一陣子。喜歡讀書的人，心裡多少都有賣書的夢，坐在書店櫃台後面，靜待著同樣愛書的人來訪，不一定需要開口，一個對望就知同路。孰不知在開店看鋪前一天，又見一群很差的人出現在傳媒機構踐踏新聞自由，影響心情，也像你和其他幾百萬人一樣，為這個城市而哀。當然我比很多人都幸運，在糟透的一天之後，可以賣書靜養。
坐在書店，早上都是安靜，多少擔心生意不好，我對身分角色從來都是百分百的投入，賣書就想書賣得好。但未有客人，還是把本來已經別致整齊的書店，再整理一下，把心思灌注到書店裡，我將丘世文的《在香港長大》和丘東明的《長洲生活記趣》放在一起。父親節在即，來店的讀者應該會明白的。
以前寫過一點關於丘世文的書，也跟近年將書再版的梁譽齡見過一面。梁兄的美藝畫報社，書都做得漂亮印得漂亮。而這個時候讀一點丘氏父子的書也最為合時，丘東明的《長洲生活記趣》寫的是戰前兒時在離島的生活；至於丘世文筆下的香港，即使遠去，但那時的香港正是我們念茲在茲的過去。
沒錯，狠心將城市摧毀的人不是我們，「我哋冇做錯到」。我們作為這個城市的人，守得多少得多少，守不住的，就把東西好好記住，可能的話就在將來把現在失去的還原過來；不可能還原的話，也把記住的東西書寫下來、留存著，將來總會有人讀到、感覺到，那都是重要的。有時候，暴政將很多事情都看得簡單，以為將異己禁絕就一勞永逸，為所欲為就以為真的天下太平，其實不是這樣的。政治，不會、也不應該是這樣的。
寫到這裡，有人把《陳健民獄中書簡》買走，當然收錢是我當刻最大責任，但我更想說：這個城市這個年頭，出版的獄中書簡大概會愈來愈多吧？那我們就繼續好好書寫、好好閱讀吧。不應該忘記的事情，我們總不會忘記。
讀歷史，總是將時代劃線分界，不同朝代，不同年號，就算是同一地方、同一些人，過了零時零分、新一天來到之後，就是兩個世界。如果你有玩過以前的經典電腦遊戲「世紀帝國」（Age of Empires），掌管一個國家、一個民族（遊戲裡說是一個文明），從一個時代進步到另一時代，從封建進入帝國，木屋變成磚頭，一切只在彈指之間，虛擬世界其實都很真實。
說這麼多新舊時代，因為總是覺得近來很多「舊香港」的思潮，瀰漫於空氣之中。或因為多人追悼緬懷，能量大了，所以感覺得到；又可能近來失去得多，變化得快，當大部分人都適應不來也不想適應的時候，把舊有而現在已失去的都整理好，也是僅餘可以做到的瑣事之一。近來香港有本新書，題為《香港舊百業風貌》，當然那種舊的程度，不是最近揮別不捨得的那種「新舊」，而是寫二戰前後舊時香港的那一代人。
書是中大新亞書院榮休教授蘇慶彬和妻子何淑珍合著，蘇教授二○一六年去世，留下一些未發的書稿。書稿寫的是舊時香港各行各業的生態，同時，書也請了做專業插畫的女兒蘇美璐小姐，為書設計插圖。蘇美璐的畫，上網一查原來大有來頭，多年在外國畫繪本圖書畫到得獎無數，在著名的企鵝出版社網頁就可看到。現在一家三口完成這件美事，也正是這書的美好所在。
上個世紀三、四十年代的香港百業風貌，就是那時候千千萬萬勞苦生活的大眾面貌，聽起來相隔久遠，失去的比存留的多，但在書裡看到那些賣豆花賣栗子賣報紙的人，至今其實還可以找到一些。在書的開首，作者說裡面寫到的行業大多消失沒落，「縱使苟存，亦屬鳳毛麟角」；而寫這書的意義，在於回顧社會發展的同時，「見證百年歷史時代的起飛」。
如果將香港的歷史文化發展，轉換成圖表，從戰後一直到八、九十年代，都是一條急速爬升的軌跡。《香港舊百業風貌》裡的香港，在那個時間點上，正正是這個上升趨勢裡的起點。歷史不斷前進，但圖表裡的這個歷史文化發展軌跡，卻不一定永遠向上。來到這個時刻，是感受著爬升的熱血刺激，還是下滑的無助不安，坐困愁城，冷暖自知。
坐在書桌前，呆呆看著還未打開的手提電腦，看到機背上那顆咬了一口的蘋果，竟然又是一酸。無助無奈的事情，只會陸續襲來，但看到這麼多人蜂擁報紙攤檔買最後的《蘋果日報》，證明著這個城市裡的人，沒有無感沒有無望，不管時代是新是舊，都仍然存在、仍然撐著，其實這就足夠。我們能做到的其實不多，如寫文章，早從第二、三天就知道不可能改變什麼現實，但如果寫下去是一種堅持，我們就堅持下去。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！