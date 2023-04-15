《這樣的教養，有毒》：育兒不要太執著於正確答案，意圖扮演完美父母很危險
我們想讓你知道的是
育兒教養的主角其實是孩子而非世人的意見。家長應該注重的是子女目前的感受和需求，並對此表達認同、共感其情緒，必須懂得隨時配合孩子的想法和視角來調整各項做法。被毒親養育長大的人卻不太清楚什麼才是正確答案，往往會以世人的意見作為依據，而且這些意見都令他們覺得頭頭是道。
文：井上智介
意圖扮演完美的父母是很危險的
正在育兒的家長當中，有些人察覺到自己是被毒親養育長大時，為了避免自己也變成毒親，會不斷嘗試各種方法，努力當個好父母。毒親過來人要避免成為毒親，端看能不能堅守「絕不重蹈自身過往痛苦回憶的覆轍」這項單純的原則。若從前厭惡父母擅自替自己決定所有事，那就放手讓孩子自行作主；若從前厭惡父母擅自進入自己的房間，那就絕對不做這種事。
只不過，毒親過來人因為太過努力避免重演父母的行為，往往會追求完美。尤其常見的是意圖扮演理想父母的情況，這是非常危險的做法。因為這種「理想」極有可能偏向社會所推崇的標準或趨勢。再者，追求完美會令家長身心俱疲，也會強迫孩子要有完美的表現，恐將弄巧成拙，一舉毒親化。那麼，該如何教養孩子才好呢？答案就在「孩子」身上。
育兒教養的主角是孩子
育兒教養的主角其實是孩子而非世人的意見。家長應該注重的是子女目前的感受和需求，並對此表達認同、共感其情緒，必須懂得隨時配合孩子的想法和視角來調整各項做法。
然而，被毒親養育長大的人卻不太清楚什麼才是正確答案，往往會以世人的意見作為依據，而且這些意見都令他們覺得頭頭是道。但是，這麼做卻有可能導致家長忽略孩子的感受。話雖如此，對孩子有求必應只會流於盲目寵愛。特別是有關孩子自身健康與性命安全的事，以及不可對他人造成危害等觀念，都是家長必須確實教導的部分。
畢竟孩子難免不懂事，父母親就得針對其想法進行開導。
若光是劈頭訓斥不可以，孩子只會覺得不明就裡地挨了一頓罵。因此，表達方式是非常重要的。被毒親養育長大的讀者們，請以「不重蹈自身過往痛苦回憶的覆轍」為大前提，將焦點放在孩子「目前」的狀態，適時地關心子女的情緒。
覺得煩躁或憤怒時⋯⋯
儘管下定決心「不重蹈自身過往痛苦回憶的覆轍」，有時還是會壓抑不住煩躁的情緒或怒氣，而顯露出毒親的嘴臉。這其實是人之常情，湧現這類負面情緒時，在自我內心一一分析整理這些感受是很重要的。接下來為大家解說具體做法。
首先，請準備一本筆記本，感受到自己對孩子不耐煩或想發火時，則將以下兩件事記錄下來。
- 產生這種情緒的「時間」
- 覺得煩躁或憤怒的「內容」
關於內容方面，根據緊急度或重要性來進行分類整理也是很推薦的做法。緊急度是指，有必要立即讓孩子知曉或建立觀念的事。重要性最高的則是攸關健康或生命的事。可以將緊急度與重要性以矩陣的形式排列，也可以用五階段評判等方式進行數值化。
請先透過這些方式分析自身的煩躁感或憤怒究竟在何時因為何事而起、屬於哪一種分類，從了解自身怒氣的性質做起。
罵小孩的次數會多到自己也感到驚訝
根據記錄在筆記本的內容進行分析，就能從中看清許多事。例如，自己在用餐前總是覺得不耐煩、因為睡眠不足，上午時段比較容易發火等。這有助於回顧負面情緒的類型，掌握必須要提醒自己注意的時間帶或狀況。此外，仔細分析內容後也會發現，自己會對一些犯不著生氣的事大動肝火、亂發脾氣等。
不只如此，開始寫情緒筆記後，最令大部分人感到驚訝的是自己罵小孩的次數之多。大家多半會感到震驚，自己一天發火的次數竟然高達四、五次。就算是大人一天也不至於被罵4、5次。挨了這麼多罵，不用說肯定是不好受的，但自己居然每天這樣對待孩子。家長便能藉此察覺想像與現實的差距。當家長覺得這樣對待孩子有點可憐時就會稍微克制，減少罵人的次數，如此一來便有助於減輕孩子的心理負擔，打造出令其感到安心、安全的環境。
書籍介紹
本文摘錄自《這樣的教養，有毒：精神科醫師詳解，終結父母也沒注意到的NG教養》，台灣東販出版
作者：井上智介
譯者：陳姵君
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是教養不是虐待！我都是為了孩子好！──也許只是你的一廂情願？
沒有父母會害自己的孩子？──以為的教育和疼愛卻可能成了魔爪？
過度刺激孩子的「恐懼心」、「愧疚感」與「責任心」。──你家是否正在施行「有毒的教養」？
˙ 對孩子感到不耐煩而發火
˙ 忍不住對孩子口無遮攔
˙ 有時甚至會動手打小孩
˙ 跟風盲從，想給孩子最好的
˙ 隨時都想掌握孩子的行蹤……等
「有毒的教養之下，孩子會變成什麼樣？」
˙ 習於否定自己，難以活出屬於自己的人生
˙ 過於小心翼翼、在意他人的眼光
˙ 難以對人產生信任感，不懂得求助
˙ 心理壓力造成腹痛、全身無力等原因不明的身體不適症狀……等
你也可能是「毒親（toxic parents）」？對孩子感到火大不耐煩而忍不住大聲斥責、孩子不聽話而忍不住動手教訓……，相信很多正在育兒路上奮鬥的家長們應該有過這樣的經驗。然而，若管教情況變本加厲時，就有可能演變為「毒親」＝「對孩子帶來負面影響的父母親」。毒親的一大特點是，對孩子設有一定的條件，主張必須達標才有資格被父母疼愛。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！