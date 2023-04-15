2023/04/15,
心理

《這樣的教養，有毒》：育兒不要太執著於正確答案，意圖扮演完美父母很危險

《這樣的教養，有毒》：育兒不要太執著於正確答案，意圖扮演完美父母很危險
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

育兒教養的主角其實是孩子而非世人的意見。家長應該注重的是子女目前的感受和需求，並對此表達認同、共感其情緒，必須懂得隨時配合孩子的想法和視角來調整各項做法。被毒親養育長大的人卻不太清楚什麼才是正確答案，往往會以世人的意見作為依據，而且這些意見都令他們覺得頭頭是道。

文：井上智介

這樣的教養有毒-75
Photo Credit：台灣東販

意圖扮演完美的父母是很危險的

正在育兒的家長當中，有些人察覺到自己是被毒親養育長大時，為了避免自己也變成毒親，會不斷嘗試各種方法，努力當個好父母。毒親過來人要避免成為毒親，端看能不能堅守「絕不重蹈自身過往痛苦回憶的覆轍」這項單純的原則。若從前厭惡父母擅自替自己決定所有事，那就放手讓孩子自行作主；若從前厭惡父母擅自進入自己的房間，那就絕對不做這種事。

只不過，毒親過來人因為太過努力避免重演父母的行為，往往會追求完美。尤其常見的是意圖扮演理想父母的情況，這是非常危險的做法。因為這種「理想」極有可能偏向社會所推崇的標準或趨勢。再者，追求完美會令家長身心俱疲，也會強迫孩子要有完美的表現，恐將弄巧成拙，一舉毒親化。那麼，該如何教養孩子才好呢？答案就在「孩子」身上。

育兒教養的主角是孩子

育兒教養的主角其實是孩子而非世人的意見。家長應該注重的是子女目前的感受和需求，並對此表達認同、共感其情緒，必須懂得隨時配合孩子的想法和視角來調整各項做法。

然而，被毒親養育長大的人卻不太清楚什麼才是正確答案，往往會以世人的意見作為依據，而且這些意見都令他們覺得頭頭是道。但是，這麼做卻有可能導致家長忽略孩子的感受。話雖如此，對孩子有求必應只會流於盲目寵愛。特別是有關孩子自身健康與性命安全的事，以及不可對他人造成危害等觀念，都是家長必須確實教導的部分。

畢竟孩子難免不懂事，父母親就得針對其想法進行開導。

若光是劈頭訓斥不可以，孩子只會覺得不明就裡地挨了一頓罵。因此，表達方式是非常重要的。被毒親養育長大的讀者們，請以「不重蹈自身過往痛苦回憶的覆轍」為大前提，將焦點放在孩子「目前」的狀態，適時地關心子女的情緒。

覺得煩躁或憤怒時⋯⋯

儘管下定決心「不重蹈自身過往痛苦回憶的覆轍」，有時還是會壓抑不住煩躁的情緒或怒氣，而顯露出毒親的嘴臉。這其實是人之常情，湧現這類負面情緒時，在自我內心一一分析整理這些感受是很重要的。接下來為大家解說具體做法。

首先，請準備一本筆記本，感受到自己對孩子不耐煩或想發火時，則將以下兩件事記錄下來。

  1. 產生這種情緒的「時間」
  2. 覺得煩躁或憤怒的「內容」

關於內容方面，根據緊急度或重要性來進行分類整理也是很推薦的做法。緊急度是指，有必要立即讓孩子知曉或建立觀念的事。重要性最高的則是攸關健康或生命的事。可以將緊急度與重要性以矩陣的形式排列，也可以用五階段評判等方式進行數值化。

請先透過這些方式分析自身的煩躁感或憤怒究竟在何時因為何事而起、屬於哪一種分類，從了解自身怒氣的性質做起。

罵小孩的次數會多到自己也感到驚訝

根據記錄在筆記本的內容進行分析，就能從中看清許多事。例如，自己在用餐前總是覺得不耐煩、因為睡眠不足，上午時段比較容易發火等。這有助於回顧負面情緒的類型，掌握必須要提醒自己注意的時間帶或狀況。此外，仔細分析內容後也會發現，自己會對一些犯不著生氣的事大動肝火、亂發脾氣等。

不只如此，開始寫情緒筆記後，最令大部分人感到驚訝的是自己罵小孩的次數之多。大家多半會感到震驚，自己一天發火的次數竟然高達四、五次。就算是大人一天也不至於被罵4、5次。挨了這麼多罵，不用說肯定是不好受的，但自己居然每天這樣對待孩子。家長便能藉此察覺想像與現實的差距。當家長覺得這樣對待孩子有點可憐時就會稍微克制，減少罵人的次數，如此一來便有助於減輕孩子的心理負擔，打造出令其感到安心、安全的環境。

書籍介紹

本文摘錄自《這樣的教養，有毒：精神科醫師詳解，終結父母也沒注意到的NG教養》，台灣東販出版

作者：井上智介
譯者：陳姵君

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是教養不是虐待！我都是為了孩子好！──也許只是你的一廂情願？

沒有父母會害自己的孩子？──以為的教育和疼愛卻可能成了魔爪？

過度刺激孩子的「恐懼心」、「愧疚感」與「責任心」。──你家是否正在施行「有毒的教養」？

˙ 對孩子感到不耐煩而發火
˙ 忍不住對孩子口無遮攔
˙ 有時甚至會動手打小孩
˙ 跟風盲從，想給孩子最好的
˙ 隨時都想掌握孩子的行蹤……等

「有毒的教養之下，孩子會變成什麼樣？」

˙ 習於否定自己，難以活出屬於自己的人生
˙ 過於小心翼翼、在意他人的眼光
˙ 難以對人產生信任感，不懂得求助
˙ 心理壓力造成腹痛、全身無力等原因不明的身體不適症狀……等

你也可能是「毒親（toxic parents）」？對孩子感到火大不耐煩而忍不住大聲斥責、孩子不聽話而忍不住動手教訓……，相信很多正在育兒路上奮鬥的家長們應該有過這樣的經驗。然而，若管教情況變本加厲時，就有可能演變為「毒親」＝「對孩子帶來負面影響的父母親」。毒親的一大特點是，對孩子設有一定的條件，主張必須達標才有資格被父母疼愛。

未命名
Photo Credit：台灣東販

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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