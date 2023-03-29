馬雲低調返中露面，《彭博社》：新政府要樹立「親商」形象
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據來自《南華早報》及杭州雲谷學校的消息，阿里巴巴創始人馬雲已回國並於本週一參觀了杭州雲谷學校。《彭博社》報導說，中國政府先前努力說服馬雲返回國內，以展示政府對商界的支持，而馬雲原本想留在海外。
文：德國之聲中文網（彭博社、南華早報等）
2016年被馬雲收購的英文媒體《南華早報》本週一（27日）報導，阿里巴巴創始人馬雲已回國數日，並於本週一參觀了他創辦的杭州雲谷學校並會見了師生。在回國前，馬雲曾在香港短暫停留，參觀了巴塞爾藝術展。
雲谷學校本週一也通過其微信公眾號發布了馬雲當日參觀該校的文章。文章說，馬雲在雲谷和校園長討論新一輪的技術變革對教育帶來的挑戰與機遇。
馬雲表示，ChatGPT這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是ChatGPT這一類技術只是AI時代的開始，「我們要用人工智慧去解決問題，而不是被人工智慧所控制，雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有『芯』，而人有『心』。」
雲谷學校在文中寫道，馬雲曾說，「教師是他最喜歡的職業，希望能夠有一天重新回到學校當老師，這次回到雲谷，他把學校又好好地走了一遍。」
近一年來旅居海外
自2020年11月初螞蟻集團滬港上市雙雙被叫停後，馬雲長時間銷聲匿跡，沒有公開露面。
近一年來，媒體先後報導了馬雲現身西班牙馬略卡島、荷蘭、日本、泰國、香港等地的消息。去（2022）年7月初，馬雲到訪了荷蘭的瓦赫寧根大學及研究中心（Wageningen University & Research）。該中心表示，馬雲想瞭解更多有關糧食生產、畜牧業和漁業可持續性發展的訊息。
去年11月，英國媒體報導，馬雲已在東京市中心居住了近半年，並定期前往美國和以色列。今年1月，泰國媒體報導馬雲現身曼谷觀看泰拳賽，後又在香港與泰國首富正大集團董事長謝國民以及謝國民的三子、正大行政總裁謝鎔仁會面。外界猜測，馬雲有與正大集團合作的意願。今年2月，社群網站上出現馬雲在澳洲與交往43年的莫利一家的合照。3月，馬雲被網友拍到身在斐濟。
今年1月初，螞蟻集團宣佈馬雲打算放棄對公司的控制權。聲明稱，馬雲在2018年就放棄了對阿里巴巴的行政管理權，但仍然「間接」控制著螞蟻金服53.46％的股份。今後，馬雲將只持有6.2％的投票權，並會與其他九個人分享對公司的控制權。
《彭博社》：馬雲本想留在海外
馬雲已經回國的消息傳出後，阿里巴巴股票本週一直線拉升漲超4％。
《彭博社》本週一發表文章寫道，對於中國政府修復其對待私營部門的聲譽，馬雲可能的最佳機會之一。但這位億萬富翁對當局的邀請一直持謹慎態度。
文章說，「作為中國最知名的商業領袖之一，以及阿里巴巴集團和金融科技巨頭螞蟻金服集團聯合創始人，馬雲在2020年上海的一次公開演講中批評中國的監管機構後，幾乎從公共生活中消失了。在此後的幾年裡，政府對從房地產到網路平台、到教育等行業進行了打擊。全球商業界對中國政府對非國有企業的承諾越來越持懷疑態度。不過，隨著習近平主席鞏固了權力並將注意力重新集中在經濟上，中國的新領導班子希望樹立一個親商的形象。」
《彭博社》還寫道，據一位知情者透露，中國政府之前努力說服在中國境外旅行的馬雲返回國內，以展示政府對商界的支持。該知情人士說，馬雲本想選擇留在海外，稱自己已退出公司要職，未來會專注研究農業技術；馬雲還告訴螞蟻集團和阿里巴巴的高管們不要糾結於他回國的事，強調即使在遠方，他也會致力於他們的成功。
《彭博社》援引《紅旗警訊》一書的作者、前瑞銀首席經濟學家馬格納斯（George Magnus）的話寫道，中國政府的做法仍然是優先考慮黨和國家機構，私營企業被允許發展，「前提是要它們追求並尊重黨的目標和理念」。
熟悉情況的人士還告訴《彭博社》，螞蟻金服仍計劃上市，但不太可能在今年完成IPO，此外，一些對其在中國的金融業務不重要的部門可能會被排除在外，這些部門可能包括其海外業務、區塊鏈等技術部門和資料庫服務。此外，該公司還專注於全面改革其業務，以安撫監管機構。
因此，當螞蟻金服重新進行IPO時，它將不再是2020年估值為3150億美元的巨頭，而是轉向了金融模式。去年11月底，富達投資公司將螞蟻集團的估值下調為約640億美元。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。