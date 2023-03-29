馬雲低調返中露面，《彭博社》：新政府要樹立「親商」形象

文：德國之聲中文網（彭博社、南華早報等）

2016年被馬雲收購的英文媒體《南華早報》本週一（27日）報導，阿里巴巴創始人馬雲已回國數日，並於本週一參觀了他創辦的杭州雲谷學校並會見了師生。在回國前，馬雲曾在香港短暫停留，參觀了巴塞爾藝術展。

雲谷學校本週一也通過其微信公眾號發布了馬雲當日參觀該校的文章。文章說，馬雲在雲谷和校園長討論新一輪的技術變革對教育帶來的挑戰與機遇。

馬雲表示，ChatGPT這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是ChatGPT這一類技術只是AI時代的開始，「我們要用人工智慧去解決問題，而不是被人工智慧所控制，雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有『芯』，而人有『心』。」

雲谷學校在文中寫道，馬雲曾說，「教師是他最喜歡的職業，希望能夠有一天重新回到學校當老師，這次回到雲谷，他把學校又好好地走了一遍。」

近一年來旅居海外

自2020年11月初螞蟻集團滬港上市雙雙被叫停後，馬雲長時間銷聲匿跡，沒有公開露面。

近一年來，媒體先後報導了馬雲現身西班牙馬略卡島、荷蘭、日本、泰國、香港等地的消息。去（2022）年7月初，馬雲到訪了荷蘭的瓦赫寧根大學及研究中心（Wageningen University & Research）。該中心表示，馬雲想瞭解更多有關糧食生產、畜牧業和漁業可持續性發展的訊息。

去年11月，英國媒體報導，馬雲已在東京市中心居住了近半年，並定期前往美國和以色列。今年1月，泰國媒體報導馬雲現身曼谷觀看泰拳賽，後又在香港與泰國首富正大集團董事長謝國民以及謝國民的三子、正大行政總裁謝鎔仁會面。外界猜測，馬雲有與正大集團合作的意願。今年2月，社群網站上出現馬雲在澳洲與交往43年的莫利一家的合照。3月，馬雲被網友拍到身在斐濟。

今年1月初，螞蟻集團宣佈馬雲打算放棄對公司的控制權。聲明稱，馬雲在2018年就放棄了對阿里巴巴的行政管理權，但仍然「間接」控制著螞蟻金服53.46％的股份。今後，馬雲將只持有6.2％的投票權，並會與其他九個人分享對公司的控制權。

《彭博社》：馬雲本想留在海外

馬雲已經回國的消息傳出後，阿里巴巴股票本週一直線拉升漲超4％。

《彭博社》本週一發表文章寫道，對於中國政府修復其對待私營部門的聲譽，馬雲可能的最佳機會之一。但這位億萬富翁對當局的邀請一直持謹慎態度。

文章說，「作為中國最知名的商業領袖之一，以及阿里巴巴集團和金融科技巨頭螞蟻金服集團聯合創始人，馬雲在2020年上海的一次公開演講中批評中國的監管機構後，幾乎從公共生活中消失了。在此後的幾年裡，政府對從房地產到網路平台、到教育等行業進行了打擊。全球商業界對中國政府對非國有企業的承諾越來越持懷疑態度。不過，隨著習近平主席鞏固了權力並將注意力重新集中在經濟上，中國的新領導班子希望樹立一個親商的形象。」

《彭博社》還寫道，據一位知情者透露，中國政府之前努力說服在中國境外旅行的馬雲返回國內，以展示政府對商界的支持。該知情人士說，馬雲本想選擇留在海外，稱自己已退出公司要職，未來會專注研究農業技術；馬雲還告訴螞蟻集團和阿里巴巴的高管們不要糾結於他回國的事，強調即使在遠方，他也會致力於他們的成功。

《彭博社》援引《紅旗警訊》一書的作者、前瑞銀首席經濟學家馬格納斯（George Magnus）的話寫道，中國政府的做法仍然是優先考慮黨和國家機構，私營企業被允許發展，「前提是要它們追求並尊重黨的目標和理念」。

熟悉情況的人士還告訴《彭博社》，螞蟻金服仍計劃上市，但不太可能在今年完成IPO，此外，一些對其在中國的金融業務不重要的部門可能會被排除在外，這些部門可能包括其海外業務、區塊鏈等技術部門和資料庫服務。此外，該公司還專注於全面改革其業務，以安撫監管機構。

因此，當螞蟻金服重新進行IPO時，它將不再是2020年估值為3150億美元的巨頭，而是轉向了金融模式。去年11月底，富達投資公司將螞蟻集團的估值下調為約640億美元。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航