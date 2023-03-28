Apple TV+重磅電影《花月殺手》定檔引熱議，影壇巨頭李奧納多、勞勃迪尼洛、馬丁史柯西斯首度齊聚

美國名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）今（2023）年度的重量級史詩電影《花月殺手》，於今（28）日公布確切的亮相時間，將於10月6日在美國限定的少數電影院上映，而後在10月20日上線Apple TV+，定檔消息一出，立刻引起世界影壇的熱議。

Photo Credit: GettyImages 馬丁史柯西斯

《花月殺手》會廣泛受到各界注意，主要原因當然此片出自馬丁史柯西斯的執導作品，馬丁史柯西斯被譽為影史最重要的電影人之一，極具份量的影史榮譽，包含1976年以《計程車司機》榮獲坎城影展金棕櫚獎，1985年再度憑藉《下班後》拿下坎城影展最佳導演。

除此之外，馬丁史柯西斯在上個世紀末，交出《殘酷大街》、《蠻牛》、《喜劇之王》、《四海好傢伙》、《賭國風雲》等經典作品，馬丁史柯西斯也憑藉《四海好傢伙》獲得威尼斯影展最佳導演，《恐怖角》入圍柏林影展主競賽角逐最高榮譽金熊獎，從這幾部作品來看，馬丁史柯西斯與歐洲三大影展各有連結，也是當時歐洲影壇極度重視的導演。

值得一提的是，在此階段的馬丁史柯西斯，與演員勞勃迪尼洛（Robert De Niro）的合作相當密切，上述提及的《殘酷大街》、《蠻牛》、《喜劇之王》、《四海好傢伙》、《賭國風雲》、《恐怖角》等片，皆是由勞勃迪尼洛擔綱演出，而勞勃迪尼洛也憑藉《蠻牛》的拳擊手角色，獲得至今生涯唯一一座奧斯卡最佳男主角獎。

進入21世紀後，馬丁史柯西斯持續創作出多部膾炙人口的電影，在2010年前的代表作，包含《紐約黑幫》、《神鬼玩家》、《神鬼無間》、《隔離島》等片，至此，多次提名奧斯卡最佳導演卻未獲獎的馬丁史柯西斯，終於憑藉《神鬼無間》拿下此獎。

且特別的是，這座奧斯卡最佳導演，是在喬治盧卡斯（George Lucas）、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）等同為好萊塢八零年代的「電影小子」（Movie Brats）們手中領取，這群當年顛覆好萊塢的名導們，各擅勝場，別具意義。而馬丁史柯西斯獲獎之際，也引起當時杜比劇院的眾明星們空前迴響，鮮見馬丁史柯西斯的人氣與聲望。

在此階段，馬丁史柯西斯慣例合作的演員，是已經憑藉《鐵達尼號》於全球走紅的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo Dicaprio），《紐約黑幫》、《神鬼玩家》、《神鬼無間》、《隔離島》全數是兩人合作的作品，而進入2010年之後，馬丁史柯西斯則有交出再度和李奧納多狄卡皮歐合作的《華爾街之狼》。

至於當李奧納多狄卡皮歐在2016年，終於以阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Inarritu）執導的《神鬼獵人》，拿到夢寐以求的奧斯卡最佳男主角時，致詞也不忘感謝馬丁史柯西斯，帶著他認識電影這門藝術形式。

從馬丁史柯西斯上述的導演生涯軌跡，不難發現其生涯最喜好合作的演員，就是勞勃迪尼洛以及李奧納多狄卡皮歐，而馬丁史柯西斯在2019年也與勞勃迪尼洛在《愛爾蘭人》聚首合作，接著馬丁史柯西斯的最新導演作品《花月殺手》，則將勞勃迪尼洛、李奧納多狄卡皮歐這兩名愛將集結，三人首度在同部電影中合作，此案也引起影壇的高度注意。

《花月殺手》備受媒體廣泛注意的時間，大約是在2019年年底，當時馬丁史柯西斯正在北美獎季積極宣傳《愛爾蘭人》，就傳出將在2020年3月正式拍開《花月殺手》。

至於《花月殺手》原先是由派拉蒙影業負責，馬丁史柯西斯與派拉蒙的合作也行之有年，諸如《隔離島》、《雨果的冒險》、《華爾街之狼》都是由派拉蒙催生，但後來傳出此片2億美元左右的製作預算，導致財政出現困難，最終由Apple TV+出面相助，此片也到了Apple TV+手上，確定將由串流主導，派拉蒙則為輔。

《花月殺手》改編自美國記者暨暢銷作家大衛格雷恩（David Grann）撰寫的同名小說，取材自FBI真實故事，當時包含《時代週刊》、《華爾街日報》和《赫芬頓郵報》等具有公信力的圖書網，皆將此書評選為2017年度十大好書之一，而因故事相當吸引人，在好萊塢曾引起極高關注，多家製作公司都想拿下拍攝版權。

馬丁史柯西斯也曾表示看完這本小說時，腦中立即浮現人物、場景以及行動，必須把它翻拍成電影，最終馬丁史柯西斯順利拿到拍攝權，也與憑藉《阿甘正傳》拿下奧斯卡劇本獎的知名編劇艾瑞克羅斯（Eric Roth）共同創作劇本。

對於這次改編，馬丁史柯西斯說道： 「很高興能與知名編劇艾瑞克羅斯合作並再度與李奧納多聚首，我們有機會將這個真正令人不安的美國故事搬上大銀幕。」

《花月殺手》在導演、編劇、演員皆是一時之選，除此之外，電影的靈魂之一，「攝影」則是由知名攝影師羅德里哥普里亞沱（Rodrigo Prieto）擔綱指導。

羅德里哥普里亞沱曾與馬丁史柯西斯合作《華爾街之狼》、《沈默》、《愛爾蘭人》等片，而李安的《色，戒》、《斷背山》也是出自羅德里哥普里亞沱的攝影，基本上《花月殺手》的主創團隊皆是當代影壇的重量級人物，而從秋季10月份的曝光時間來看，也肯定是Apple TV+爭取2024年奧斯卡獎的種子選手。