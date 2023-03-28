馬英九南京謁陵：祭文致詞提及「國父創建民國」，稱和平是兩岸不可迴避的責任

馬英九南京謁陵，祭文與致詞皆提及國父創建民國

（中央社）前總統馬英九今（28）日赴南京中山陵拜謁國父孫中山，他在現場僅宣讀國父遺囑，不過由司儀宣讀的祭文與他隨後發表公開談話都提及國父創建民國，並說孫中山創建民國至今已112年。

馬英九上午在南京中山陵向國父孫中山陵寢獻花圈致敬，花圈並未署名，另向靈柩行三鞠躬禮。他在現場僅宣讀國父遺囑，祭文由政大副教授廖元豪代讀。

這篇祭文並未提及民國和西元紀年，而是「癸卯年3月28日」，頭銜稱「中國國民黨前主席馬英九先生」，末尾則是「馬英九先生」，當中提到國父「力抗列強、創建民國」，還有「兩岸人民、同屬中華」，以及「九二共識、和平基礎」等。

馬英九也展示他在中山陵的題字「和平奮鬥、振興中華」，並以他的名字落款，未加註任何官銜，紀元則是民國與西元並陳。

之後，馬英九率團前往孫中山紀念館發表「民國112年3月28日馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」。

他說，國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，「終結中國四千多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國」，到今天已經112年。

馬英九表示，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，當年國父念茲在茲的多項建國主張，如今都已陸續分別在台灣與大陸實現，這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉，至關重要。

他說，國父逝世98年後的今天，馬英九基金會數十位同仁與同學到此謁陵，提出「和平奮鬥、振興中華」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，這是兩岸中國人不可迴避的責任。

馬英九謁陵大陸方面派出大批員警維安，不過現場並未淨空，公安不停驅趕圍觀人群，包括拍攝的大學生和前來採訪的外媒記者等。

期間他巧遇校外教學的幼稚園學童，小朋友稱馬英九「馬爺爺」，馬英九問：「你們知道這裡是什麼地方嗎？」小朋友們回應：「中山陵。」馬又問：「你們知道孫中山是幹什麼的嗎？」小朋友回不知道，馬說老師要再努力一點。

以下為馬英九致詞全文。

各位同仁、各位同學，國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已經112年了。

回想當時的中國，滿清政府貪污腐敗，積弱不振、飽受列強侵略。從1842年（清道光22年）簽訂「中英南京條約」以來，被迫跟50多國簽訂100多個不平等條約，割地賠款、喪權辱國。而當時中國社會貧富懸殊，文盲處處、法治不彰、社會發展落後，人民無力反抗，國勢危如壘卵，國家看不到希望。

幸賴國父1894年（清光緒20年）在美國檀香山成立興中會，登高一呼，提出「驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府」的建國理想，號召海內外志士仁人共襄大業，歷經革命先烈十次流血革命行動，終於在18年後的1911年（清宣統3年），推翻滿清，終結中國四千多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國－中華民國。國父對中國史無前例的偉大貢獻，就是改變中國的命運，讓中國走向富強康樂的開始。

兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。今天，當年國父念茲在茲的多項建國主張，都已陸續分別在台灣與大陸實現，這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉，至關重要。

民國14年（1925年）3月12日國父逝世。在遺言中要求國人要「和平、奮鬥、救中國」。98年後的今天，我們馬英九基金會的數十位同仁與同學，從台灣來到南京中山陵國父靈前致祭，提出「和平奮鬥、振興中華」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現。

謝謝大家。

馬英九：兩岸一定要追求和平，否則雙方都沒前途

前總統馬英九今天赴南京中山陵謁陵後答覆媒體詢問表示，兩岸一定要追求和平，否則雙方都沒有前途，並期盼兩岸年輕人傳承國父孫中山和平、奮鬥的精神，共同振興中華。

馬英九訪中祭祖行上午來到中山陵拜謁國父孫中山，在結束孫中山紀念館的行程後發表公開講話，之後答覆媒體詢問說，希望這次隨團的台灣青年深入了解國父生平，還有兩岸的關係，認清楚兩岸一定要走向和平奮鬥才能振興中華。

被問到希望兩岸年輕一代從孫中山傳承什麼樣的精神，他重申和平、奮鬥、振興中華，並強調「兩岸一定要追求和平，否則雙方都沒有前途。」

另有媒體詢問，在南京祭拜孫中山跟在台北有什麼不一樣感受，馬英九表示，還是不一樣，畢竟中山先生的陵寢在這裡。

他說，但精神是一樣的，大家都遵從中山先生，願意實現他的遺言，他的遺言是和平奮鬥救中國，「我們提出和平奮鬥振興中華，用意是一樣的。」

是否覺得來此更加有歷史責任感和使命感，馬英九連聲說對，並說看到國父受到這樣的尊崇，也感到非常欣慰，大家一起努力。

另有媒體問他訪中首個行程來到中山陵的感受，他說，非常興奮，「國父從小就是我的偶像」，國父孫中山對中國的貢獻無人能及也無與倫比，因此非常開心。

對於大陸方面的接待目前為止是否滿意，以及昨天從上海到南京這一路上的感受，馬英九表示，非常滿意，並說「大家對我們的熱烈歡迎超乎預期」，收穫豐碩。

他說：「看到大陸的朋友非常熱情，大陸民眾也對我們非常歡迎，這是個好現象，我們回去之後會把他們的好意轉達給台灣人民。」

馬英九前往南京總統府，維安升級民眾清空