政大積極與外國大學合作華語文教學，填補「孔子學院」關閉後的需求缺口

隨著各國陸續關閉「孔子學院」，全球華語文教育出現龐大需求，政大國際合作事務處國合長湯京平指出：「我們迎來了正體字的春天。」近年政治大學積極與國外大專校院合作，讓學生來台學中文，除了學習語言外，政大所坐擁的人文社會、國際政經優勢，也讓國際生能同時掌握亞洲區域情勢。

從2004年以來，由中國政府資助的「孔子學院」在世界各國開辦，一度有超過150個國家的500多所孔子學院同時設立，但近年學院被指控是中國的「大外宣」，並干預學術自由，因此在全球陸續被關閉。

根據全美學者協會的最新統計，美國共有108所孔子學院已經或正在關閉，現在剩下13所，但仍有許多類似的計畫取代原本的孔子學院。

圖為德國施特拉爾松德孔子學院｜Photo Credit: GettyImages

對此，政大指出，各國陸續關閉孔子學院，為台灣高教的國際交流帶來新契機，全球華語文教育產業更是出現龐大需求。湯京平指出，各國很清楚學中文要理解中國文化，且台灣居處重要戰略地位，因此政大的華語文教學量能備受重視，「我們迎來了正體字的春天」。

政大表示，該校擁有經驗豐富的華語師資，並坐擁人文社會、國際政經的課程優勢，讓國際生在學習語言時，也可以掌握亞洲的區域情勢。湯京平表示，有國外學校直接向政大接洽，希望把學生送到學校學習華語，再加上美國國務院日前宣告，鼓勵學生來台學華語，「台灣正在用他的民主、文化向全球招手」，學生來到台灣不僅能學習正體字，還可以學到華人傳統文化。

目前為止，包含德州農工大學、紐約州立大學水牛城分校、英國曼徹斯特大學、挪威卑爾根大學及愛爾蘭科克大學等學校在內，過去與政大雖然沒有太多交集，但現在為了拓展學習中文的機會，積極尋求與政大合作。湯京平受訪時則談到，許多美國很棒的學校會組成聯盟，透過聯盟把學生送到台灣，政大再用接團的方式進行華語文教學。

Photo Credit：華語文教學中心 政大華語文中心位於校內國際大樓，自1992年成立迄今已近30年。

湯京平表示，現下是政大增加華文圈影響力的機會，需要大量培養相關學術量能以因應這些需求，也是學校目前的定位與發展策略。政大以人文社會見長，湯京平認為，其豐富多元的文化腹地，是學習語言時能更深入掌握中華文化精髓的關鍵，尤其政大既能保有文化傳統，又能回應西方自由主義國家。

根據政大華語文教學中心的統計，華教中心的校友以亞洲佔比最高，來源國人數最多的1、2名為日本和韓國；緊接在日韓之後的是美國、德國、法國。

除了政大以外，台灣華語文學習中心也在世界各國積極開設據點，爭取海外華語文市場擴展，透過「台灣華語文學習中心設置計畫」輔助歐美地區僑校成立中心。僑委會在2023年總共補助66所學習中心在歐美地區營運，包含美國54所，德國、英國及法國各2所，奧地利、愛爾蘭、瑞典、匈牙利、捷克和比利時各1所。

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核稿編輯：羅元祺