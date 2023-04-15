【小說】《世上神不多》選摘：網路上個資就像大洪水四處氾濫，而且都是他們自己招的

文：深綠野分

〈跟蹤狂 VS 偷拍魔〉

你喜歡觀察人類嗎？

觀察電車上坐在對面的人，想像他是個什麼樣的人。其實我很喜歡——我可以想像你害羞地笑著這麼說的臉。

屁啦，我說的觀察人類才不是那麼膚淺軟爛的東西。在星巴克坐附近那個戴粉紅針織帽的女的在喝黑咖啡所以這樣那樣、想像速食店裡那個邊哭邊吃油膩膩的薯條的中年大叔發生了什麼事，這些怎麼樣都隨便。你要妄想是你的事，但你又不是福爾摩斯，不可能看一眼就猜中那是個什麼樣的人。別忘了，福爾摩斯是虛構的。

我來告訴你什麼是真正的觀察人類。首先，要上網。少扯什麼沒機器。沒錢，看是要去免費的圖書館還是網咖，自己想辦法。

不用說，網路上個資就像大洪水四處氾濫。部落格、社群網站、附員工大頭照的企業網站。誰在哪裡吃了什麼、今天見了誰、小孩的年紀、父母的病歷，想知道什麼都有。而且都是他們自己招的。哈哈哈，多可笑。

當然，警戒心強的人會提防洩漏個資。即使把美食照PO上社群網站，也不會標明和誰吃、在哪家吃。但是無論什麼樣的照片都有滿滿的資訊。餐桌有沒有木紋？牆壁的顏色，拍攝時的光影。好比裝在特色藍餐盤裡的炸雞。就算跟他同席的追蹤者沒有不小心洩漏店名，只要搜尋炸雞圖片，找到盛在同樣藍色的餐盤裡的照片就賓果了。去查評論餐廳的網站，十有八九就能找到那些人平時出沒的地區。

那要如何進一步縮小範圍？如果是距離我的所在地一小時以內的地點，就立刻前往。進店裡轉一圈環顧四周。就算上傳到社群網站的自拍照修過圖用馬賽克碼掉臉，從服裝、髮型、體形也大致看得出來。如果沒看到氣質相似的，就到下一個可能的地點。不過呢，有時候有些聰明的，會在離開店家之後才上傳照片，所以難免會撲空。

這才叫觀察人類。這比運用自己又老又廢的想像力，為你在電車、餐廳裡看到的陌生人塗鴉科學多了。所謂的觀察就是這樣做的。觀察鳥類也是躲在樹蔭裡，拿著雙筒望遠鏡，看牠們是什麼叫聲、跳什麼求偶舞、在哪棵樹上築巢、在哪裡覓食吧。誰會去管鳥的個性，更別說牠們在想什麼了。憑想像自己在那裡判斷然後自己有同感，不叫觀察。

我家有兩台電腦，一台平板。其中一台電腦是工作用，一台是觀察用，而平板則是作為進一步觀察的工具，為保險起見，用的都是不同網路公司的網路。

我的正職是窮插畫家。出畫冊、畫小說和商用書籍的封面那些是做夢比較快，我平常是靠企業外包再外包的微薄工作混飯吃。工作用的電腦乾乾淨淨，電子信箱和社群網站的帳號都只有一個。PO文也是標準的好學生，頂多是偶爾和很熟的網路新聞編輯喝酒時，抱怨一下說希望他們給常炎上的那些插畫家辦個網路素養講座。私底下，我明明就是有好幾個不同人格的社群網站帳號，根本沒把素養當個屁。

推特、IG、臉書，及其他種種——第二台電腦完全顯露我的本性。管理偽裝用帳號、追蹤常PO文的人、放所謂動態時報的畫面。

這可是一片混沌。豪雨後的濁流就是這種感覺吧？要是同時看幾百個人一起講話，就連我也會真的恐慌發作。但只要稍微忍耐一下，濁流裡就會流出感覺不錯的PO文。有人會冒冒失失不小心洩漏個人資訊。我就會有種釣到笨魚的心情，登入我登錄在平板的特別帳號「鷹眼」，追蹤他（因為用的大頭貼是復仇者的傑瑞米．雷納，大家都誤以為我是鷹眼迷）。

「鷹眼」追蹤的，都是常不小心洩漏個資的帳號。

我懷著獵人的心情，縮小帳號的活動範圍，有時候裝作人畜無害的追蹤者發問，一得到線索就前往現場尋找本人。找到時的那種興奮和優越感真的會讓人欲罷不能——不過，我絕對不會對本人出手。因為沒那個必要。

我只是想找出、觀察某個人的作息而已，沒有任何加害的意思。只是想得到從丁點資訊掌握真實的快感而已。就這個層面而言，我也許也得了福爾摩斯病。

總之，我和那些盯住喜歡的人並施暴的噁爛變態不同。我的人類觀察是科學的、健全的，就像一種運動，而且我也不在乎性別和年齡。查出來滿意了，就刪除資料解除追蹤，忘得一乾二淨。

現在，我正設法查出獵物之一的住處。

他的社群網站突然出現在我的第二台電腦上。正好就在我按X關掉最近常看到的「你的網路使用習慣安全嗎？」的網路廣告之後，出現了一個我沒聽過的社群網站「NEXT」的報導。

現在是社群網路的全盛時代，新的軟體前仆後繼地出現又消失。我心想這一定也是那些不怎麼樣的軟體之一，但點進報導附的連結，設計精美得令人吃驚，使用者看來也很多。這麼優秀的社群網站橫空出世我竟然沒發現。

都怪這陣子一直工作一直熬夜，鬆懈了。我一面對自己資訊疏漏感到丟臉，一面開設帳號，立刻開始尋找有沒有吸引我的PO文。

這個名為NEXT的社群網站，怎麼說呢，就是近未來。雖然有追蹤這個概念，但沒有時間序列的動態時報，PO文一則則飄浮在銀河系的主視覺空間裡，讓使用者去追逐捕捉。就是上、下、左、右、前、後四面八方都有貼著文字或照片的紙片。抓到一張，相關的PO文就會排成一列。從中點選要看的，但裡面有的閃著紅色有的標了藍線。我看了使用指南，他們是由管理網站的AI找出使用者偏好的PO文，以顏色來顯示。

老實說，這個用起來有夠累。會眼花。很難找。而且靠AI來判斷這一點就是讓我不爽。