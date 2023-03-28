2023/03/28,
商業

董娘「賣股跳船」引恐慌跌停？美食-KY否認傳聞，強調是「引進國際長期投資人」

董娘「賣股跳船」引恐慌跌停？美食-KY否認傳聞，強調是「引進國際長期投資人」
85度C台北光復北店。｜Photo Credit: 玄史生 Wikimedia Commons CC0

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日前85度C母公司美食-KY大股東賣股引發跳船傳聞，而27日公司發布聲明指出，主要理由是 「引進國際長期投資人」，間接回應並非營運出了問題。

日前85度C母公司美食-KY的董娘申報轉讓大筆股數，引發投資人質疑「營運不佳而跳船」，股價連日重挫。昨（27）日美食-KY發布聲明否認傳聞，並強調轉讓主要理由是「引進國際長期投資人」，呼應日前董事長吳政學指出，不排除與國際大廠策略聯盟，欲打造成國際餐飲品牌的戰略。

85度C董娘賣股引風波

美食-KY創立於2008年，開設於開曼群島，它是台灣知名咖啡連鎖85度C集團的控股公司，同時也號稱是大中華地區咖啡複合連鎖餐飲領導者，其主要經營產品還包含麵包西點等，市值達到新台幣254.7億。

自董事長吳政學從創辦以來，主打「五星級的產品、平民化的價格」的行銷策略，先成功擴張到全台灣，成功建立平價奢華的餐飲品牌形象，一度於全台展店多達300多間。

此外更近一步，在2006年跨足海外獲得成功，澳洲雪梨開設首間85度C，隔年進軍中國獨資成立津味（上海）餐飲管理有限公司及和夏（上海）餐飲管理有限公司。目前活躍於美國、中國、澳洲、香港和柬埔寨等地區，2021年底全球總店數超過1100間。

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美食-KY公開法說會財報

不過，3月24日，吳政學的配偶張華庭突然申報轉讓手中3463.1張全部持股，出脫持股比例達1.92%，引發各界揣測集團營運因疫情、通膨等問題走下波，而此舉是否為大股東跳船引發關注。

本來美食-KY股價一度衝上158.5元創下波段新高，但是消息傳出後，股價至今下挫達141元。

全球通膨、中國經濟不振成為挑戰

美食-KY的2022年年報確實指出，上半年受到主要市場封控影響，同年第2季出現罕見虧損，拖累全年度獲利年減56%，雖然下半年美國市場加速成長、中國市場轉虧為盈的帶動下，已經逐漸回穩復甦，但仍然美食-KY受到通貨膨脹、中國內需不振等問題影響。

吳政學日前直言，通貨膨脹成為烘焙甜點的一大挑戰，其中常用的麵粉、調製麵粉和雞蛋均漲，麵包更是漲逾5%，創49個月以來最大漲幅，展望2022年，面對外在經營環境的不確定性，競爭環境也將持續變化。

事實上，近年受到疫情影響，各大觀光餐飲業均受重創，再加上此時經濟前景尚未明朗之際，大股東賣股才特別受到矚目。此外，85度C來說，中國是重要市場，其市場疫情反覆、房市拖累經濟不振等影響，致使2021開始全年度營收較2020年大幅度衰退。

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美食-KY公開法說會財報

此外，美食-KY公布的申報資訊持股比例顯示，目前最大股東為Infinity Emerging Markets Limited持股比例達到22.95%（負責人為吳政學）、吳政學本人持股14.50%、Henderson I Yield Growth（負責人為吳政學）達8.28%。

接下來，富邦人壽2.60％、匯豐託管億順亞洲消費者需求基金是2.10%、渣打銀行受託保管 WGI 新興市 場小型公司基金投資專戶為2.04%、吳政學配偶張華庭為1.92%、張華庭受託信託財產專戶-受益人○○翰達1.78%、張華庭受託信託財產專戶-受益人○○益1.78%，最後則是匯豐託管億順大中華股權基金為1.34%。

美食-KY引進國際長期投資人

美食-KY強調，本公司優先考量顧客及員工安全，優化門店營業工時，也盡量減少其他非必要開支，盡最大可能降低對營運的衝擊，而在全球總體經濟環境不確定性偏高的情況之下，公司採取先求質、再求量的穩健門市擴展策略。

美食-KY否認大股東跳船的傳聞，並發佈聲明強調，3月24日盤後向台灣證券交易所申報的內容，主要理由是 「引進國際長期投資人」，並不是營運發生問題，而申報股數也在27日上午9點全數完成轉讓。

最後，吳政學亦強調，台灣以多樣化新型態策略於穩定中求成長；美國則設立中央廚房， 發展美國中西部市場；中國地區則以沿海地區為基礎，培養及訓練人才，同時迅速複製擴張西部等地區，海外地區則不排除與國際大廠策略聯盟， 成為第一個立足台灣，放眼國際的餐飲品牌公司。

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核稿編輯：翁世航


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