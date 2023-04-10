王飛凌《中國紀錄》：中國悲劇和「中國次優化」的另一面，是奇特的「中共最優化」
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中華世界的歷史顯示，一個蓄意為惡、次優化而不可取，但卻堅定而狡詐的力量，往往會出人意料地成功征服、統治整個已知世界，悲劇性地改變人類文明的方向。中國的崛起，或者更確切地說，中共暨中華人民共和國黨國力量的崛起，正日漸形成一個全球性的大挑戰，人類文明也因此面臨關鍵而影響長遠的選擇。
文：王飛凌
北京的舊劇重演：習近平思想
習近平於2012年成為中共總書記，是第一個不是由毛澤東或鄧小平直接選定的中華人民共和國最高領導人。雖然其父親（中共高級領導人）曾被毛清洗入獄多年，習近平身為毛澤東統治下的產物，很快就開始效仿毛澤東。擁有博士學位的習近平，似乎對展示自己的教育和學養格外在意；觀察家們則認為，他是不斷夢想成為第二個毛或者更好的毛。憑藉其強大宣傳機器的造神加持，習在中華人民共和國日益以毛第二、甚至更高的形象出現，儘管許多人都認為他並不夠格。
中共的歷史也隨之改寫。2021年，中共口舌《人民日報》刊載了「100句名言回顧黨史100年」，其中毛澤東、習近平各占了30句，鄧小平只有16句，江澤民和胡錦濤各10句，其餘4條則是出自其他著名的中共領導人。 2021年12月，中共中央通過其第三次關於歷史的決議（前兩次分別是在1945年和1981年）。這個自編的百年黨史，直接讚揚了中共歷史上13位最高領導人中的5位：提到習近平15次，習近平思想8次，其餘則是毛澤東（11次，毛澤東思想7次），鄧小平（3次，鄧小平理論3次），江澤民、胡錦濤各1次。
兩名「失敗」的黨領導人（陳獨秀和王明）各被點名1次，其餘6名被清洗或者名譽掃地的黨主席或總書記則乾脆被忽略了。官方為這個決議的配套文件，恰如其分地取名為「不可逆轉的歷史進程」，這篇更冗長的文章更進一步，甚至只讚頌了5個「好領袖」中的3人而已：提到習近平77次，毛澤東6次，鄧小平2次。
截至2021年7月，中共中央已經以多種語言出版了習近平「撰寫」的書籍共計66種，超過了毛澤東（22）、鄧小平（10）、江澤民（8）、胡錦濤（4）和其他三名中共領導人（19）加起來的著述總數。從幼兒園到研究生院，所有中華人民共和國的學生都必讀的習近平思想教科書，與四十多年前頌揚毛澤東的教科書，在文字和寫法上幾近雷同。這種令人匪夷所思的發展，有如在今日的柏林和莫斯科，全面公開地崇拜和仿效希特勒及史達林一樣；但就中共的結構基因和內在動力來說，其實是合乎邏輯、甚至是不可避免的。
成長於1960年代和1970年代，習近平大概是對毛澤東的權力深感敬畏並受之薰陶和塑造。對於身在中華人民共和國，且對外面世界所知有限的人來說，毛澤東確實很容易成為一個獨裁者之唯一楷模。2021年底，中共宣傳禮讚習近平作為最高領導人的「兩個確立」、習近平思想作為「當代中國的馬克思主義」和「21世紀的馬克思主義」，以及習思想列為黨國的「指導」意識形態——這些是曾經只授予毛澤東的三重榮譽。如同毛澤東，習近平也被盛讚為中華人民共和國的紅太陽。
2022年10月，在中共第二十次全國代表大會上，習近平恰如預期地成功戰勝了對手和批評者，當上第三任總書記，繼續擔任黨國之最高領導人，更加皇帝般地大權獨攬。隨著一個小毛澤東式「偉大領袖」和「人民領袖」的黃袍加身，中華人民共和國正式回到了鄧前的時代。然而，中共全力以赴、浩大投資於習的個人崇拜，將黨國命運當賭注押在一個毛式「有能力」、「有魅力」的強權獨裁者身上，最終可能只是闡釋了卡爾‧馬克思（Karl Marx）在 1852年對拿破崙三世（Louis Bonaparte）的尖刻描述：「所有偉大的歷史事實和人物會重複出現兩次……第一次是悲劇，第二次是鬧劇。」
毛澤東所有的禍害和罪過都被埋葬和遺忘，甚至被杜撰成是為了一些偉大而令人矚目的事業，所進行的必要且英勇的「探索」和革命：從解放中國和世界，結束資本主義和帝國主義以建設共產主義天堂，到用1966至76年的第二次「文化革命」，以延續1910年代新文化運動的「第一次文化革命」，或者最近新編造出來的「中華民族／文明偉大復興」的宏偉使命。
或許是因為習近平覺得無法更動或改善毛澤東的劇本，渴望繼承毛一樣的說一不二的強權，所以習近平思想現在在中國被宣傳為是毛澤東思想的擴展，以延續並「加強」中共統治下的中華人民共和國政治制度。阿諛奉承者則公開宣稱，「為消除來自西方的批評指責並恢復文化自信，我們需要第三次文化大革命」，以在習近平領導下追隨毛澤東。
習近平模仿毛澤東意義表達含糊不清的說話風格，宣稱1911年後「中國人民嘗試過」「君主立憲、復辟帝制、議會制、多黨制和總統制」但都「失敗了」，而後才成功且正確地「選擇了社會主義」。2013年，他嚴厲禁止提及和討論「七大議題」，包括「憲政民主」、「普世價值」、媒體與司法獨立、公民權利與公民參與、「新自由主義」、裙帶資本主義，以及以「歷史虛無主義」審視中共的過去。他可說是公開地「排除了中國的西方式政治改革」。
習近平在2014年宣稱，中國共產黨的主要使命「是堅信共產主義和中國特色社會主義的未來」，而中國備受重視的「民族獨立」的關鍵，仍然是「（我們政治的）路線、理論和制度」的獨立。很快地，習近平就重編出一個「黨的使命與初心就是為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興」。然而，或許因為「讓人人都幸福」難以界定，既難以概念化，也難以實現，黨的使命宣言被進一步定案為「共同富裕」——一個同樣不切實際但至少不那麼難以捉摸的目標。
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智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
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「亞洲．矽谷推動方案」為政府推動物聯網產業發展與完善創新創業生態系之重要政策，方案推動至今已逾7年，帶動國內物聯網產值屢創新高，2022年產值已達到二兆台幣，並推動智慧城市應用，促成物聯網產業及新創發展。亞矽計畫推動至今，已成功促成249件智慧城市應用方案，並有超過88件海外輸出成功案例，成果十分亮麗。
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