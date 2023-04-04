女性參政「已經太平等了」？女性內閣名字浮不出來是女人不夠優秀？

文：吳奕萱⁣

對女性參政的檢視，時常引發「已經太平等了」的反彈，甚至有聲浪認為婦女保障名額制度已經「過時」。跟著辣台妹從中央到地方、從選戰裡到內閣、從行政端到立法端，檢視選才的性別權力結構，再思性別積極平權措施的必要性。⁣

三月初，國民黨立委曾銘宗質詢新任財政部長莊翠雲時，稱陳建仁任用莊是「為了（內閣）多一位女性」、「為女性而女性」，受朝野立委同聲撻伐後，曾銘宗辯稱莊的專業是國有財產，只占財政部部分業務。⁣

然而，前衛福部長蔣丙煌專業在食安，家暴防治、精神健康、公衛管理都不是其專業；前內政部長陳威仁專業為土木都計，恐怕警政、消防、移民非其長項；更沒有哪一位國防部長同時有陸海空三軍經驗。但這些人，都不會被貶低為閣揆「為男性而男性」的錯誤選擇。⁣

曾銘宗為什麼指控任命莊翠雲是「為女性而女性」？要從內閣令人不忍卒睹的性別比例說起。⁣

從中央到地方，內閣依然「男流」⁣

回顧台灣民主史，2016年選出首位女性總統，同年內閣女性比例僅11.9％[1]。2020年蔡英文總統以歷史最高票連任，同時改選的立法院，女性立委人數達41.59％，吸引國際關注，半島電視台大篇幅報導頒給台灣「亞洲最平等」的冠冕。隨該次選舉改組的行政院，內閣女性比例卻低至9.5％。

蘇貞昌為九合一敗選請辭當天，11名立委及33個性別團體發表聲明，要求新內閣應達「女性佔閣員三分之一」並增加女性次長比例。新閣揆陳建仁從善如流地在四大組閣原則中納入「增加女性閣員」。最終女性閣員仍僅佔內閣16.67％。⁣

我們可以想像這個情境：決策者列出要改組的部會空缺，幕僚送上新閣員候選名單，大家絞盡腦汁有沒有女人能來「救火」，腦子裡卻浮不出幾個合適的名字。⁣

總有論者辯：女性的名字浮不出，那就是女人不夠優秀，至少比不上最終被選擇的男閣員優秀。正是這樣的思維引發學術圈對男流知識（malestream knowledge）的批判：堅毅、果決等陽剛特質被連結到「領導者」形象上，形塑「男性比女性更專業」的迷思，而由此建立的社會關係網絡 讓男性更容易進到決策中心，最終權力、地位和資源持續向男性傾斜。⁣

女性官員狹窄的養成之路⁣

如前述立委及民團聲明所揭示，人才培育是需要由低到高銜接的進程，而中央閣員人才來源之一正是「地方政府的局處首長」。換句話說，如果女人早被卡死在「進入小內閣」之前，無法如男性同儕一樣累積行政領導經驗，中央當然更難找到「合格」的女性主管。⁣

二月初，林奕華辭立委並就任台北副市長，北市府小內閣完成選後主管人事變動，蔣萬安「小內閣女性比例達三分之一」的政見正式宣告跳票。整個北市府的女性一級主管只有六人，占17.6％[2]，而這還不是全台最差的。六都中，女性佔比最高的是高雄（34.2％），其餘依序則是新北（29.4％）、台中（28.6％）、台南（23.3％），桃園墊底（16.7％）。

根據銓敘部全球資訊網的統計[3]，全國行政機關公務人員呈現一個明確的趨勢：官等越高，女人機會越小。是什麼讓女性升不上去？⁣

要在「簡薦委」系統中晉升到最高的「簡任」官員，需經各機關分配受訓資格。針對美國、台灣公務人員的研究[4] 指出女性接受各類培訓（不限於晉升）的機會和品質都低於男性。原因包括：主管不偏好推薦女性受訓（也就是雙方條件相等的情況下，男性更可能被推薦）、女性較缺乏職涯上的「導師」模範可參考和諮詢等。⁣

數字記載了小內閣卡死多少女性，而養成環境的偏頗，不該「倒果為因」成為缺乏女性中央官員的合理依據。⁣

地方小內閣可以為「性別」做事⁣

地方政府既承擔了落實中央政策的責任，又能直接擬定縣市內各項施政方針，所以更靠近人民、影響更直接。

就像拔花生，如果從露出表面的莖頂施力硬拔，莖斷了，花生還在土壤下盤根錯節。如果小內閣無法理解不同性別的困境與需求，即使中央有再進步的政策，也像握著莖頂拔花生，注定事倍功半。⁣

反之，即使中央政策尚有不足，有較高性別意識的地方政府也能提供市民直接幫助。例如，在2015年同婚尚未釋憲前，高雄市率全國之先開放同性伴侶註記；2017年台北市開放同性伴侶可比照異性配偶申請社會住宅；2021年台南市提供免費生理用品給經濟弱勢者及偏鄉學校；台北、高雄、台南、桃園則成立性別平等辦公室專責性平業務。⁣

此外，地方政府還能以獎勵措施鼓勵雇主提供優於法令的產假、生理假；可對女性創業提供更多資源支持；對於性平事件的申訴判定擺脫父權架構局限⋯⋯。⁣

選戰中和內閣裡的女性「現身」差異⁣

2022年九合一選舉中，「平衡小內閣性別比」曾被當作政見。蔣萬安開了第一槍，提出女性達三分之一的目標，對手陳時中緊追其後，在選前壓軸政見記者會中納入「提高女性比例」。但選後驗收，蔣市府女性比例在六都中倒數第二。⁣

檢視地方選戰，我們看見性別比成為候選人重視人權的「宣示」，卻未必成為「實踐」。接著，我們再比較「任命產生」和「民選產生」的女性現身狀態。⁣

小內閣是隨九合一選舉而改組，而九合一直接民選結果 卻比小內閣「平等」得多。行政院高調發佈新聞稿，女性拿下十個縣市首長（佔全台45.5％），創史上新高，女性議員則拿下全國總席次37.58％。細看六都，小內閣性別失衡最嚴重的兩市，桃園女性議員佔33.9％，台北女性議員甚至過半（50.8％）。其他四都「女性議員佔比」也都高於「小內閣女性比例」。⁣