2023/03/28,
歐洲

澤倫斯基與國際原能總署署長會面，譴責「俄羅斯正在用核能安全勒索全世界」

澤倫斯基與國際原能總署署長會面，譴責「俄羅斯正在用核能安全勒索全世界」
身處烏俄戰火中央的札波利沙核能發電廠｜Photo Credit: GettyImages

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烏克蘭總統澤倫斯基27日與國際原子能總署署長會面，討論俄羅斯軍隊佔領札波利沙核電廠後，對歐洲所造成的核能安全問題。該核電廠在烏俄戰爭期間，至少經歷了六次的緊急事態，且雙方的交火，已經嚴重威脅到用以關閉反應爐的冷卻槽，增加了爐心熔毀的風險。

結合《路透社》《華盛頓郵報》的報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）與國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi），於昨（27）日在烏克蘭札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠東北部的第聶伯（Dnipro）水電站會面。雙方討論俄羅斯軍隊佔領核電廠以及鄰近區域後，對歐洲所造成的核能安全問題。

俄羅斯在2022年9月宣布吞併烏克蘭東部的4個地區，札波利沙便是其中一個，外界普遍認為當地舉辦的獨立公投，是俄羅斯政治操作的結果，並非源自於真正的民意。同樣被佔領的札波利沙核電廠是歐洲最大的核電廠，俄羅斯聲稱擁有該地區的主權，不過烏克蘭拒絕承認。

自去（2022）年9月開始，國際原子能總署派遣一組核能專家在札波利沙核電廠，致力於避免戰火波及核電廠，導至輻射外洩的憾事發生。而基輔指責莫斯科把原子能總署的專家小組作為其軍隊，以及軍事設備的掩護。

交戰雙方都曾多次指責彼此對核電廠進行炮擊，表示這會對核能安全造成很大的危害。而國際原子能總署表示，該核電廠在戰爭期間，至少經歷了六次的緊急事態，被迫依賴用來應急的柴油發電機；且雙方的交火，已經嚴重威脅到用以關閉反應爐的冷卻槽，增加了爐心熔毀的風險。

澤倫斯基向葛羅西表示，在俄羅斯軍隊撤離之前，沒有人能夠保證札波利沙核電廠的安全。俄羅斯將核電廠作為烏俄戰爭中的人質，用核能外洩的風險來威脅烏克蘭、威脅歐洲。而俄羅斯佔領札波利沙核電廠的時間越長，對烏克蘭、整個歐洲，以及對世界安全的威脅就越大。

「俄羅斯正在用核能安全勒索全世界，把一座核電廠扣為人質一年多，這無疑是歐洲以及全球核能發展歷史上，所發生過最糟糕的事情。沒有任何一個恐怖分子能夠像俄羅斯一樣，做到這種程度。」澤倫斯基表示。

葛羅西在推特上表示，自己和澤倫斯基就如何保護核電廠，以及員工的安全進行了深入的交流，而國際原子能總署會繼續對烏克蘭的核能設施進行全力的支持。葛洛西也多次呼籲，應在札波熱羅核電廠周圍設立安全地帶，而他也將於本週再次訪問該核電廠。

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核稿編輯：羅元祺


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