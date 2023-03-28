2023/03/28,
政治

涉藉白紙運動倡抗爭、轉載「羊村」連結，前中大學生會成員囚5個月

涉藉白紙運動倡抗爭、轉載「羊村」連結，前中大學生會成員囚5個月
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

法官斥，香港社會亂象已沉寂一段時間，被告以「白紙示威」的圖片借題發揮，旨在引起別人回應；如果說被告的行為猶如「埋下計時炸彈」，並非危言聳聽。

香港男子王浩鏘去年在社交平台轉載「羊村繪本系列」的下載網址，並發文評論中國「白紙運動」，指港人要趁機上街抗爭，被控意圖煽動，他昨天承認指控被法院判監5個月。

《明報》今天報導，被告是香港中文大學前學生會成員，今年24歲，畢業於中大政治與行政系，持碩士學歷。

報導指出，警方發現被告的社交平台連登帳號和個人臉書帳號，從2022年8至12月發布了196則煽動陳述或照片，可供公眾閱覽。

部分貼文具引起憎恨或藐視中央及中國共產黨的意圖，例如「天滅中共」、「中國手足唔好（不要）收手」和「中共同江澤民都要入土為安」，另有帖文批評防疫措施，例如「大家要抵制法西斯防疫政策」。

而法庭於2022年9月裁定「羊村繪本系列」為煽動刊物，被告仍上傳臉書，並留言「如果你可以便抓我」（Catch me if you can）等。

涉案貼文也包括煽惑暴力的訊息，以及藉中國「白紙運動」提倡香港街頭抗爭，「不如話香港人唔識食住個勢，其實我哋應該要趁𠵱個機會上街抗爭」（不如說香港人不懂利用這情勢，其實我們應該藉這機會上街抗爭）。

報導指出，被告被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，他昨天在法院承認控罪。

法官表示，被告在社交媒體發言，旨在造成「一唱一和」的迴響，他也知道貼文對象是認同示威的志同道合者。

法官又指，香港社會亂象已沉寂一段時間，被告以「白紙示威」的圖片借題發揮，旨在引起別人回應；如果說被告的行為猶如「埋下計時炸彈」，並非危言聳聽。法官判被告入獄5個月。

已被撤銷註冊的香港言語治療師總工會正、副主席及理事等5人，此前被控串謀刊印煽動刊物罪，有關刊物為「羊村守衛者」、「羊村十二勇士」及「羊村清道夫」3本兒童繪本，意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及誘使他人不守法或不服從合法命令。

2022年法院判5人罪名成立，各被判入監19個月。法官裁決時指，為保障國家安全，在言論及出版等自由權利上施加限制實屬必要。

新聞來源：藉白紙運動倡抗爭及轉載羊村連結 港男囚5個月

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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