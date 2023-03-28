涉藉白紙運動倡抗爭、轉載「羊村」連結，前中大學生會成員囚5個月
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法官斥，香港社會亂象已沉寂一段時間，被告以「白紙示威」的圖片借題發揮，旨在引起別人回應；如果說被告的行為猶如「埋下計時炸彈」，並非危言聳聽。
香港男子王浩鏘去年在社交平台轉載「羊村繪本系列」的下載網址，並發文評論中國「白紙運動」，指港人要趁機上街抗爭，被控意圖煽動，他昨天承認指控被法院判監5個月。
《明報》今天報導，被告是香港中文大學前學生會成員，今年24歲，畢業於中大政治與行政系，持碩士學歷。
報導指出，警方發現被告的社交平台連登帳號和個人臉書帳號，從2022年8至12月發布了196則煽動陳述或照片，可供公眾閱覽。
部分貼文具引起憎恨或藐視中央及中國共產黨的意圖，例如「天滅中共」、「中國手足唔好（不要）收手」和「中共同江澤民都要入土為安」，另有帖文批評防疫措施，例如「大家要抵制法西斯防疫政策」。
而法庭於2022年9月裁定「羊村繪本系列」為煽動刊物，被告仍上傳臉書，並留言「如果你可以便抓我」（Catch me if you can）等。
涉案貼文也包括煽惑暴力的訊息，以及藉中國「白紙運動」提倡香港街頭抗爭，「不如話香港人唔識食住個勢，其實我哋應該要趁𠵱個機會上街抗爭」（不如說香港人不懂利用這情勢，其實我們應該藉這機會上街抗爭）。
報導指出，被告被控「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，他昨天在法院承認控罪。
法官表示，被告在社交媒體發言，旨在造成「一唱一和」的迴響，他也知道貼文對象是認同示威的志同道合者。
法官又指，香港社會亂象已沉寂一段時間，被告以「白紙示威」的圖片借題發揮，旨在引起別人回應；如果說被告的行為猶如「埋下計時炸彈」，並非危言聳聽。法官判被告入獄5個月。
已被撤銷註冊的香港言語治療師總工會正、副主席及理事等5人，此前被控串謀刊印煽動刊物罪，有關刊物為「羊村守衛者」、「羊村十二勇士」及「羊村清道夫」3本兒童繪本，意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及誘使他人不守法或不服從合法命令。
2022年法院判5人罪名成立，各被判入監19個月。法官裁決時指，為保障國家安全，在言論及出版等自由權利上施加限制實屬必要。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna