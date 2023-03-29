瑞銀合併瑞信後躍升全球第二大財富管理機構，對瑞士來說是不是很危險？
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曾經的瑞士第二大銀行瑞信被本國競爭對手瑞士最大銀行瑞銀集團收購，在全世界引起了關注，這樣的結果令瑞士喜憂參半，一方面瑞信留在了瑞士手中，而另一方面，現在所有的風險也都落在了瑞士最後一家大銀行瑞銀的肩上，這令不少瑞士人捏著一把汗。
文：Matthew Allen（瑞士資訊swissinfo.ch商業記者）
翻譯：楊煦冬
儘管議會中存在很大阻力，但瑞士政府似乎依然堅信，年底前瑞銀以30億瑞郎收購瑞信的這筆交易能夠大功告成。
「對於這樣的巨型銀行來說瑞士太小了，我們必須找到一種將風險降到最低的辦法，」社會民主黨聯合主席韋爾穆特（Cédric Wermuth）告訴瑞士德語廣播電視台SRF。
瑞士各政黨提出了不同的論點。但許多人都認為，瑞信的瑞士私人客戶業務應該被分離出來，並進行更安全處理。
「我感到很錯愕，那些負責撮合這場合併的人，不知道這個解決方案在瑞士政治上是不可接受的，」韋勒斯霍夫金融諮詢公司（Wellershoff & Partners）的創始人對瑞士資訊SWI swissinfo.ch說。
韋勒斯霍夫（Klaus Wellershoff）曾是瑞銀集團首席經濟學家，他認為瑞銀的前路將佈滿荊棘，他說：「對於一家具有系統重要性的銀行來說，與80％的政黨形成對抗，是很難辦的。」
還有一種觀點認為，如果將瑞信拆開，並將其各部門分別賣給世界各地的金融公司，或許能將風險降低。
競價
儘管瑞士在瑞信瀕臨倒閉之前的最後一刻，力挽狂瀾促成了瑞銀與瑞信的合併，但實際上除了讓這兩個瑞士銀行合併之外，當時還有另外的可能性。
據《金融時報》（Financial Times）報導，世界上最大的資產管理公司、總部設在美國紐約的貝萊德集團（Blackrock）就參與了競標。
一家不願透露姓名的瑞士金融諮詢公司告訴瑞士資訊，在瑞信出事的前幾週，有兩家歐洲銀行與他們聯繫，有意收購瑞信。
瑞士對瑞信問題的內部解決方案令政府對整個過程掌握了更多的控制權，並最大限度地降低了，因其他國家要求提供具體援助數字而帶來的不可避免的延誤。
然而，瑞士著名商學院IMD的金融學教授Arturo Bris認為，瑞銀的這次交易是在國際壓力下促成的。
「瑞士受到來自美國、歐洲和英國監管機構的壓力，在週一早上（3月20日）開市前收拾好這個爛攤子。瑞士不應屈就於這種逼迫，」他說。
「2008年當雷曼兄弟公司破產時，美國的監管機構並未考慮這會給世界其他國家帶來的危機，而瑞士太在意這點了。瑞士政府應該從本國人民的利益出發來解決這個問題。」
定時炸彈
病入膏肓的瑞士第二大銀行目前正在通過瑞士央行提供的緊急貸款維持生命。
然而，這個「重病號」依然有許多健康的器官：一些私人客戶分行、幾十億瑞士存款和貸款，以及一個仍有生命力的資產管理部門。
但是，多年的管理不當也給瑞信注入了一些「毒素」，尤其是高風險的投資銀行業務和一系列法律問題。
瑞銀現在被迫接管了瑞信的全部業務，而不只是拆除定時炸彈，將其在風中揮散。
瑞銀集團主席科爾姆・凱萊赫（Colm Kelleher）顯得很樂觀，他說：這次收購為瑞銀帶來了「巨大的機會」，瑞銀將依然「堅若磐石」。
合併完成後，瑞銀將成為瑞士客戶在儲蓄和貸款方面毫無爭議的第一大銀行。
瑞銀預計將成為全球第二大財富管理機構（目前排名第四），在歐洲業務中將從第六大財富管理機構升至第三。
「這次收購穩固了瑞士金融中心的地位，」瑞士銀行家協會說。但並非所有人都這麼認為。
大到不允許失敗
瑞士最大的兩家銀行的合併將瑞士的金融領域由雙雄鼎立的「大到不能倒」變成了「唯我獨大」： 目前兩家銀行的資產負債表（Bilanzsumme）總額約為1兆6000億，是瑞士8000億瑞郎國內生產總值（GDP）的兩倍。
「這次收購之後，我們瑞士就只有一個金融巨頭了，」蘇黎世大學金融學教授切斯尼（Marc Chesney）在接受瑞士資訊採訪時說。
「那麼如果下次瑞銀像2008年時那樣陷入困境時怎麼辦？由誰來收購瑞銀？一家州級銀行？我們到底要幹什麼？」他提出這樣的問題。
金融學教授Bris對於瑞士納稅人又要再次面對救助銀行的巨額帳單深表擔心。瑞士聯邦政府已經承諾，如果瑞銀不得不註銷瑞信的那些不良投資，將會替瑞銀承擔高達90億瑞郎的損失。
Bris教授還認為，瑞信和瑞銀的合併也將讓私人客戶付出其他代價。 「我們將面對一家巨大的銀行，它佔有壟斷地位，同時也更經不起風險，」他說：「這對客戶是不利的。」
「銀行服務費將變得更貴，瑞銀的貸款條件將變得更加苛刻。瑞銀將減少貸款——需要貸款的人想從瑞銀獲得貸款將不再那麼容易。」
本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。