瑞銀合併瑞信後躍升全球第二大財富管理機構，對瑞士來說是不是很危險？

文：Matthew Allen（瑞士資訊swissinfo.ch商業記者）

翻譯：楊煦冬

儘管議會中存在很大阻力，但瑞士政府似乎依然堅信，年底前瑞銀以30億瑞郎收購瑞信的這筆交易能夠大功告成。

「對於這樣的巨型銀行來說瑞士太小了，我們必須找到一種將風險降到最低的辦法，」社會民主黨聯合主席韋爾穆特（Cédric Wermuth）告訴瑞士德語廣播電視台SRF。

瑞士各政黨提出了不同的論點。但許多人都認為，瑞信的瑞士私人客戶業務應該被分離出來，並進行更安全處理。

「我感到很錯愕，那些負責撮合這場合併的人，不知道這個解決方案在瑞士政治上是不可接受的，」韋勒斯霍夫金融諮詢公司（Wellershoff & Partners）的創始人對瑞士資訊SWI swissinfo.ch說。

韋勒斯霍夫（Klaus Wellershoff）曾是瑞銀集團首席經濟學家，他認為瑞銀的前路將佈滿荊棘，他說：「對於一家具有系統重要性的銀行來說，與80％的政黨形成對抗，是很難辦的。」

還有一種觀點認為，如果將瑞信拆開，並將其各部門分別賣給世界各地的金融公司，或許能將風險降低。

競價

儘管瑞士在瑞信瀕臨倒閉之前的最後一刻，力挽狂瀾促成了瑞銀與瑞信的合併，但實際上除了讓這兩個瑞士銀行合併之外，當時還有另外的可能性。

據《金融時報》（Financial Times）報導，世界上最大的資產管理公司、總部設在美國紐約的貝萊德集團（Blackrock）就參與了競標。

一家不願透露姓名的瑞士金融諮詢公司告訴瑞士資訊，在瑞信出事的前幾週，有兩家歐洲銀行與他們聯繫，有意收購瑞信。

瑞士對瑞信問題的內部解決方案令政府對整個過程掌握了更多的控制權，並最大限度地降低了，因其他國家要求提供具體援助數字而帶來的不可避免的延誤。

然而，瑞士著名商學院IMD的金融學教授Arturo Bris認為，瑞銀的這次交易是在國際壓力下促成的。

「瑞士受到來自美國、歐洲和英國監管機構的壓力，在週一早上（3月20日）開市前收拾好這個爛攤子。瑞士不應屈就於這種逼迫，」他說。

「2008年當雷曼兄弟公司破產時，美國的監管機構並未考慮這會給世界其他國家帶來的危機，而瑞士太在意這點了。瑞士政府應該從本國人民的利益出發來解決這個問題。」

定時炸彈

病入膏肓的瑞士第二大銀行目前正在通過瑞士央行提供的緊急貸款維持生命。

然而，這個「重病號」依然有許多健康的器官：一些私人客戶分行、幾十億瑞士存款和貸款，以及一個仍有生命力的資產管理部門。

但是，多年的管理不當也給瑞信注入了一些「毒素」，尤其是高風險的投資銀行業務和一系列法律問題。

瑞銀現在被迫接管了瑞信的全部業務，而不只是拆除定時炸彈，將其在風中揮散。

瑞銀集團主席科爾姆・凱萊赫（Colm Kelleher）顯得很樂觀，他說：這次收購為瑞銀帶來了「巨大的機會」，瑞銀將依然「堅若磐石」。

合併完成後，瑞銀將成為瑞士客戶在儲蓄和貸款方面毫無爭議的第一大銀行。

瑞銀預計將成為全球第二大財富管理機構（目前排名第四），在歐洲業務中將從第六大財富管理機構升至第三。

「這次收購穩固了瑞士金融中心的地位，」瑞士銀行家協會說。但並非所有人都這麼認為。

大到不允許失敗

瑞士最大的兩家銀行的合併將瑞士的金融領域由雙雄鼎立的「大到不能倒」變成了「唯我獨大」： 目前兩家銀行的資產負債表（Bilanzsumme）總額約為1兆6000億，是瑞士8000億瑞郎國內生產總值（GDP）的兩倍。

「這次收購之後，我們瑞士就只有一個金融巨頭了，」蘇黎世大學金融學教授切斯尼（Marc Chesney）在接受瑞士資訊採訪時說。

「那麼如果下次瑞銀像2008年時那樣陷入困境時怎麼辦？由誰來收購瑞銀？一家州級銀行？我們到底要幹什麼？」他提出這樣的問題。

金融學教授Bris對於瑞士納稅人又要再次面對救助銀行的巨額帳單深表擔心。瑞士聯邦政府已經承諾，如果瑞銀不得不註銷瑞信的那些不良投資，將會替瑞銀承擔高達90億瑞郎的損失。

Bris教授還認為，瑞信和瑞銀的合併也將讓私人客戶付出其他代價。 「我們將面對一家巨大的銀行，它佔有壟斷地位，同時也更經不起風險，」他說：「這對客戶是不利的。」

「銀行服務費將變得更貴，瑞銀的貸款條件將變得更加苛刻。瑞銀將減少貸款——需要貸款的人想從瑞銀獲得貸款將不再那麼容易。」

本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航