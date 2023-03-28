馬雲低調返回中國，這是中共對民營企業降低控制的訊號嗎？

馬雲公開談AI時代的教育

中國最著名的企業家之一馬雲，昨（27）日罕見地在中國公開露面，訪問了由其所創辦的阿里巴巴集團資助的杭州雲谷學校。

據「雲谷教育」微信公眾號所發佈的文章，馬雲與該校師生討論的內容，是ChatGPT一類人工智慧技術對教育帶來的挑戰，並說明這只是AI時代的開端，要學會利用AI去解決問題，而不是為其所控制。

Photo Credit: 翻攝自雲谷教育微信公眾號 馬雲在杭州雲谷學校暢談AI人工智慧對教育帶來的挑戰。

中國政府救經濟的信號？

據《CNN BUSINESS》報導，自2020年11月，阿里巴巴金融子公司螞蟻集團，在創辦人馬雲發表批評中國銀行和金融監管機構的談話，於上市兩天前被迫取消其高達370億美元的IPO案後，馬雲一直保持低調。據稱近年來，曾在日本和香港都待過一段時間。

隨著中國經濟因多次的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封城，以及房地產崩盤打擊所造成的復甦困境，執政的共產黨急需民營企業來振興國內就業市場和經濟成長，因此北京方面也在近幾個月開始，發出對科技產業的打擊可能即將結束的訊號。

尤其新任中國國務院總理李強，自3月上任以來對商業的態度更為友善，許多人認為這是共產黨為了拯救中國經濟的暗示，投資者因此紛紛湧入。

但這並不代表中國企業的前景一定光明。上個月，總部位於北京的華興資本的執行長兼董事長包凡，才在無預警下失蹤，10天後其公司才發出回應說他正在配合中國當局調查。包凡是中國頂尖的科技業交易投資人，其最知名的案例為2015年的滴滴出行和美團的併購案。

他的團隊還投資了在美國上市的中國電動車製造商蔚來 （NIO）和理想汽車，並幫助了中國網路巨頭百度（BIDU）和京東（JD）完成在香港的二次上市。

儘管北京方面似乎已經減少了對科技產業公開施壓的力道，同時卻也透過被稱作「黃金股」的方式收購企業股份，並讓政府官員直接參與其業務，悄悄加強對包括阿里巴巴在內家喻戶曉企業的控制。

今（2023）年1月，螞蟻集團就公布了一系列股東投票權的變化。雖然螞蟻集團在聲明中表示，此舉將使螞蟻集團的股東結構「更加透明和多元化」，且不會導致任何股東的經濟利益發生變化，但馬雲的投票權從重組前的超過50％，降至僅剩約6％，這也代表馬雲放棄了對螞蟻集團的控制權。

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核稿編輯：羅元祺