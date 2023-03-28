馬雲低調返回中國，這是中共對民營企業降低控制的訊號嗎？
我們想讓你知道的是
馬雲自旗下螞蟻集團的IPO案被迫喊停後，鮮少公開露面，近日卻出現在杭州暢談人工智慧技術對教育帶來的挑戰。隨著共產黨尋求中國疫後經濟的復甦，頻頻對科技產業放軟聲調，有投資者認為這是共產黨為了拯救中國經濟所發出的暗示訊號，因此紛紛湧入。
馬雲公開談AI時代的教育
中國最著名的企業家之一馬雲，昨（27）日罕見地在中國公開露面，訪問了由其所創辦的阿里巴巴集團資助的杭州雲谷學校。
據「雲谷教育」微信公眾號所發佈的文章，馬雲與該校師生討論的內容，是ChatGPT一類人工智慧技術對教育帶來的挑戰，並說明這只是AI時代的開端，要學會利用AI去解決問題，而不是為其所控制。
中國政府救經濟的信號？
據《CNN BUSINESS》報導，自2020年11月，阿里巴巴金融子公司螞蟻集團，在創辦人馬雲發表批評中國銀行和金融監管機構的談話，於上市兩天前被迫取消其高達370億美元的IPO案後，馬雲一直保持低調。據稱近年來，曾在日本和香港都待過一段時間。
隨著中國經濟因多次的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封城，以及房地產崩盤打擊所造成的復甦困境，執政的共產黨急需民營企業來振興國內就業市場和經濟成長，因此北京方面也在近幾個月開始，發出對科技產業的打擊可能即將結束的訊號。
尤其新任中國國務院總理李強，自3月上任以來對商業的態度更為友善，許多人認為這是共產黨為了拯救中國經濟的暗示，投資者因此紛紛湧入。
但這並不代表中國企業的前景一定光明。上個月，總部位於北京的華興資本的執行長兼董事長包凡，才在無預警下失蹤，10天後其公司才發出回應說他正在配合中國當局調查。包凡是中國頂尖的科技業交易投資人，其最知名的案例為2015年的滴滴出行和美團的併購案。
他的團隊還投資了在美國上市的中國電動車製造商蔚來 （NIO）和理想汽車，並幫助了中國網路巨頭百度（BIDU）和京東（JD）完成在香港的二次上市。
儘管北京方面似乎已經減少了對科技產業公開施壓的力道，同時卻也透過被稱作「黃金股」的方式收購企業股份，並讓政府官員直接參與其業務，悄悄加強對包括阿里巴巴在內家喻戶曉企業的控制。
今（2023）年1月，螞蟻集團就公布了一系列股東投票權的變化。雖然螞蟻集團在聲明中表示，此舉將使螞蟻集團的股東結構「更加透明和多元化」，且不會導致任何股東的經濟利益發生變化，但馬雲的投票權從重組前的超過50％，降至僅剩約6％，這也代表馬雲放棄了對螞蟻集團的控制權。
新聞來源
- Jack Ma makes rare public appearance in China（CNN BUSINESS）
- Jack Ma: Alibaba founder seen in China after long absence（BBC）
- China offers olive branch to entrepreneurs as Jack Ma returns（Nikkei Asia）
延伸閱讀
- 馬雲「放手」螞蟻集團：阿里巴巴集團的小螞蟻，如何成長為萬億級的大象？
- 中國「被消失」的老闆們再添一人：「併購之王」華興資本創辦人包凡驚傳失聯，股價暴跌50％
- 李強開啟總理路，如何與習近平分配經濟權力是一大挑戰
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
核稿編輯：羅元祺
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna