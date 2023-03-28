2023/03/28,
中國

馬雲低調返回中國，這是中共對民營企業降低控制的訊號嗎？

馬雲低調返回中國，這是中共對民營企業降低控制的訊號嗎？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

馬雲自旗下螞蟻集團的IPO案被迫喊停後，鮮少公開露面，近日卻出現在杭州暢談人工智慧技術對教育帶來的挑戰。隨著共產黨尋求中國疫後經濟的復甦，頻頻對科技產業放軟聲調，有投資者認為這是共產黨為了拯救中國經濟所發出的暗示訊號，因此紛紛湧入。

馬雲公開談AI時代的教育

中國最著名的企業家之一馬雲，昨（27）日罕見地在中國公開露面，訪問了由其所創辦的阿里巴巴集團資助的杭州雲谷學校

據「雲谷教育」微信公眾號所發佈的文章，馬雲與該校師生討論的內容，是ChatGPT一類人工智慧技術對教育帶來的挑戰，並說明這只是AI時代的開端，要學會利用AI去解決問題，而不是為其所控制。

IMG_5594
Photo Credit: 翻攝自雲谷教育微信公眾號
馬雲在杭州雲谷學校暢談AI人工智慧對教育帶來的挑戰。

中國政府救經濟的信號？

據《CNN BUSINESS》報導，自2020年11月，阿里巴巴金融子公司螞蟻集團，在創辦人馬雲發表批評中國銀行和金融監管機構的談話，於上市兩天前被迫取消其高達370億美元的IPO案後，馬雲一直保持低調。據稱近年來，曾在日本和香港都待過一段時間。

隨著中國經濟因多次的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封城，以及房地產崩盤打擊所造成的復甦困境，執政的共產黨急需民營企業來振興國內就業市場和經濟成長，因此北京方面也在近幾個月開始，發出對科技產業的打擊可能即將結束的訊號。

尤其新任中國國務院總理李強，自3月上任以來對商業的態度更為友善，許多人認為這是共產黨為了拯救中國經濟的暗示，投資者因此紛紛湧入。

但這並不代表中國企業的前景一定光明。上個月，總部位於北京的華興資本的執行長兼董事長包凡，才在無預警下失蹤，10天後其公司才發出回應說他正在配合中國當局調查。包凡是中國頂尖的科技業交易投資人，其最知名的案例為2015年的滴滴出行和美團的併購案。

他的團隊還投資了在美國上市的中國電動車製造商蔚來 （NIO）和理想汽車，並幫助了中國網路巨頭百度（BIDU）和京東（JD）完成在香港的二次上市。

儘管北京方面似乎已經減少了對科技產業公開施壓的力道，同時卻也透過被稱作「黃金股」的方式收購企業股份，並讓政府官員直接參與其業務，悄悄加強對包括阿里巴巴在內家喻戶曉企業的控制。

今（2023）年1月，螞蟻集團就公布了一系列股東投票權的變化。雖然螞蟻集團在聲明中表示，此舉將使螞蟻集團的股東結構「更加透明和多元化」，且不會導致任何股東的經濟利益發生變化，但馬雲的投票權從重組前的超過50％，降至僅剩約6％，這也代表馬雲放棄了對螞蟻集團的控制權。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。