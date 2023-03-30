66％瑞士人對「瑞信拯救行動」感到憤怒，是否會影響今秋聯邦選舉的政治平衡？

文：Katy Romy（瑞士資訊swissinfo.ch駐伯恩記者）

翻譯：郭倢

瑞士第一大銀行瑞銀收購瑞士信貸一週後，瑞士民眾普遍感到憤怒和不安。為了拯救瑞信，政府動用《緊急法》給與重要擔保。但是，在政府採取這一措施的同時，民主辯論也失去了發揮作用的機會。

伯恩瑞士實用社會研究所（gfs.bern）受瑞士廣播電視集團（瑞士資訊swissinfo.ch母公司）委託進行的一項調查顯示：66％的瑞士人對這次「拯救行動」感到憤怒，60％的人因此感到不安。左翼政黨的選民憤懣程度最高，但氣憤情緒在各個政治傾向的受訪者中普遍存在。

為了拯救瑞信這家「大到不能倒」的銀行，聯邦委員會的解決方案未能讓社會大眾信服。大多數受訪者（54％）不贊成瑞銀收購瑞信的做法。在政治派系最左（社會民主黨、綠黨）和最右（瑞士人民黨）黨派的選民群體中，質疑聲尤為強烈。

據伯恩瑞士實用社會研究所的調查，小部分瑞士人認為，比起瑞銀對瑞信的收購，由聯邦臨時接管瑞信是更好的——或者是至少一樣好的——方案。這種態度在左翼政黨和右翼保守黨派的支持者中尤為突出。與此同時，只有少數受訪者表示可以接受瑞信「可控的」破產。

大多數瑞士人認為瑞信危機將給瑞士金融中心造成負面影響。超過80％的受訪者擔心銀行業的大規模裁員。絕大多數人還認為，瑞信的倒閉將削弱瑞士的經濟實力。

儘管如此，半數受訪者認為，瑞士的商業中心地位將很快從動盪中得以恢復。「一方面，瑞信危機是一個非常讓人情緒化的話題，很多民眾抱有憤怒的情緒；另一方面，鑑於其他領域的帶動，人們對瑞士經濟恢復力的信心並沒有消失。」瑞士實用社會研究所政治學家延斯（Cloé Jans）評論道。

正因如此，瑞士人呼籲各方行動起來。絕大多數受訪者認為，應該追究瑞信董事會的責任，對銀行業的過高薪酬採取抑制措施並結束「風險國家承擔，利潤歸屬私人」的現狀。「民眾對以上三項訴求毫無爭議，這凸顯出這場政治和經濟『沉船事件』及其相關負責人讓社會大眾失望透頂。」瑞士實用社會研究所的政治學家在報告中寫道。

誰從危機中收益？

瑞信的淪陷無疑震動了瑞士政界，幾乎所有政黨均對其作出強烈反應。民調顯示，社會民主黨對此事件持有的觀點比其他政黨更得人心。37％的選民表示信賴該黨的相關政見。中間黨和綠黨的可信度「得分」也相對較高，支持比例超過30％。

不出意料的是，那些代表經濟掛帥的政黨——如人民黨、自由綠黨（中右翼環保主義黨派）和自由民主黨——在「瑞信問題」上的觀點則較少被民眾所信任。其中自由民主黨的「信任得分」最差，只有26％的受訪者認為該黨就瑞信危機所持的觀點值得信賴。

這場銀行界的大地震是否會改變今秋瑞士聯邦選舉中的政治平衡？延斯說：「現在預測還為時過早。」一切都取決於該問題媒體熱度的持續時間、其他潛在醜聞的曝光和危機後果的顯現。

本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航