國軍「小漢光演習」：共軍若在「紅色沙灘」登陸，先踏上岸際22公里黃泉路
我們想讓你知道的是
國軍暱稱為「小漢光演習」的反登陸作戰演習，前陣子在桃園的竹圍漁港附近海灘熱鬧進行中。幾十年來國軍在這一線操練過無數遍。而我所能透露給共軍的「最高軍事機密」就是：那真是一個超完美的死亡陷阱。
文：黃澎孝
國軍暱稱為「小漢光演習」的反登陸作戰演習，前陣子在桃園的竹圍漁港附近海灘熱鬧進行中。其實，受過國防大學指參教育的中階以上軍官都知道，從桃園海湖、竹圍到觀音這一線的海灘，是攸關台灣生死存亡，最主要的「紅色沙灘」之一。
紅色沙灘的死亡陷阱
幾十年來，國軍在這一線的防禦部署以及類似這次「小漢光」的演習，更是操練過無數遍。而我所能透露給共軍的「最高軍事機密」就是：那真是一個超完美的死亡陷阱。
我們姑且略而不論：共軍在彼岸的集結、裝載、船團編組、出發和渡海過程中，長時間暴露在台灣遠程火力攻擊和魚叉飛彈、雄三飛彈襲擊下的重重危機。（我還沒算上美軍和日軍呢）就防禦作戰的部署而言，首要從敵人的進攻方向來「反瞻陣地」。因此，我們就拿前不久中國央視播出的一段共軍登陸作戰演習的影片，來揭露共軍登陸將面臨的死亡陷阱吧。
岸際22公里的「黃泉路」
台灣海峽平均水深僅60公尺，靠近台灣西岸部份的水深更淺，這就迫使中共的兩棲登陸艦，必須繫泊在離岸較遠的深水區，然後再換乘小型的登陸艇或放下中共的兩棲登陸戰車。就以上次中共軍演所派出的072坦克登陸艦而言，空船吃水三公尺，滿載吃水更深。這就意味著這型登陸艦必須定泊在竹圍外海的12海哩（1海里等於1.852公里）也就是海岸線的22.2公里外。
共軍從兩棲登陸艦的泊地換乘登陸艇和兩棲戰車的數小時內，是防護能力最薄弱，最容易遭受攻擊的時刻。尤其共軍的兩棲登陸艦，更是一個最容易遭受我雄三飛彈攻擊的目標。換言之，只要一發命中，數以百計的共軍就會隨著「鐵棺材」溺斃於海中。
就算共軍登陸部隊能夠從泊地換乘成功，還得要暴露在國軍岸砲和空軍「萬劍彈」的炸射威脅下，航渡過22公里的海上「黃泉路」。
最是「銷魂」的消波塊
就算僥倖生還的共軍能夠到達岸際，又要面臨到我們多年來在台灣沿岸大量投放的「人工魚礁」以及大量大型的水泥「消波塊」。我再提供一個「公開的機密」給共軍吧。台灣海岸線長度約1356公里，其中700公里以上的岸際都堆上了參差不齊的水泥消波塊。
這些外型像「肉粽」，閩南語俗稱「肉粽樁」的三腳卡消波塊，每個體積約為（3×3×3公尺），台灣52%海岸線每公里平均投放了1000個之多，如果將這些消波塊立起來，可以樹立起將近兩萬棟台北101大樓。
更是要登陸解放軍納出性命的是，這些層層堆疊的消波塊，容易造成潛伏的「海水渦流」，平時就常令海釣客或海邊戲水客溺水，也常讓船隻擱淺。共軍搶灘用的衝鋒舟、氣墊登陸艇或兩棲登陸戰車要想衝破這道關卡，恐怕得拜託馬克思顯靈吧。
就算九死一生衝上了岸。但是，台灣的灘頭縱深很淺，離岸400公尺就面臨著「西濱快速道路」橫亙在前。「可惡」的是：「西濱」的路基竟然高出地表三公尺以上。形成了一道厚達數十公尺，難以炸穿的長城。於是，孑餘的登陸共軍只能瑟縮在這道公路牆下，等待我空軍炸射，或陸軍視距外的「砲決」，以致於連投降的機會都不太會有。
或有「死鴨子嘴硬」的共軍說：「什麼時代了，我們會越過海岸，大量採行「傘降」、「機降」的方式突襲⋯⋯。但是，嘴砲容易實戰難，2022年2月24日俄羅斯空降軍（VDV）最精銳的第11近衛空中突擊旅和第31近衛空突旅對基輔安托諾夫機場突襲失敗，幾乎全軍覆滅的經驗，可供「解放軍」學習參考。
天啊，怎麼會有「化學兵群」？
其實，早在2017年中國的軍事研究機構「知遠戰略與防務研究所」，就曾發布了一張2016年製作的台灣軍力部署圖，在那張堪稱準確的軍事部署圖中，中共應該很清楚，如果共軍從桃園竹圍那一線「紅色沙灘」登陸後，將面臨國軍那些部隊的反擊？
我們就中共所製作的台軍部署圖來看吧，有以下若干國軍勁旅會熱烈迎接他們：
- 海鋒大隊第三中隊。
- 陸戰隊66旅。
- 機步269旅。
- 步兵206旅。
- 裝甲584旅。
- 裝甲542旅。
- 第21砲兵群。
- 第33化學兵群。
嘢⋯⋯？怎麼會有個「化學兵群」呢？我作為一個擁有17年軍旅生涯，其中10年在國防部工作的「實務」經驗，實在不宜再多說什麼了。就讓共軍自己去琢磨琢磨這個「化學兵群」可以幹些什麼吧。
至於對岸那位，跟我同年同月生的習近平先生，我只能鄭重地提醒他：
- 台軍可不是吃素的，實力遠在烏克蘭軍隊之上。台灣嚴密的反登陸作戰部署更非擺飾。
- 台灣海峽的寬度是第聶伯河的數百倍，共軍渡海遠遠比俄軍渡河難太多了。
總而言之，我們可以毫不誇張的說：解放軍「攻台」就是「送死」，中國武統台灣就得要賭上國運。習近平在莫斯科見到普亭滿面愁容，應該對習近平有相當深刻的啟發⋯⋯。
延伸閱讀
- 美國前AIT理事主席卜睿哲：台灣兩黨政策高度對立，需在對中態度上「展現團結」
- 在武統威脅下，保持「中美等距」是實務上根本做不到的話術而已
- 《華爾街日報》：美軍因應中俄競爭新局，調整作戰思維聚焦保衛台灣，但軍事轉型困難重重
- 選擇屈辱後，還是會戰爭：綏靖主義的虛妄與真正的台灣戰略
- 邱國正證實洽談美軍彈藥存放台灣，專家：增強台灣防衛持續力與韌性
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
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AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
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而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。