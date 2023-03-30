國軍「小漢光演習」：共軍若在「紅色沙灘」登陸，先踏上岸際22公里黃泉路

文：黃澎孝

國軍暱稱為「小漢光演習」的反登陸作戰演習，前陣子在桃園的竹圍漁港附近海灘熱鬧進行中。其實，受過國防大學指參教育的中階以上軍官都知道，從桃園海湖、竹圍到觀音這一線的海灘，是攸關台灣生死存亡，最主要的「紅色沙灘」之一。

紅色沙灘的死亡陷阱

幾十年來，國軍在這一線的防禦部署以及類似這次「小漢光」的演習，更是操練過無數遍。而我所能透露給共軍的「最高軍事機密」就是：那真是一個超完美的死亡陷阱。

我們姑且略而不論：共軍在彼岸的集結、裝載、船團編組、出發和渡海過程中，長時間暴露在台灣遠程火力攻擊和魚叉飛彈、雄三飛彈襲擊下的重重危機。（我還沒算上美軍和日軍呢）就防禦作戰的部署而言，首要從敵人的進攻方向來「反瞻陣地」。因此，我們就拿前不久中國央視播出的一段共軍登陸作戰演習的影片，來揭露共軍登陸將面臨的死亡陷阱吧。

岸際22公里的「黃泉路」

台灣海峽平均水深僅60公尺，靠近台灣西岸部份的水深更淺，這就迫使中共的兩棲登陸艦，必須繫泊在離岸較遠的深水區，然後再換乘小型的登陸艇或放下中共的兩棲登陸戰車。就以上次中共軍演所派出的072坦克登陸艦而言，空船吃水三公尺，滿載吃水更深。這就意味著這型登陸艦必須定泊在竹圍外海的12海哩（1海里等於1.852公里）也就是海岸線的22.2公里外。

共軍從兩棲登陸艦的泊地換乘登陸艇和兩棲戰車的數小時內，是防護能力最薄弱，最容易遭受攻擊的時刻。尤其共軍的兩棲登陸艦，更是一個最容易遭受我雄三飛彈攻擊的目標。換言之，只要一發命中，數以百計的共軍就會隨著「鐵棺材」溺斃於海中。

就算共軍登陸部隊能夠從泊地換乘成功，還得要暴露在國軍岸砲和空軍「萬劍彈」的炸射威脅下，航渡過22公里的海上「黃泉路」。

Photo Credit: 中央社

最是「銷魂」的消波塊

就算僥倖生還的共軍能夠到達岸際，又要面臨到我們多年來在台灣沿岸大量投放的「人工魚礁」以及大量大型的水泥「消波塊」。我再提供一個「公開的機密」給共軍吧。台灣海岸線長度約1356公里，其中700公里以上的岸際都堆上了參差不齊的水泥消波塊。

這些外型像「肉粽」，閩南語俗稱「肉粽樁」的三腳卡消波塊，每個體積約為（3×3×3公尺），台灣52%海岸線每公里平均投放了1000個之多，如果將這些消波塊立起來，可以樹立起將近兩萬棟台北101大樓。

更是要登陸解放軍納出性命的是，這些層層堆疊的消波塊，容易造成潛伏的「海水渦流」，平時就常令海釣客或海邊戲水客溺水，也常讓船隻擱淺。共軍搶灘用的衝鋒舟、氣墊登陸艇或兩棲登陸戰車要想衝破這道關卡，恐怕得拜託馬克思顯靈吧。

就算九死一生衝上了岸。但是，台灣的灘頭縱深很淺，離岸400公尺就面臨著「西濱快速道路」橫亙在前。「可惡」的是：「西濱」的路基竟然高出地表三公尺以上。形成了一道厚達數十公尺，難以炸穿的長城。於是，孑餘的登陸共軍只能瑟縮在這道公路牆下，等待我空軍炸射，或陸軍視距外的「砲決」，以致於連投降的機會都不太會有。

或有「死鴨子嘴硬」的共軍說：「什麼時代了，我們會越過海岸，大量採行「傘降」、「機降」的方式突襲⋯⋯。但是，嘴砲容易實戰難，2022年2月24日俄羅斯空降軍（VDV）最精銳的第11近衛空中突擊旅和第31近衛空突旅對基輔安托諾夫機場突襲失敗，幾乎全軍覆滅的經驗，可供「解放軍」學習參考。

Photo Credit: 中央社

天啊，怎麼會有「化學兵群」？

其實，早在2017年中國的軍事研究機構「知遠戰略與防務研究所」，就曾發布了一張2016年製作的台灣軍力部署圖，在那張堪稱準確的軍事部署圖中，中共應該很清楚，如果共軍從桃園竹圍那一線「紅色沙灘」登陸後，將面臨國軍那些部隊的反擊？

我們就中共所製作的台軍部署圖來看吧，有以下若干國軍勁旅會熱烈迎接他們：

海鋒大隊第三中隊。

陸戰隊66旅。

機步269旅。

步兵206旅。

裝甲584旅。

裝甲542旅。

第21砲兵群。

第33化學兵群。

嘢⋯⋯？怎麼會有個「化學兵群」呢？我作為一個擁有17年軍旅生涯，其中10年在國防部工作的「實務」經驗，實在不宜再多說什麼了。就讓共軍自己去琢磨琢磨這個「化學兵群」可以幹些什麼吧。

至於對岸那位，跟我同年同月生的習近平先生，我只能鄭重地提醒他：

台軍可不是吃素的，實力遠在烏克蘭軍隊之上。台灣嚴密的反登陸作戰部署更非擺飾。 台灣海峽的寬度是第聶伯河的數百倍，共軍渡海遠遠比俄軍渡河難太多了。

總而言之，我們可以毫不誇張的說：解放軍「攻台」就是「送死」，中國武統台灣就得要賭上國運。習近平在莫斯科見到普亭滿面愁容，應該對習近平有相當深刻的啟發⋯⋯。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航