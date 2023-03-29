台灣貼心提出「雙重承認」主張，讓嗷嗷待哺的亞非拉國家，有個向中國要錢的好藉口

文：黃澎孝

宏都拉斯終於和我國斷交了。

中國大外宣《環球時報》得意爆料：選擇在蔡英文「竄訪」友邦之前斷交，是中國和宏都拉斯的默契。其實就是想藉此，來彰顯台灣民進黨蔡英文政府的外交挫敗。但是，看在一般台灣民眾眼裡，大家卻都心知肚明，宏都拉斯的外交轉向，完全是中國「金錢外交」大撒幣的結果。大家早已司空見慣，見怪不怪了。

事實上，與宏都拉斯這樣一個債台高築的國家斷交，絲毫不影響台灣在地球上越來越生機勃勃，活蹦亂跳的事實存在。反而讓台灣每年可以省下數以億計的美元，集中更多資源，在世界上發揮「Taiwan can help」的更多力量。

另一方面，中國「不吝」掏出傳說中的60億美元天價，搶著幫台灣去填那個「無底洞」的貪吝之國。台灣人反而都有「鬆了一口氣」的輕快感。並祝福中國千萬不要有「床頭金盡」的一天。

其實，「光棍不擋財路」，當我們大方送行宏都拉斯之際，外交部又聯想到中國還有一大堆「狀況」和宏都拉斯類似的亞非拉國家，看到宏都拉斯到口的「肥肉」，難免會有「有為者亦若是」的效尤跟進之心吧？但是，這些嗷嗷待哺的國家們，要提出什麼樣的藉口，好向中國「開口」呢？台灣外交部貼心地，適時提出了「雙重承認」的主張。

也就是說：中國的邦交國，特別是那些財政困難，有賴中國金援週轉的國家。或是，積欠中國債務難以償還的債務國。或是，個別邦交國的政黨、政客基於「潛規則」的特殊需要時，只要響應台灣「雙重承認」的呼聲，就會得到中國貴似黃金般的「友誼」回應。

尤其，宏都拉斯的例子，不啻告示中國的友邦們，「台灣牌」的含金量，已經上漲到60億美元起跳了。這就意謂著財政日益拮据的中國，「外交維穩」的經費將要大幅度增加了。

Photo Credit: GettyImages 中國外交部長秦剛（右）與宏都拉斯外長雷伊納（左）在北京宣布建交

誠如《路透社》報導，美國國務院發言人針對宏都拉斯與台灣斷交一事的說法：斷交屬於「主權決定」。換言之，要不要「雙重承認」不也是一個獨立自主國家的「主權決定」嗎？

於是乎，在台灣政府寬宏大度的「雙重承認」呼喚，以及美國從旁「提醒」教唆下，我們可以料想到：上述這「堆」國家們，都可以堂而皇之地，無需羞赧地基於該國的「主權決定」，向中國提出要在海峽兩岸之間，進行「雙重承認」的要求。

當然，這必然會讓習近平陷入當年蔣介石的困境：要不要繼續堅持「漢賊不兩立」的「一中原則」啊？或是在外交政策上，堅持習大帝「清零宗」的精神，繼續使盡洪荒之力，非讓台灣的邦交國一個不剩的「動態清零」下去呢？

更鬧心的是，「雙重承認」原本是美中建交談判過程中，美國國務卿范錫（Cyrus Roberts Vance）曾經試圖提出的腹案。如果，現今的美國再度公開提出「雙重承認」的要求時，中國是否準備與美國一刀兩斷地絕交呢？再如果歐盟與日澳等等，與美國關係緊密的夥伴集體跟進時，中國是否也做好了與大半個世界絕交的準備了呢？

事實上，當習近平在3月21日與普亭在莫斯科共同發表了：《關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》後，中國與俄國不啻公開宣布締結為「邪惡軸心」，同時也夯實了後全球化時代的新冷戰格局。

從此，也讓自由民主國家對待中華民國台灣的態度，進入了另一個全新的境界：究竟是恢復對「老朋友」中華民國台灣的承認呢？還是去承認一個精緻、美麗又「創新」的福爾摩沙共和國台灣呢？

走筆至此，想到中國必將付出的多重代價，我不禁噗呲地笑出了聲來。因為，我必須承認：「雙重承認」這招，實在太妙啦⋯⋯。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航