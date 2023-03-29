台灣貼心提出「雙重承認」主張，讓嗷嗷待哺的亞非拉國家，有個向中國要錢的好藉口
我們想讓你知道的是
「光棍不擋財路」，當我們大方送行宏都拉斯之際，外交部又聯想到中國還有一大堆「狀況」和宏都拉斯類似的亞非拉國家，看到宏都拉斯到口的「肥肉」，難免會有「有為者亦若是」的跟進之心吧？於是外交部貼心地提出了「雙重承認」的主張。
文：黃澎孝
宏都拉斯終於和我國斷交了。
中國大外宣《環球時報》得意爆料：選擇在蔡英文「竄訪」友邦之前斷交，是中國和宏都拉斯的默契。其實就是想藉此，來彰顯台灣民進黨蔡英文政府的外交挫敗。但是，看在一般台灣民眾眼裡，大家卻都心知肚明，宏都拉斯的外交轉向，完全是中國「金錢外交」大撒幣的結果。大家早已司空見慣，見怪不怪了。
事實上，與宏都拉斯這樣一個債台高築的國家斷交，絲毫不影響台灣在地球上越來越生機勃勃，活蹦亂跳的事實存在。反而讓台灣每年可以省下數以億計的美元，集中更多資源，在世界上發揮「Taiwan can help」的更多力量。
另一方面，中國「不吝」掏出傳說中的60億美元天價，搶著幫台灣去填那個「無底洞」的貪吝之國。台灣人反而都有「鬆了一口氣」的輕快感。並祝福中國千萬不要有「床頭金盡」的一天。
其實，「光棍不擋財路」，當我們大方送行宏都拉斯之際，外交部又聯想到中國還有一大堆「狀況」和宏都拉斯類似的亞非拉國家，看到宏都拉斯到口的「肥肉」，難免會有「有為者亦若是」的效尤跟進之心吧？但是，這些嗷嗷待哺的國家們，要提出什麼樣的藉口，好向中國「開口」呢？台灣外交部貼心地，適時提出了「雙重承認」的主張。
也就是說：中國的邦交國，特別是那些財政困難，有賴中國金援週轉的國家。或是，積欠中國債務難以償還的債務國。或是，個別邦交國的政黨、政客基於「潛規則」的特殊需要時，只要響應台灣「雙重承認」的呼聲，就會得到中國貴似黃金般的「友誼」回應。
尤其，宏都拉斯的例子，不啻告示中國的友邦們，「台灣牌」的含金量，已經上漲到60億美元起跳了。這就意謂著財政日益拮据的中國，「外交維穩」的經費將要大幅度增加了。
誠如《路透社》報導，美國國務院發言人針對宏都拉斯與台灣斷交一事的說法：斷交屬於「主權決定」。換言之，要不要「雙重承認」不也是一個獨立自主國家的「主權決定」嗎？
於是乎，在台灣政府寬宏大度的「雙重承認」呼喚，以及美國從旁「提醒」教唆下，我們可以料想到：上述這「堆」國家們，都可以堂而皇之地，無需羞赧地基於該國的「主權決定」，向中國提出要在海峽兩岸之間，進行「雙重承認」的要求。
當然，這必然會讓習近平陷入當年蔣介石的困境：要不要繼續堅持「漢賊不兩立」的「一中原則」啊？或是在外交政策上，堅持習大帝「清零宗」的精神，繼續使盡洪荒之力，非讓台灣的邦交國一個不剩的「動態清零」下去呢？
更鬧心的是，「雙重承認」原本是美中建交談判過程中，美國國務卿范錫（Cyrus Roberts Vance）曾經試圖提出的腹案。如果，現今的美國再度公開提出「雙重承認」的要求時，中國是否準備與美國一刀兩斷地絕交呢？再如果歐盟與日澳等等，與美國關係緊密的夥伴集體跟進時，中國是否也做好了與大半個世界絕交的準備了呢？
事實上，當習近平在3月21日與普亭在莫斯科共同發表了：《關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》後，中國與俄國不啻公開宣布締結為「邪惡軸心」，同時也夯實了後全球化時代的新冷戰格局。
從此，也讓自由民主國家對待中華民國台灣的態度，進入了另一個全新的境界：究竟是恢復對「老朋友」中華民國台灣的承認呢？還是去承認一個精緻、美麗又「創新」的福爾摩沙共和國台灣呢？
走筆至此，想到中國必將付出的多重代價，我不禁噗呲地笑出了聲來。因為，我必須承認：「雙重承認」這招，實在太妙啦⋯⋯。
延伸閱讀
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
我們想讓你知道的是
臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。