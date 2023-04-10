2023/04/10,
歷史

《地獄之行》：納粹政權雖已滅亡，但蘇聯這個人們心目中的威脅體現了相同的邪惡

《地獄之行》：納粹政權雖已滅亡，但蘇聯這個人們心目中的威脅體現了相同的邪惡
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

英國歷史學家、希特勒研究權威伊恩．克蕭，20世紀史詩二部曲《地獄之行》、《激盪時代》。1914到1949年是個大混亂的時代，克蕭以民族仇恨、國家利益、階級衝突、經濟危機等四條互相交織影響的主線為經，歷史事件順序與各地區不同背景為緯，譜寫這前後達四、五十年歐陸局勢翻天覆地的變化。

文：伊恩．克蕭（Ian Kershaw）

知識分子與歐洲的危機

幾乎整個二十世紀上半葉，歐洲知識分子（指各種學科的首要思想家和作家）都密切關注著處於危機中的社會。一次大戰的災難極大加強了社會思想中自十九世紀九○年代起即已出現，認為世界無理性的觀念。社會似乎墮入了瘋狂的深淵。許多人認為，文明不堪一擊，如履薄冰，隨時可能陷入新的災難。這種感覺甚至促成了二十世紀二○年代的文化榮景。在那個十年中，有短短的幾年時間形勢看來似乎會化險為夷，但當大蕭條這場空前嚴峻的資本主義危機增加了法西斯主義對民眾的吸引力的時候，知識分子對文明浩劫即將到來的焦慮開始顯著升級。

造成了這種畸形文明的資產階級自由價值觀四面受敵。早在二十世紀二○年代，知識分子就開始認識到他們不能再待在象牙塔裡不食人間煙火。希特勒在德國的勝利確認了這一點。一九三三年五月，德國的新主人把他們視為不可接受的作家的著作付之一炬。那次焚書事件震驚全國，迫使德國文學與藝術界許多最傑出的人移民出走，其中大部分是猶太人。

人們普遍認為，文明處於危機之中。知識分子當中堅定支持自由民主的人數屢創新低，大部分人都懷疑現行制度是否能夠透過根本性變革來解決危機，因為他們認為危機恰恰是現行制度的產物。知識分子對資產階級社會感到徹底幻滅，對代表著這個社會的政治制度喪失了信心。他們的反應呈兩極化。最常見的反應是向左轉，轉向馬克思主義的某種變體，然而，也有一些知識分子轉向了法西斯右派。這兩種人有一個共同之處，那就是認為必須掃除舊社會，建立新社會，實現社會復興的烏托邦理想。但就如何達到目的，他們的意見大相徑庭。

知識分子很少加入左派的社會民主力量，因為他們認為後者相對溫和，對付不了與之對抗的極端力量，無法真正解決嚴重的危機。（英國基本上沒有出現在歐陸大部分地區肆虐的極端政治，斯堪的納維亞國家則就社會民主改革形成了普遍的一致。這些國家相對來說超然於總的潮流之外。）於是，許多人轉向共產主義尋求解方，把蘇聯視為黑暗中的一線光明。他們陷入對當前世界深深的悲觀之中，把對未來的希望寄託在共產主義的世界革命上。

消滅階級實現人人平等、國際主義、打碎資本主義的鎖鏈―這些馬克思主義的理念對心懷理想的知識分子有著極大的吸引力。葛蘭西（他在法西斯義大利被判監禁，主要著作是在漫長的鐵窗歲月中寫成的）、德國的塔爾海默（August Thalheimer）、流亡的托洛斯基、奧地利的奧托．鮑爾和匈牙利的盧卡奇（Lukacs Georg）等馬克思主義政治理論家對資本主義危機做出了精確細緻的分析，與史達林主義正統的僵硬解釋完全不同。

然而，除了這些人以外，兩次大戰之間知識分子對馬克思主義充滿熱情，不是因為他們認真研讀過馬克思主義的理論著作，而是因為他們在情感上支持馬克思主義（儘管並不總是支持馬克思主義在蘇聯表現的政治形式），視其為一個自由、正義、平等的社會新秩序的框架。

這樣的人包括法國的巴比斯（Henri Barbusse）、羅蘭（Romain Rolland）、紀德（André Gide）和瑪爾羅（André Malraux），德國的布萊希特和安娜．西格斯（Anna Seghers），波蘭的瓦特（Aleksander Wat）和法國籍波蘭人施佩貝爾，匈牙利的庫斯勒（Koestler Arthur），還有英國的史特雷奇（John Strachey）、史彭德（Stephen Spender）、奧登（W.H. Auden）和喬治．歐威爾。

對他們來說，最重要的是反法西斯主義。他們認為，共產主義代表著對種族主義、極端民族主義和軍國主義這些野蠻納粹主義信條的完全拒絕。絕大多數知識分子都深惡痛絕納粹主義瘋狂攻擊進步價值觀和文化自由，但觸及他們核心底線的是納粹主義踐踏人道主義的理念本質。納粹主義公然鼓吹暴力以對它眼中的政治與種族的敵人，最明顯的例子就是它對猶太人的殘酷行徑。許多知識分子因此感到，他們只有一個選擇，那就是支持蘇聯共產黨這支最堅定、最激烈的反法西斯力量。

二次大戰結束很久之後，世界知名的歷史學家、傑出的左翼知識分子霍布斯邦解釋說，他青少年時期在柏林目睹了威瑪共和臨死前的痛苦掙扎，因此做出的選擇構成了他畢生對共產主義、對蘇聯的堅定支持的基礎。後來，史達林的嚴重錯誤大白於世，蘇聯於一九五六年入侵了匈牙利，一九六八年又入侵了捷克斯洛伐克，許多知識分子的熱情不再，但霍布斯邦的立場仍然未變。「像我這樣的人其實只有一個選擇，」他回憶過去的時候說，「特別是對一個來到德國時情感上已經左傾的孩子來說，除了共產主義，還能選擇什麼呢？」

史達林治下的蘇聯出現的種種嚴重問題被揭露出來以後，許多知識分子仍然對蘇聯共產主義抱有幻想。有些人被蘇聯關於它正在創造一個燦爛新社會的宣傳所眩惑，不假思索地照單全收。英國工黨的兩位出色領導人西德尼和貝特麗絲．韋伯夫婦（Sidney and Beatrice Webb）在一九三五年出版了《蘇維埃共產主義：一種新文明？》（Soviet Communism:A New civilization?），在書中肉麻地吹捧了史達林主義。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。