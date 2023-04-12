《疼痛帝國》：公司雇用大批公關專員，確保薩克勒家族不會出現在普度的負面報導中

文：派崔克．拉登．基夫（Patrick Radden Keefe）

第二十三章 大使

薩克勒家族唯一一個成員進出過監獄，那就是理查．薩克勒的姪女瑪德琳（Madeleine Sackler）。瑪德琳是一位纖細的年輕女性，瘦長的臉上有一雙深色眼睛，流露出嚴肅的神情，她的父母親是理查的弟弟喬納森和其妻瑪麗．柯森。喬納森和瑪麗夫妻育有三名子女，分別是瑪德琳、克萊兒（Clare）和麥爾斯（Miles），他們住在田端圓環（Field Point Circle）占地寬廣的別墅裡，一九七三年雷蒙德也在康乃狄克州格林威治這處高級特區購置傍水的莊園，並且和貝弗莉一起居住在這裡。

喬納森和哥哥理查的差異頗大，他天生善於社交，也比較好親近，他和瑪麗還養成類似波希米亞氣質和知識份子的眼光。喬納森時常穿著巴塔哥尼亞（Patagonia）服飾，同時友善又健談，他會邀請賓客到家裡，這些賓客來來去去都是有趣的藝術家和思想家。喬納森對於教育改革特別關注，他也透過捐款和撰寫專欄， 積極參與特許學校（charter school）活動。「我們為孩子做的還不夠，特別是都市裡長大的小孩，」他會這麼說並且補充，「我很榮幸能夠為當今的重要議題貢獻己力。」他和瑪麗資助一個特許學校網絡，這個網絡在康乃狄克州設立許多學校。

瑪德琳出生於一九八三年，並且在格林威治的公立學校就學。她在疼始康定推出時是十三歲，就在她進入青春期的那幾年，許多美國青少年開始濫用疼始康定，即使是格林威治這樣的地方也不例外。瑪德琳十分聰慧又勤奮好學，因此進入杜克大學（Duke University）修讀生物心理學（只有她的祖父會對這種學門有興趣）。瑪德琳以為自己會追隨雷蒙德或是伯父理查的腳步，進入醫學院就讀，不過她在大學期間發覺自己喜愛的是攝影。最後她沒有朝醫學發展，而是走上電影製作一途，並且在二十八歲完成生涯第一部紀錄長片。

這一部紀錄長片名為《瘋狂樂透》（The Lottery），內容講述哈林區（Harlem）的一所特許學校。（瑪德琳和她的父親一樣非常關注特許教育。）這一部紀錄片在二○一○年上映，記錄哈林區和布朗克斯的四個勞工階級家庭，如何為孩子尋求更加優質的教育機會，普度也是在同一年推出疼始康定新劑型。瑪德琳在一次美國有線衛星公共事務網（C-SPAN）的訪談中表示，美國的弱勢族群無法穩定接受良好教育，這件事情「在道德上是無法接受的」。這部紀錄片在翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）播映，並且進入奧斯卡獎的角逐名單。

瑪德琳在製作《瘋狂樂透》時，也開始思考監獄在美國社會所扮演的角色。「其實這個議題是一體兩面，」她說，「人們沒有受到良好的教育，下場就是坐牢，我也知道我國的受刑人人數是世界第一。」瑪德琳決定製作一部虛構劇情片，講述一名年邁受刑人在獲釋前夕的故事，藉此探索大規模監禁這樣費思難解的問題。然而，她終究是一名紀錄片導演，還是希望這部電影能夠立基於現實世界，因此決定在實際運作的監獄裡拍攝這部電影，而且「由受刑人擔任演員」。

也許其他年輕導演會認為這樣的想法充滿藝術野心，但在運籌上卻是天馬行空。然而，瑪德琳．薩克勒在藝術上充分展現家族特質，猶如她的伯公亞瑟和伯父理查分別在醫學廣告和製藥上發揮這樣的特質，也就是無論夢想看起來多麼異想天開，沒有什麼是不可能的，有時只需要問問，「有何不可？」然後埋頭苦幹。二○一五年，瑪德琳經過多次協商後終於獲准進入彭德爾頓矯正機構（Pendleton Correctional Facility），這是一處位於印第安納州的州立監獄，戒備極度森嚴。

與她一起前往的還有一個小型團隊和幾位專業演員，其中包含傑佛瑞．萊特（Jeffrey Wright）這位倍受獎項肯定的舞台劇和電影演員。萊特和瑪德琳一同幾次造訪彭德爾頓，進行行前研究，他認為那裡「十分震撼」。他在幾次造訪中和一些男性受刑人建立良好關係，最後決定加入此項計畫。這處監獄大部分是由受刑人於一九二○年代建造，裡面氣氛肅殺，「我從來沒有在如此艱困的環境下工作。」萊特說。接下來幾週瑪德琳都在威懾的監獄分區裡面進行拍攝工作。

電影裡面另一個重要角色是由希歐特斯．卡特（Theothus Carter）飾演，其實他是那處監獄裡的受刑人。卡特大部分人生都在進出監獄，多是毒品有關的罪名，這一次則是因為持械搶劫和殺人未遂而正在服六十五年的刑期。

然而，卡特受到演員波伊德．霍布魯克（Boyd Holbrook）的指導，最後展現撼動人心的演出，霍布魯克是瑪德琳的朋友，也是《毒梟》（Narcos）這部網飛（Netflix）影集的主角，他在這一次製作工作提供協助。（「監獄裡可是不缺性格演員。」瑪德琳開玩笑地說。）演員喬治．克隆尼（George Clooney）一向直言不諱為進步派社會議題發聲，最後以製作人的身分參與這項計畫。電影完成之後定名為《自由在門外》（O.G.），並且由HBO購得發行權。