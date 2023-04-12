《疼痛帝國》：公司雇用大批公關專員，確保薩克勒家族不會出現在普度的負面報導中
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《疼痛帝國》是一部敘事性報導寫作的傑出作品，內容詳盡而引人入勝，描寫美國第二個鍍金時代下的越軌行為，研究超級菁英為免受懲罰而想盡辦法鑽尋法律漏洞的現象，並不斷深入調查薩克勒家族萬貫家財的背後，那赤裸裸的貪婪及漠視人類的苦難。
文：派崔克．拉登．基夫（Patrick Radden Keefe）
第二十三章 大使
薩克勒家族唯一一個成員進出過監獄，那就是理查．薩克勒的姪女瑪德琳（Madeleine Sackler）。瑪德琳是一位纖細的年輕女性，瘦長的臉上有一雙深色眼睛，流露出嚴肅的神情，她的父母親是理查的弟弟喬納森和其妻瑪麗．柯森。喬納森和瑪麗夫妻育有三名子女，分別是瑪德琳、克萊兒（Clare）和麥爾斯（Miles），他們住在田端圓環（Field Point Circle）占地寬廣的別墅裡，一九七三年雷蒙德也在康乃狄克州格林威治這處高級特區購置傍水的莊園，並且和貝弗莉一起居住在這裡。
喬納森和哥哥理查的差異頗大，他天生善於社交，也比較好親近，他和瑪麗還養成類似波希米亞氣質和知識份子的眼光。喬納森時常穿著巴塔哥尼亞（Patagonia）服飾，同時友善又健談，他會邀請賓客到家裡，這些賓客來來去去都是有趣的藝術家和思想家。喬納森對於教育改革特別關注，他也透過捐款和撰寫專欄， 積極參與特許學校（charter school）活動。「我們為孩子做的還不夠，特別是都市裡長大的小孩，」他會這麼說並且補充，「我很榮幸能夠為當今的重要議題貢獻己力。」他和瑪麗資助一個特許學校網絡，這個網絡在康乃狄克州設立許多學校。
瑪德琳出生於一九八三年，並且在格林威治的公立學校就學。她在疼始康定推出時是十三歲，就在她進入青春期的那幾年，許多美國青少年開始濫用疼始康定，即使是格林威治這樣的地方也不例外。瑪德琳十分聰慧又勤奮好學，因此進入杜克大學（Duke University）修讀生物心理學（只有她的祖父會對這種學門有興趣）。瑪德琳以為自己會追隨雷蒙德或是伯父理查的腳步，進入醫學院就讀，不過她在大學期間發覺自己喜愛的是攝影。最後她沒有朝醫學發展，而是走上電影製作一途，並且在二十八歲完成生涯第一部紀錄長片。
這一部紀錄長片名為《瘋狂樂透》（The Lottery），內容講述哈林區（Harlem）的一所特許學校。（瑪德琳和她的父親一樣非常關注特許教育。）這一部紀錄片在二○一○年上映，記錄哈林區和布朗克斯的四個勞工階級家庭，如何為孩子尋求更加優質的教育機會，普度也是在同一年推出疼始康定新劑型。瑪德琳在一次美國有線衛星公共事務網（C-SPAN）的訪談中表示，美國的弱勢族群無法穩定接受良好教育，這件事情「在道德上是無法接受的」。這部紀錄片在翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）播映，並且進入奧斯卡獎的角逐名單。
瑪德琳在製作《瘋狂樂透》時，也開始思考監獄在美國社會所扮演的角色。「其實這個議題是一體兩面，」她說，「人們沒有受到良好的教育，下場就是坐牢，我也知道我國的受刑人人數是世界第一。」瑪德琳決定製作一部虛構劇情片，講述一名年邁受刑人在獲釋前夕的故事，藉此探索大規模監禁這樣費思難解的問題。然而，她終究是一名紀錄片導演，還是希望這部電影能夠立基於現實世界，因此決定在實際運作的監獄裡拍攝這部電影，而且「由受刑人擔任演員」。
也許其他年輕導演會認為這樣的想法充滿藝術野心，但在運籌上卻是天馬行空。然而，瑪德琳．薩克勒在藝術上充分展現家族特質，猶如她的伯公亞瑟和伯父理查分別在醫學廣告和製藥上發揮這樣的特質，也就是無論夢想看起來多麼異想天開，沒有什麼是不可能的，有時只需要問問，「有何不可？」然後埋頭苦幹。二○一五年，瑪德琳經過多次協商後終於獲准進入彭德爾頓矯正機構（Pendleton Correctional Facility），這是一處位於印第安納州的州立監獄，戒備極度森嚴。
與她一起前往的還有一個小型團隊和幾位專業演員，其中包含傑佛瑞．萊特（Jeffrey Wright）這位倍受獎項肯定的舞台劇和電影演員。萊特和瑪德琳一同幾次造訪彭德爾頓，進行行前研究，他認為那裡「十分震撼」。他在幾次造訪中和一些男性受刑人建立良好關係，最後決定加入此項計畫。這處監獄大部分是由受刑人於一九二○年代建造，裡面氣氛肅殺，「我從來沒有在如此艱困的環境下工作。」萊特說。接下來幾週瑪德琳都在威懾的監獄分區裡面進行拍攝工作。
電影裡面另一個重要角色是由希歐特斯．卡特（Theothus Carter）飾演，其實他是那處監獄裡的受刑人。卡特大部分人生都在進出監獄，多是毒品有關的罪名，這一次則是因為持械搶劫和殺人未遂而正在服六十五年的刑期。
然而，卡特受到演員波伊德．霍布魯克（Boyd Holbrook）的指導，最後展現撼動人心的演出，霍布魯克是瑪德琳的朋友，也是《毒梟》（Narcos）這部網飛（Netflix）影集的主角，他在這一次製作工作提供協助。（「監獄裡可是不缺性格演員。」瑪德琳開玩笑地說。）演員喬治．克隆尼（George Clooney）一向直言不諱為進步派社會議題發聲，最後以製作人的身分參與這項計畫。電影完成之後定名為《自由在門外》（O.G.），並且由HBO購得發行權。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。