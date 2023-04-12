2023/04/12,
醫療

《疼痛帝國》：公司雇用大批公關專員，確保薩克勒家族不會出現在普度的負面報導中

《疼痛帝國》：公司雇用大批公關專員，確保薩克勒家族不會出現在普度的負面報導中
瑪德琳・薩克勒（Madeleine Sackler）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《疼痛帝國》是一部敘事性報導寫作的傑出作品，內容詳盡而引人入勝，描寫美國第二個鍍金時代下的越軌行為，研究超級菁英為免受懲罰而想盡辦法鑽尋法律漏洞的現象，並不斷深入調查薩克勒家族萬貫家財的背後，那赤裸裸的貪婪及漠視人類的苦難。

文：派崔克．拉登．基夫（Patrick Radden Keefe）

第二十三章 大使

薩克勒家族唯一一個成員進出過監獄，那就是理查．薩克勒的姪女瑪德琳（Madeleine Sackler）。瑪德琳是一位纖細的年輕女性，瘦長的臉上有一雙深色眼睛，流露出嚴肅的神情，她的父母親是理查的弟弟喬納森和其妻瑪麗．柯森。喬納森和瑪麗夫妻育有三名子女，分別是瑪德琳、克萊兒（Clare）和麥爾斯（Miles），他們住在田端圓環（Field Point Circle）占地寬廣的別墅裡，一九七三年雷蒙德也在康乃狄克州格林威治這處高級特區購置傍水的莊園，並且和貝弗莉一起居住在這裡。

喬納森和哥哥理查的差異頗大，他天生善於社交，也比較好親近，他和瑪麗還養成類似波希米亞氣質和知識份子的眼光。喬納森時常穿著巴塔哥尼亞（Patagonia）服飾，同時友善又健談，他會邀請賓客到家裡，這些賓客來來去去都是有趣的藝術家和思想家。喬納森對於教育改革特別關注，他也透過捐款和撰寫專欄， 積極參與特許學校（charter school）活動。「我們為孩子做的還不夠，特別是都市裡長大的小孩，」他會這麼說並且補充，「我很榮幸能夠為當今的重要議題貢獻己力。」他和瑪麗資助一個特許學校網絡，這個網絡在康乃狄克州設立許多學校。

瑪德琳出生於一九八三年，並且在格林威治的公立學校就學。她在疼始康定推出時是十三歲，就在她進入青春期的那幾年，許多美國青少年開始濫用疼始康定，即使是格林威治這樣的地方也不例外。瑪德琳十分聰慧又勤奮好學，因此進入杜克大學（Duke University）修讀生物心理學（只有她的祖父會對這種學門有興趣）。瑪德琳以為自己會追隨雷蒙德或是伯父理查的腳步，進入醫學院就讀，不過她在大學期間發覺自己喜愛的是攝影。最後她沒有朝醫學發展，而是走上電影製作一途，並且在二十八歲完成生涯第一部紀錄長片。

這一部紀錄長片名為《瘋狂樂透》（The Lottery），內容講述哈林區（Harlem）的一所特許學校。（瑪德琳和她的父親一樣非常關注特許教育。）這一部紀錄片在二○一○年上映，記錄哈林區和布朗克斯的四個勞工階級家庭，如何為孩子尋求更加優質的教育機會，普度也是在同一年推出疼始康定新劑型。瑪德琳在一次美國有線衛星公共事務網（C-SPAN）的訪談中表示，美國的弱勢族群無法穩定接受良好教育，這件事情「在道德上是無法接受的」。這部紀錄片在翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）播映，並且進入奧斯卡獎的角逐名單。

瑪德琳在製作《瘋狂樂透》時，也開始思考監獄在美國社會所扮演的角色。「其實這個議題是一體兩面，」她說，「人們沒有受到良好的教育，下場就是坐牢，我也知道我國的受刑人人數是世界第一。」瑪德琳決定製作一部虛構劇情片，講述一名年邁受刑人在獲釋前夕的故事，藉此探索大規模監禁這樣費思難解的問題。然而，她終究是一名紀錄片導演，還是希望這部電影能夠立基於現實世界，因此決定在實際運作的監獄裡拍攝這部電影，而且「由受刑人擔任演員」。

也許其他年輕導演會認為這樣的想法充滿藝術野心，但在運籌上卻是天馬行空。然而，瑪德琳．薩克勒在藝術上充分展現家族特質，猶如她的伯公亞瑟和伯父理查分別在醫學廣告和製藥上發揮這樣的特質，也就是無論夢想看起來多麼異想天開，沒有什麼是不可能的，有時只需要問問，「有何不可？」然後埋頭苦幹。二○一五年，瑪德琳經過多次協商後終於獲准進入彭德爾頓矯正機構（Pendleton Correctional Facility），這是一處位於印第安納州的州立監獄，戒備極度森嚴。

與她一起前往的還有一個小型團隊和幾位專業演員，其中包含傑佛瑞．萊特（Jeffrey Wright）這位倍受獎項肯定的舞台劇和電影演員。萊特和瑪德琳一同幾次造訪彭德爾頓，進行行前研究，他認為那裡「十分震撼」。他在幾次造訪中和一些男性受刑人建立良好關係，最後決定加入此項計畫。這處監獄大部分是由受刑人於一九二○年代建造，裡面氣氛肅殺，「我從來沒有在如此艱困的環境下工作。」萊特說。接下來幾週瑪德琳都在威懾的監獄分區裡面進行拍攝工作。

電影裡面另一個重要角色是由希歐特斯．卡特（Theothus Carter）飾演，其實他是那處監獄裡的受刑人。卡特大部分人生都在進出監獄，多是毒品有關的罪名，這一次則是因為持械搶劫和殺人未遂而正在服六十五年的刑期。

然而，卡特受到演員波伊德．霍布魯克（Boyd Holbrook）的指導，最後展現撼動人心的演出，霍布魯克是瑪德琳的朋友，也是《毒梟》（Narcos）這部網飛（Netflix）影集的主角，他在這一次製作工作提供協助。（「監獄裡可是不缺性格演員。」瑪德琳開玩笑地說。）演員喬治．克隆尼（George Clooney）一向直言不諱為進步派社會議題發聲，最後以製作人的身分參與這項計畫。電影完成之後定名為《自由在門外》（O.G.），並且由HBO購得發行權。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。