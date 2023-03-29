見證台捷簽署11項合作備忘錄，捷克眾議長艾達莫娃立院演說洋裝隱藏特別含義
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捷克眾議長艾達莫娃昨（28）日赴立法院發表演說時，一襲紅色的洋裝也成為媒體注目的焦點，艾達莫娃表示，這件洋裝是捷克藝術家與設計師所設計，刻意選擇紅色，是因為台灣和捷克國旗上都有紅色，她也知道，在紅色在台灣是帶來幸福與成功的顏色。
捷克代表團即將離台，捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今（29）日於外交部接受台灣媒體訪問，昨日赴立法院演說時身上一襲紅色的洋裝成為媒體焦點，艾達莫娃也揭露洋裝的特別含義。
艾達莫娃率160人的龐大訪問團來台，捷克安全情報局長、捷克國家安全通訊局局長等首長隨行，媒體報導台灣對捷克有大型飛彈車、155公厘8輪型自走砲兩項軍購案及無人機合作案，可望在這次拍板，並納入明年度預算。
艾達莫娃今日於記者會上被問及軍購時表示，此行台捷簽署多項備忘錄，內容包括「捍衛台灣民主自由」的內容，但對於軍購，她代表的是國會而不是行政部門，不便代答。
艾達莫娃強調，最重要的是捷克在政策方面對台提供支持，作為一種象徵。
艾達莫娃重申，昨天在立法院發表演說時已經和在場的委員和台灣人民保證，「我們與你們同在，與你們站在一起」，捷克國會也透過與台灣立法院簽署友好合作聲明，未來兩國國會能互相交換經驗和知識。
艾達莫娃也提到，今日上午捷克國家安全通訊局局長與我國數位發展部部長唐鳳見面，雙方在資安、網路安全層面交換意見。
艾達莫娃今日也見證台灣博物館與捷克國家博物館簽署展覽合作意向書、國立政治大學與捷克查理士大學簽署供應鏈教研中心合作備忘錄、國防安全研究院與布拉格國際關係研究院簽署合作瞭解備忘錄等3項備忘錄；立法院長游錫堃也與艾達莫娃簽署台捷國會友好合作聲明。
而艾達莫娃昨日赴立法院發表演說時，一襲紅色的洋裝也成為媒體注目的焦點，艾達莫娃表示，這件洋裝是捷克藝術家與設計師所設計，刻意選擇紅色，是因為台灣和捷克國旗上都有紅色，她也知道，在紅色在台灣是帶來幸福與成功的顏色。
艾達莫娃強調，這次是第一次有捷克眾議長訪問台灣，捷克國會兩院—參、眾議院議長都已經來過台灣，她也堅信「不會是最後一次訪問」。
記者會現場也包括捷克科技研發創新部次長哈利科娃（Jana Havlíková）、捷克工業貿易部資深司長（Petr Očko）、捷克國家安全通訊局局長欽特（Lukáš Kintr）、捷克國家博物館館長盧可斯（MichalLukeš）、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、我國駐捷克大使柯良叡大使等台捷官員。
台捷智庫簽署備忘錄，強化俄烏戰爭後印太情勢交流
我國智庫國防安全研究院今日與布拉格國際關係研究院簽署合作瞭解備忘錄，國防安全研究院代副執行長沈明室告訴《關鍵評論網》，與捷克智庫國際關係研究院簽合作備忘錄，主要是在研究方面的合作，比如共同研究議題、交換出版品、訪問學者等學術性質的交流，特別是在供應鏈的問題，俄烏戰爭後東歐與印太情勢，俄烏戰爭對台灣的啟示等等，以及台海如有衝突北約可以扮演哪些角色，雙方初步將以線上會議的形式交流討論。
龔明鑫：台捷交流從外太空到啤酒，雙方共簽署11項備忘錄
國發會主委龔明鑫於簽署儀式上透露，由台杉公司委託成立的中東歐投資基金和融資基金，在去年6月和11月兩次造訪捷克，開拓了很多機會，捷克投資申請案已達34家，審議委員會通過一家虛擬實境開發商的投資案，投資金額最高達500萬美元；龔明鑫說，台杉公司預定今年4月還會去捷克，期望更多投資案可以實現。
龔明鑫也透露，本次捷克訪問團來台，雙方從外太空、量子、智慧城市、美食和飲料，特別是酒類有很多的交流討論，也包括棒球和足球等體育交流；龔明鑫指出，今年7月台北和布拉格即將開啟直航，本次代表團來台期間，台捷雙方共簽署11項備忘錄，可以想像捷克和台灣未來交流會非常的忙碌，「我們滿心期待」。
台捷簽署的11項合作案，除了今日簽署的4項，還包括台捷醫療科技採購合作備忘錄、臺北科技大學與捷克科技大學學術合作專題研究計畫、緯創資通捷克子公司（SMS Infocomm）和捷克能源系統公司（IBG Cesko）合作備忘錄、緯創資通捷克子公司和捷克醫療器材公司（STIMVIA）合作備忘錄、泰博科技股份有限公司（TaiDoc Technology Corporation）和捷克公司（ICONTIO）合作備忘錄、台灣精銳科技股份有限公司（APEX Dynamics）和捷克公司RAVEO合作備忘錄、直得科技股份有限公司（CPC Chieftek Precision Co.）和捷克公司RAVEO合作備忘錄。
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核稿編輯：楊士範
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
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