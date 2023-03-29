見證台捷簽署11項合作備忘錄，捷克眾議長艾達莫娃立院演說洋裝隱藏特別含義

捷克代表團即將離台，捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今（29）日於外交部接受台灣媒體訪問，昨日赴立法院演說時身上一襲紅色的洋裝成為媒體焦點，艾達莫娃也揭露洋裝的特別含義。

艾達莫娃率160人的龐大訪問團來台，捷克安全情報局長、捷克國家安全通訊局局長等首長隨行，媒體報導台灣對捷克有大型飛彈車、155公厘8輪型自走砲兩項軍購案及無人機合作案，可望在這次拍板，並納入明年度預算。

艾達莫娃今日於記者會上被問及軍購時表示，此行台捷簽署多項備忘錄，內容包括「捍衛台灣民主自由」的內容，但對於軍購，她代表的是國會而不是行政部門，不便代答。

艾達莫娃強調，最重要的是捷克在政策方面對台提供支持，作為一種象徵。

艾達莫娃重申，昨天在立法院發表演說時已經和在場的委員和台灣人民保證，「我們與你們同在，與你們站在一起」，捷克國會也透過與台灣立法院簽署友好合作聲明，未來兩國國會能互相交換經驗和知識。

艾達莫娃也提到，今日上午捷克國家安全通訊局局長與我國數位發展部部長唐鳳見面，雙方在資安、網路安全層面交換意見。

艾達莫娃今日也見證台灣博物館與捷克國家博物館簽署展覽合作意向書、國立政治大學與捷克查理士大學簽署供應鏈教研中心合作備忘錄、國防安全研究院與布拉格國際關係研究院簽署合作瞭解備忘錄等3項備忘錄；立法院長游錫堃也與艾達莫娃簽署台捷國會友好合作聲明。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 捷克眾議長艾達莫娃（左）與立法院長游錫堃（右）簽署台捷國會友好合作聲明。

而艾達莫娃昨日赴立法院發表演說時，一襲紅色的洋裝也成為媒體注目的焦點，艾達莫娃表示，這件洋裝是捷克藝術家與設計師所設計，刻意選擇紅色，是因為台灣和捷克國旗上都有紅色，她也知道，在紅色在台灣是帶來幸福與成功的顏色。

Photo Credit: 中央社 捷克眾議院議長艾達莫娃（左3）率團來台，28日上午拜訪立法院。

艾達莫娃強調，這次是第一次有捷克眾議長訪問台灣，捷克國會兩院—參、眾議院議長都已經來過台灣，她也堅信「不會是最後一次訪問」。

記者會現場也包括捷克科技研發創新部次長哈利科娃（Jana Havlíková）、捷克工業貿易部資深司長（Petr Očko）、捷克國家安全通訊局局長欽特（Lukáš Kintr）、捷克國家博物館館長盧可斯（MichalLukeš）、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、我國駐捷克大使柯良叡大使等台捷官員。

台捷智庫簽署備忘錄，強化俄烏戰爭後印太情勢交流

我國智庫國防安全研究院今日與布拉格國際關係研究院簽署合作瞭解備忘錄，國防安全研究院代副執行長沈明室告訴《關鍵評論網》，與捷克智庫國際關係研究院簽合作備忘錄，主要是在研究方面的合作，比如共同研究議題、交換出版品、訪問學者等學術性質的交流，特別是在供應鏈的問題，俄烏戰爭後東歐與印太情勢，俄烏戰爭對台灣的啟示等等，以及台海如有衝突北約可以扮演哪些角色，雙方初步將以線上會議的形式交流討論。

龔明鑫：台捷交流從外太空到啤酒，雙方共簽署11項備忘錄

國發會主委龔明鑫於簽署儀式上透露，由台杉公司委託成立的中東歐投資基金和融資基金，在去年6月和11月兩次造訪捷克，開拓了很多機會，捷克投資申請案已達34家，審議委員會通過一家虛擬實境開發商的投資案，投資金額最高達500萬美元；龔明鑫說，台杉公司預定今年4月還會去捷克，期望更多投資案可以實現。

龔明鑫也透露，本次捷克訪問團來台，雙方從外太空、量子、智慧城市、美食和飲料，特別是酒類有很多的交流討論，也包括棒球和足球等體育交流；龔明鑫指出，今年7月台北和布拉格即將開啟直航，本次代表團來台期間，台捷雙方共簽署11項備忘錄，可以想像捷克和台灣未來交流會非常的忙碌，「我們滿心期待」。

台捷簽署的11項合作案，除了今日簽署的4項，還包括台捷醫療科技採購合作備忘錄、臺北科技大學與捷克科技大學學術合作專題研究計畫、緯創資通捷克子公司（SMS Infocomm）和捷克能源系統公司（IBG Cesko）合作備忘錄、緯創資通捷克子公司和捷克醫療器材公司（STIMVIA）合作備忘錄、泰博科技股份有限公司（TaiDoc Technology Corporation）和捷克公司（ICONTIO）合作備忘錄、台灣精銳科技股份有限公司（APEX Dynamics）和捷克公司RAVEO合作備忘錄、直得科技股份有限公司（CPC Chieftek Precision Co.）和捷克公司RAVEO合作備忘錄。

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核稿編輯：楊士範