《彈性心態》：九一一恐怖攻擊震驚全世界，紐約市的診間有被PTSD的患者淹沒嗎？
我們想讓你知道的是
喬治・波南諾既是復原力研究領域的先驅學者，也是哥倫比亞大學「失落、創傷和情感實驗室」負責人。他認為，創傷後壓力症候群（PTSD）並不如一般以為的常見，充滿創傷的經驗並不一定會造成永久性的損傷。這錯誤的認知與觀念，導致我們從未好好認識自己真正的適應能力。
文：喬治．波南諾（George A. Bonanno）
當世界崩塌
九一一恐怖攻擊震驚全世界，所有想像得到的可怕狀況都出現了。大規模的傷亡、媒體上充斥戲劇性的圖像與報導，不難預料後續出現PTSD的人數會大幅上升。紐約市的衛生專家甚至預言會出現「大眾心理健康危機」，危機熱線也嚴陣以待，迎接勢將來臨的「洪水」電話。市府官員更將全國各地的創傷專家找來，準備開始培訓治療師志工團隊。
倒不是紐約市沒有充分準備，《紐約時報》（The New York Times）發現：「整座紐約市每平方英里內的心理師和心理健康專業人員，比全美國任何地方都還多。國際知名的創傷專家任教於當地大學，市府官員也曾經歷過一九九三年世貿中心爆炸事件與八○○航班墜機事件的洗禮，必定能在如此動盪不安的時期迅速動員及提供創意性的思考。」儘管如此，這些官員們仍想知道他們該如何照顧「一個飽受創傷的社區」，並滿足「必定會出現的需求」。
在恐怖攻擊發生後，一篇文章迅速發表於廣受歡迎的《科學人雜誌》，預測國內接下來將迸發焦慮相關的疾病，尤其是身處紐約、直接受到影響的人。這起駭人的創傷事件發生在紐約，因此紐約市民被視為是接下來出現PTSD的高風險群。確實，因為恐攻帶來的情緒張力如此強大，許多官員認為即使是習慣靠自己因應困難的人，或許也會需要尋求專業人員的協助。美國緊急災難管理署（Federal Emergency Management Agency, FEMA）肯定也是這麼想，因此在襲擊發生後，撥出前所未見的鉅款給紐約市用作精神健康援助，數億美元將用於提供民眾免費的災難心理諮商。
由於這場恐怖攻擊過於殘忍且早有規畫，因此認為大眾出現PTSD的機率特別高。
正如一名創傷專家所言：「一架飛機因為視線不良墜毀並撞上世貿大樓，會是很悲慘的一件事；但今天是有人刻意為之，企圖殺害大樓裡的所有人，這不只是悲慘，是慘絕人寰。」當然，隨著陸續揭露更多關於恐攻當日的相關資訊，人們越來越清楚那天發生的事並非單純的意外，而是恐怖分子精心設計的攻擊。面對如此殘酷的惡意，很難想像不會出現PTSD。
但經歷這場災難的人是否都注定因此痛苦？PTSD是無可避免的結果嗎？當時，幾乎所有心理健康方面的專家都會說「是」，即使是保守謹慎的學者，也都認為出現的機率很高。
我們有壓力，卻不見得生病了
最早期的研究似乎證實了這些預測。恐攻發生後的三天內，蘭德調查研究團隊（RAND Survey Research Group）開始調查來自美國各地的代表性樣本。其結果成了頭條新聞，因為接受調查的總人數裡，有四○%的人（即將近半數的受調者）出現一項或多項與遭遇極端壓力有關的症狀。若將範圍限縮至紐約市方圓百哩內，有症狀者的比例會攀升至六一%。
蘭德團隊以研究方法嚴謹而備受尊崇，並且向來審慎看待調查的初步結果，不會過度推論或濫用。他們指出：多數針對創傷所進行的研究，都只報告疾病的盛行率，未曾考量出現的症狀數目。如果沒有比較症狀多寡，其實很難明瞭在極端壓力下，只出現一個或多個症狀的差別與意義。但他們對自己的發現仍然頗具信心，並在該份研究報告的結論裡表示：「這場恐怖攻擊所帶來的心理衝擊，短期內不太可能會消失。」
不久之後，其他支持蘭德調查報告的研究也相繼露出，其中最嚴謹的是蓋利亞（Sandro Galea）與其同事在紐約醫學院所做的研究。
他們把焦點放在紐約。在恐怖攻擊發生後的五到八周內，針對曼哈頓居民進行調查。由於紐約是個在種族和文化上都非常多元的城市，因此他們特別在意參與者的代表性是否充足。其初步結果呼應了蘭德的調查報告，約莫有五八%的曼哈頓居民因為出現一個或數個PTSD症狀而痛苦。
出現PTSD症狀與生病是兩回事，因此，怎麼樣才稱得上是真的生病呢？以下這個故事相當有意思：
曼哈頓的居民中，大約有七．五%有PTSD，運河街以南的居民反而沒這麼多。但相較之下，後者比前者還靠近世貿大樓。這場恐怖攻擊事件讓的盛行率提高至二○%，當研究者針對遭受直接攻擊者進行調查（如飛機撞上世貿中心PTSD時身處大樓中的人），結果發現的盛行率提升至三〇%。
九一一恐怖攻擊事PTSD件後僅僅一個月內，直接受到影響的人裡，有三分之一的症狀強度已達可診斷為PTSD。這些擺在眼前的事實都證實了之前各種可怕的預測。
然而從另一個角度來看，也有許多倖存者沒有因此罹患PTSD。事實上，這場恐怖攻擊堪稱是美國史上最慘烈的一次，但直接暴露於攻擊中的多數人此時都尚未出現PTSD。也許是時間點未到，因此許多觀察者預測患者人數會持續攀升。
令大家跌破眼鏡的是，患者的人數居然不升反降。蓋利亞的團隊六個月後再次進行調查，發現曼哈頓居民患有PTSD的盛行率由七．五%下降到低於一%。雖然直接受攻擊事件衝擊者，罹患PTSD的比例依然很高，但相對也有變少。這個改變讓蓋利亞與其團隊認為：紐約居民可能快速因應大部分的PTSD症狀。
同樣地，出現長期創傷症狀的人也出乎意料地少。美國緊急災難管理署提供數億經費，讓紐約市進行免費危機諮商彷彿是多此一舉。簡單來說，幾乎沒有人去使用。即使在攻擊剛發生的那幾天，提供此項資源的精神科急診室與診所都是門可羅雀。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！