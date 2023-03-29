2023/03/29,
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新加坡人如何當上TikTok執行長？周受資被評為「緩解與美國立法者緊張關係的適合人選」

新加坡人如何當上TikTok執行長？周受資被評為「緩解與美國立法者緊張關係的適合人選」
在聽證會上的周受資。Photo Credit: GettyImages

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周受資在美國國會聽證會後於社群媒體上引起熱議，一方面新增許多稱他為「爸爸」的粉絲，一方面也有網友質疑周受資的口音聽來不像新加坡人。在海外的中國媒體人對於周受資能以新加坡人身份在中國社群龍頭旗下的TikTok擔任執行長，主因是能藉由新加坡人的身份，擔任美國與中國之間的平衡。

3月23日，在美國國會聽證會上接受超過四個半小時的訊問後，TikTok執行長周受資成為社交媒體上的焦點。來自新加坡的周受資，目前在家鄉人氣大漲，他的TikTok帳號一夕間從1萬多粉絲數量暴漲到50萬粉絲，而在中國社交媒體平台上，網友則將周形容為對抗美國侵略的「孤獨英雄」。

《中央社》報導，基於涉及美中關係的TikTok風波，周受資赴美國國會聽證會作證，雖未能化解美議員對TikTok相關的國安疑慮，不過周受資沉穩應對嚴厲質問，再加上斯文外型，為他贏得大批「粉絲」，其新加坡人的身分也吸引星媒格外關注，包括從臉書實習生到TikTok執行長的背景，還被網友封為「Zaddy」（有魅力的男性），絕對是新加坡近來最夯的話題人物。

《BBC》報導，關於周受資的身份，在去年6月TikTok致美國國會的一封信中，就有提到周受資並非來自中國，而是「居住在新加坡的新加坡人」。

今年40歲的周受資出生新加坡，中英語都相當流利，妻子是任職投資公司的台裔美國人Vivian Kao。周受資在新加坡服兵役期間擔任武裝部隊上尉，求學時在倫敦大學和哈佛商學院取得學位，並於草創時期的臉書（Facebook）擔任實習生，之後任職於投資公司DST、在高盛擔任投資銀行家，後被雷軍邀請成為小米任首席財務官（CFO），2018年更帶領小米完成公開上市。2021年3月周跳槽到字節跳動擔任首席財務官，僅兩個月後因前任執行長辭職便接任了TikTok執行長一職。

周受資在社群媒體上引起熱議，一方面新增許多稱他為「爸爸」的粉絲，而一方面也有網友質疑周受資的口音聽來不像新加坡人，反而像是中國人講英文的口音。在海外的中國媒體人「薇羽看世間」，對於周受資能以新加坡人身份，能在中國社群龍頭旗下的TikTok擔任執行長，主因是能藉由新加坡人的身份，擔任美國與中國之間的平衡，總部位於紐約的Wedbush分析師Dan Ives也表示周受資能在TikTok擔任高風險且如此重要的角色，是因為TikTok認為他是緩解與美國立法者緊張關係的適合人選。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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