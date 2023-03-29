哈佛醫學院抗衰老權威創立生技公司販售「逆齡膠囊」，但回春效果備受質疑

文：張瑞邦（Tucker Chang）

實際年齡是否可成為僅供參考的數字？人們能否更有效掌握維持青春的秘訣，最終逆轉衰老、延長壽命？澳洲生物學家辛克萊（David Sinclair）近日便表示，依循DNA數據分析調整自身的生活習慣，將有助於對抗身體衰老的速度。

辛克萊當前為哈佛醫學院（HMS）遺傳學終身教授，亦是格倫抗衰老生物學研究中心（Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research）聯席主任。為改善人體健康並協助人們延長壽命，辛克萊近期更與合作夥伴共同創立生物科技公司「Tally Health」。

美國商業雜誌《富比士》（Forbes）指出，辛克萊長時間致力於如何對抗衰老、改善人體細胞健康狀況等研究領域，在擔任Tally Health共同創辦人暨顧問的同時，該公司也推出旗下的DNA生理年齡檢測系統「Tally Age」與減緩老化的長壽補充劑商品「Vitality」，並依照Tally Age的檢測結果為基礎，為用戶提供客製化的抗老化建議。

《富比士》同時也認為，社會大眾對於逆齡抗老的追求熱潮從未退燒，從民眾對護膚品和保養品的大量使用、對除皺的癡迷、使用皮秒雷射消除頸紋與淡斑，甚至是長時間重訓以雕塑身材，這些努力似乎皆是希望能「暫緩時間」來抵禦歲月為面容、身體留下的痕跡。

特別是在數位網路日趨普及之際，TikTok、Instagram等社群網路服務平台上的美容影音更是無所不在，這些用戶在教授美妝技巧的同時，也吸引數以萬計的粉絲前來朝聖。

值得注意的是，正因為民間對年輕美學的高度重視，才有機會使得抗衰老的學術研究走向高峰，讓Tally Health這類標榜「改變人們變老方式」、「延長壽命」的生技公司獲得長足的發展。

Tally Health的生物科技真的能讓年齡「回春」嗎？