蔡總統29日出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯，4/5過境美國擬會麥卡錫，白宮：未安排美官員會晤
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蔡總統29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，赴中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯國是訪問，去程過境紐約，回程過境洛杉磯期間計劃會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫，預定4月7日返台。華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀說，蔡總統這次過境如不妥善處理，可能引發軒然大波，中方最後高調展現軍力，美中之間產生更多摩擦。
蔡總統29日出訪瓜地馬拉貝里斯，4/5過境美國擬會麥卡錫
（中央社）總統蔡英文29日啟程赴友邦瓜地馬拉、貝里斯國是訪問，去程過境美國紐約，據報導將領取哈德遜研究所頒發的「全球領導力獎」（Global Leadership Award），回程過境洛杉磯，擬會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。
蔡總統3月29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序訪問瓜地馬拉、貝里斯兩友邦，返程過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的麥卡錫會晤，4月7日返抵台灣，全程10天9夜。
根據外交部行程規劃，蔡總統3月29日中午啟程，台灣時間30日凌晨3時抵達紐約，預計停留2夜。
根據外國媒體報導，蔡總統30日將在紐約一場由華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」。
結束過境紐約行程，蔡總統於台灣時間4月1日凌晨抵達友邦瓜地馬拉，將與僑界代表、技術團人員及役男茶敘，接著出席軍禮歡迎儀式、兩國元首會談並對媒體發表談話，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）將贈勳蔡總統，並以國宴歡迎蔡總統。
蔡總統訪問瓜地馬拉第2天將參訪蒂卡爾（Tikal）國家公園、第3天參加齊瑪德南戈醫院贈交儀式後，離開瓜地馬拉轉往貝里斯訪問。
蔡總統預計台灣時間4月3日抵達國是訪問第2站貝里斯，根據外交部規劃，3日上午6時抵達貝里斯國際機場、接受軍禮歡迎後，晚上見證兩國外長簽署雙邊技術合作協定暨筆電贈交儀式。
第2天行程安排與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）雙邊會談、在貝里斯國會演說以及接受貝國參眾兩院呈遞友台動議後，視察貝里斯羊隻品種改良的「貝羊計畫」等。第3天參加貝里斯「婦女賦權計畫成果展」後，結束貝里斯訪問行程。
蔡總統預計台灣時間4月5日上午10時45分抵達美國洛杉磯，根據外媒報導，蔡總統除會晤麥卡錫外，也將在雷根圖書館發表演說，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）日前表示，他將隨麥卡錫一起與蔡總統會晤。
蔡總統預計4月7日返抵台灣，針對總統過境紐約與洛杉磯期間的行程安排，外交部長吳釗燮日前在立法院答詢表示，要與美方達到共同同意相關行程安排的時候，才會對外宣布；過境安排秉持舒適、安全、便利、尊嚴四原則。
蔡總統過境美國，白宮：未安排美官員會晤
（中央社）總統蔡英文29日訪問中美洲，期間過境美國紐約與洛杉磯。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今（29）日表示，蔡總統過境美國已有前例，非官方訪問，此次未安排美官員與她會晤。
蔡總統3月29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序前往瓜地馬拉、貝里斯兩個友邦進行訪問，返程過境洛杉磯，預計與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會晤，4月7日返抵台灣，全程為期10天9夜。
針對蔡總統將過境美國，柯比今天在媒體簡報會上表示，過境並不罕見，此次是蔡總統第7次過境美國，這非官方訪問，是私人行程。
至於美方是否會派官員與蔡總統會晤，柯比指出，沒有這樣的規畫。
蔡總統啟程3天前，宏都拉斯外交部3月26日推文宣布與台灣斷絕外交關係。柯比說，斷交事件不影響蔡總統過境行程，但他強調，美國依然重視與宏都拉斯的關係，會持續為雙邊關係努力，而斷交是宏國主權決定，應該是在清楚中國非可靠夥伴下做出。
面對中國再次挖角台灣邦交國，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日與台灣南美洲友邦巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）於華府會晤，特別感謝巴拉圭對台灣有原則的承諾。
根據美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天發出的會議摘要，布林肯也肯定巴拉圭在國際場合投票關切俄羅斯、中國、尼加拉瓜和委內瑞拉等棘手問題。布林肯指出，民主國家需要站在一起，對抗試圖壓迫自由、侵犯人權的政權。
《華爾街日報》：蔡總統過境美國，美中關係再受考驗
（中央社）總統蔡英文出訪前夕，《華爾街日報》報導，美中近幾個月因俄烏戰爭、中國偵察氣球闖入美國領空等議題對立，蔡總統訪問友邦途中過境美國，可能決定美中關係是否會進一步惡化。
蔡總統29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，赴中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯國是訪問，去程過境紐約，回程過境洛杉磯期間計劃會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫，預定4月7日返台。
報導引述未具名官員和知情人士表示，美國總統拜登政府部分官員擔心蔡總統此行會給北京如去（2022）年夏季在台灣周邊發動軍事演習的藉口，或以其他方式損害台灣安全。蔡總統過境紐約前，美方官員不斷提醒蔡政府確保此行符合往例，同時敦促北京不要激烈反應。
據報導，拜登政府憂慮之一是華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）預定30日在紐約閉門活動中向蔡總統頒發「全球領導力獎」。
前美國總統川普執政時擔任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）現任哈德遜研究所研究員，去年3月訪台演講時敦促美國正式外交承認台灣。拜登政府多次重申美方對台政策不變。
蔡總統回程預定在洛杉磯市中心西北約64公里的雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤麥卡錫，聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）等共和黨籍國會議員也可能出席。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。