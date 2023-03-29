2023/03/29,
國際

蔡總統29日出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯，4/5過境美國擬會麥卡錫，白宮：未安排美官員會晤

蔡總統29日出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯，4/5過境美國擬會麥卡錫，白宮：未安排美官員會晤
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

蔡總統29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，赴中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯國是訪問，去程過境紐約，回程過境洛杉磯期間計劃會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫，預定4月7日返台。華府智庫德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀說，蔡總統這次過境如不妥善處理，可能引發軒然大波，中方最後高調展現軍力，美中之間產生更多摩擦。

蔡總統29日出訪瓜地馬拉貝里斯，4/5過境美國擬會麥卡錫

（中央社）總統蔡英文29日啟程赴友邦瓜地馬拉、貝里斯國是訪問，去程過境美國紐約，據報導將領取哈德遜研究所頒發的「全球領導力獎」（Global Leadership Award），回程過境洛杉磯，擬會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

蔡總統3月29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序訪問瓜地馬拉、貝里斯兩友邦，返程過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的麥卡錫會晤，4月7日返抵台灣，全程10天9夜。

根據外交部行程規劃，蔡總統3月29日中午啟程，台灣時間30日凌晨3時抵達紐約，預計停留2夜。

根據外國媒體報導，蔡總統30日將在紐約一場由華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」。

2023-03蔡英文出訪

結束過境紐約行程，蔡總統於台灣時間4月1日凌晨抵達友邦瓜地馬拉，將與僑界代表、技術團人員及役男茶敘，接著出席軍禮歡迎儀式、兩國元首會談並對媒體發表談話，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）將贈勳蔡總統，並以國宴歡迎蔡總統。

蔡總統訪問瓜地馬拉第2天將參訪蒂卡爾（Tikal）國家公園、第3天參加齊瑪德南戈醫院贈交儀式後，離開瓜地馬拉轉往貝里斯訪問。

蔡總統預計台灣時間4月3日抵達國是訪問第2站貝里斯，根據外交部規劃，3日上午6時抵達貝里斯國際機場、接受軍禮歡迎後，晚上見證兩國外長簽署雙邊技術合作協定暨筆電贈交儀式。

第2天行程安排與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）雙邊會談、在貝里斯國會演說以及接受貝國參眾兩院呈遞友台動議後，視察貝里斯羊隻品種改良的「貝羊計畫」等。第3天參加貝里斯「婦女賦權計畫成果展」後，結束貝里斯訪問行程。

蔡總統預計台灣時間4月5日上午10時45分抵達美國洛杉磯，根據外媒報導，蔡總統除會晤麥卡錫外，也將在雷根圖書館發表演說，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）日前表示，他將隨麥卡錫一起與蔡總統會晤。

蔡總統預計4月7日返抵台灣，針對總統過境紐約與洛杉磯期間的行程安排，外交部長吳釗燮日前在立法院答詢表示，要與美方達到共同同意相關行程安排的時候，才會對外宣布；過境安排秉持舒適、安全、便利、尊嚴四原則。

蔡總統頒勳前白宮國安顧問 表彰對台美關係貢獻
Photo Credit: 中央社
蔡英文總統的「民主夥伴共榮之旅」出訪行程將於3月29日中午啟程，全程為期10天9夜。

蔡總統過境美國，白宮：未安排美官員會晤

（中央社）總統蔡英文29日訪問中美洲，期間過境美國紐約與洛杉磯。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今（29）日表示，蔡總統過境美國已有前例，非官方訪問，此次未安排美官員與她會晤。

蔡總統3月29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序前往瓜地馬拉、貝里斯兩個友邦進行訪問，返程過境洛杉磯，預計與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會晤，4月7日返抵台灣，全程為期10天9夜。

針對蔡總統將過境美國，柯比今天在媒體簡報會上表示，過境並不罕見，此次是蔡總統第7次過境美國，這非官方訪問，是私人行程。

至於美方是否會派官員與蔡總統會晤，柯比指出，沒有這樣的規畫。

蔡總統啟程3天前，宏都拉斯外交部3月26日推文宣布與台灣斷絕外交關係。柯比說，斷交事件不影響蔡總統過境行程，但他強調，美國依然重視與宏都拉斯的關係，會持續為雙邊關係努力，而斷交是宏國主權決定，應該是在清楚中國非可靠夥伴下做出。

面對中國再次挖角台灣邦交國，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日與台灣南美洲友邦巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）於華府會晤，特別感謝巴拉圭對台灣有原則的承諾。

根據美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天發出的會議摘要，布林肯也肯定巴拉圭在國際場合投票關切俄羅斯、中國、尼加拉瓜和委內瑞拉等棘手問題。布林肯指出，民主國家需要站在一起，對抗試圖壓迫自由、侵犯人權的政權。

GettyImages-1364454499
Photo Credit: GettyImages
蔡英文總統預計與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（圖）會晤。

《華爾街日報》：蔡總統過境美國，美中關係再受考驗

（中央社）總統蔡英文出訪前夕，《華爾街日報》報導，美中近幾個月因俄烏戰爭、中國偵察氣球闖入美國領空等議題對立，蔡總統訪問友邦途中過境美國，可能決定美中關係是否會進一步惡化。

蔡總統29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，赴中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯國是訪問，去程過境紐約，回程過境洛杉磯期間計劃會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫，預定4月7日返台。

報導引述未具名官員和知情人士表示，美國總統拜登政府部分官員擔心蔡總統此行會給北京如去（2022）年夏季在台灣周邊發動軍事演習的藉口，或以其他方式損害台灣安全。蔡總統過境紐約前，美方官員不斷提醒蔡政府確保此行符合往例，同時敦促北京不要激烈反應。

據報導，拜登政府憂慮之一是華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）預定30日在紐約閉門活動中向蔡總統頒發「全球領導力獎」。

前美國總統川普執政時擔任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）現任哈德遜研究所研究員，去年3月訪台演講時敦促美國正式外交承認台灣。拜登政府多次重申美方對台政策不變。

蔡總統回程預定在洛杉磯市中心西北約64公里的雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤麥卡錫，聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）等共和黨籍國會議員也可能出席。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。