桃園狒狒之死7大疑點待釐清，新北狩獵協會：原住民獵人信任漢人政府，換來卻是背信棄義與推卸責任

獵人指有3槍麻醉沒擊中，桃農業局：六福村射的

（中央社）桃園狒狒前（27）日遭射擊死亡，開槍的林姓獵人昨天說，有人對狒狒開了3槍麻醉、沒射中，但不知道是哪個單位。桃園市農業局說，開麻醉槍的是六福村的人，農業局的麻醉槍沒有發射。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，桃園市政府農業局23日起追捕，但狒狒前天卻於楊梅區富岡遭獵槍打死。

開槍的林姓獵人昨天發聲明給媒體表示，他在現場是與桃園市農業局一起行動、對方完全知情，他一去就告知是用自製獵槍，而六福村年輕人要他開槍。全案仍待調查。

林姓獵人在聲明中指出，當時他們把狒狒圍在一個水溝邊，他有派自己的人去裡面、但沒有開槍，後來狒狒被趕去民宅，有人對狒狒開了3槍麻醉，但不知道是農業局還是哪裡的獸醫。

林姓獵人後來接受媒體訪問時說，那3槍麻醉都沒有打中，狒狒已經被激怒，並開始出現攻擊動作，「當時情況迫在眉梢，又聽到獸醫下令直接開槍，所以就擊發了」，聽到狒狒急救無效的消息，心裡也很過意不去、感到非常遺憾。

對此，桃園市農業局昨天傍晚向《中央社》表示，開麻醉槍的是六福村的人、但沒射中，只知道有開1槍，確切過程不知道開了幾槍，農業局的人員則完全沒有發射麻醉槍。

獵人稱農業局知道他開槍，農業局：以為中麻醉槍

（中央社）桃園狒狒前天遭射擊死亡。開槍的林姓獵人昨天說，桃園農業局知道他在、現場人員知道他用獵槍，也有農業局人員知道他開槍；農業局說，從未邀獵人參與搜捕，以為狒狒是中麻醉槍。

桃園市平鎮區10日起有狒狒出沒，桃園市政府農業局23日起追捕，但狒狒前天卻於楊梅區富岡遭獵槍打死。開槍的林姓獵人昨天發聲明給媒體表示，他在現場是與桃園市農業局一起行動、對方完全知情，他一去就告知是用自製獵槍，而六福村年輕人要他開槍。全案仍待調查。

桃園市農業局晚間向《中央社》表示，當時不知道林姓男子是獵人身分，也不知道他拿的是真槍實彈，看到狒狒倒地，大家以為狒狒是中了麻醉槍。

桃園市農業局晚間發布新聞稿表示，針對獵人所說「與桃園市政府農業局一起行動的，他們也完全知情」，這部分從未邀請獵人參與搜捕行動；至於獵人提到「一起作業3至4個小時，都有桃園農業局的人在一旁」，這部分因當時搜捕範圍大、成員分散，但並無農業局人員邀請獵人一起作業。

至於獵人指稱，桃園市政府人員知道他的電話，農業局說，是因農業局處理狒狒案時，曾向林務局洽詢是否能推薦協助人員，當時林務局就將執行外來種埃及聖䴉任務的獵人電話交給農業局，但因為決定不採納這方案，沒有和獵人聯絡。

農業局說，案發後得知現場有獵人在場，研判林姓獵人應有參與，經電話聯繫，林姓獵人表示確實在場，因此請獵人至警局製作筆錄。

農業局說，針對是誰要求擊發獵槍，經警方詢問後，獵人與六福村各有說法，本案已進入偵查程序，靜待司法釐清，也會配合相關調查。

Photo Credit: 中央社 桃園市農業局27日在楊梅區富岡圍捕狒狒，但狒狒遭獵槍打傷，經搶救無效死亡。警方調查，是一名現場合法使用獵槍獵人開槍射傷狒狒，獵人也向警方表示，是受新竹縣政府農業處委託，至於受委託人員為何到場，仍有待進一步釐清。

獵人射殺狒狒遭約談，新北狩獵協會：協助換來背信

（中央社）桃園出沒狒狒遭獵槍擊中死亡，獵人遭桃市府警察局楊梅分局約談。新北原住民族狩獵協會昨天發布聲明批評，原住民獵人信任漢人政府，接受請求協助，換來卻是背信棄義與推卸責任。

桃園狒狒遭獵槍擊中死亡，媒體報導，開槍獵人稱有詢問在場的六福村相關人員能否開槍，但六福村昨天發布聲明表示，沒有六福村人員指示獵人開槍，將對獵人提告。

新北市原住民族狩獵協會總幹事吳柏瑋（Gôo Pik-uí）向《中央社》記者表示，新竹縣政府農業處委請獵人參與圍捕，但獵人卻因此遭司法調查，協會對此感到不捨。

吳柏瑋說，獵人開槍不應該是造成狒狒死亡主因，而是桃園市農業局人員超過10分鐘的擺拍行為，造成狒狒延誤就醫，流血過多導致死亡的可能性比較多，不能把責任都推給獵人，這非常不公平。

吳柏瑋表示，六福村和新竹縣農業處、桃園市政府農業局應負起責任，若獵人因此案遭起訴，協會將串聯全台獵人及原民權益團體進行聲援。

新北市原住民族狩獵協會、暗坑文化工作室、彰化縣磺溪文化永續協會昨天也在臉書發布聯合聲明，因圍捕狒狒死亡，導致一名無辜的獵人受到撻伐與司法調查，以至於社會大眾對獵人的狩獵文化與持有獵槍引起撻伐及誤解，此情形令本狩獵協會獵人十分驚恐。

聲明認為，本案起因為新竹縣農業處請求獵人協助的電話，不該是獵人承擔起狒狒死亡的責任，而本案已然導致獵人未來面對來自政府協助請求時，會採取拒絕或保守態度，完全破壞獵人對公務部門的信任感。

聲明另外有3點說明，首先，狒狒死亡原因是延誤就醫，死於桃園市農業局的擺拍行為。桃園市農業局聲稱發現狒狒癱軟後補上麻醉槍，但從現場影片與照片都可以明顯看出狒狒處於出血狀態，但至少有10分鐘之久沒有適當的醫療處置，甚至可見農業局人員在現場開心擺拍，這才是導致狒狒死亡的原因。

聲明表示，「有點常識的人都知道，一槍不可能馬上打死動物，獵人不是神槍手不可能槍槍爆頭，大多是讓動物失去移動能力後再捕獲，所以開槍只是要讓牠不要亂跑或跑太遠而已。」

第2點，以往獵人會收到各地政府請求協助圍捕動物之情事，均非依循採購法或委託方式，也都是「無償協助」，當然獵人也會在現場憑藉自身對於獵物移動方式、行為等應變出捕捉方案，所以農業處在通知時本就知情獵人可以使用獵槍，最後出事情卻是要獵人來背黑鍋，實在冤枉；如此「請求協助」的方式，對獵人毫無保障，反而對獵人造成傷害。