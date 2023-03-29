桃園狒狒之死7大疑點待釐清，新北狩獵協會：原住民獵人信任漢人政府，換來卻是背信棄義與推卸責任
我們想讓你知道的是
桃園市有狒狒出沒，歷經18天逃亡昨天被逮，卻因槍傷死亡，過程疑點重重，各方說法不一，開槍獵人遭桃市府警察局楊梅分局約談。新北原住民族狩獵協會昨天發布聲明批評，原住民獵人信任漢人政府，接受請求協助，換來卻是背信棄義與推卸責任。
獵人指有3槍麻醉沒擊中，桃農業局：六福村射的
（中央社）桃園狒狒前（27）日遭射擊死亡，開槍的林姓獵人昨天說，有人對狒狒開了3槍麻醉、沒射中，但不知道是哪個單位。桃園市農業局說，開麻醉槍的是六福村的人，農業局的麻醉槍沒有發射。
桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，桃園市政府農業局23日起追捕，但狒狒前天卻於楊梅區富岡遭獵槍打死。
開槍的林姓獵人昨天發聲明給媒體表示，他在現場是與桃園市農業局一起行動、對方完全知情，他一去就告知是用自製獵槍，而六福村年輕人要他開槍。全案仍待調查。
林姓獵人在聲明中指出，當時他們把狒狒圍在一個水溝邊，他有派自己的人去裡面、但沒有開槍，後來狒狒被趕去民宅，有人對狒狒開了3槍麻醉，但不知道是農業局還是哪裡的獸醫。
林姓獵人後來接受媒體訪問時說，那3槍麻醉都沒有打中，狒狒已經被激怒，並開始出現攻擊動作，「當時情況迫在眉梢，又聽到獸醫下令直接開槍，所以就擊發了」，聽到狒狒急救無效的消息，心裡也很過意不去、感到非常遺憾。
對此，桃園市農業局昨天傍晚向《中央社》表示，開麻醉槍的是六福村的人、但沒射中，只知道有開1槍，確切過程不知道開了幾槍，農業局的人員則完全沒有發射麻醉槍。
獵人稱農業局知道他開槍，農業局：以為中麻醉槍
（中央社）桃園狒狒前天遭射擊死亡。開槍的林姓獵人昨天說，桃園農業局知道他在、現場人員知道他用獵槍，也有農業局人員知道他開槍；農業局說，從未邀獵人參與搜捕，以為狒狒是中麻醉槍。
桃園市平鎮區10日起有狒狒出沒，桃園市政府農業局23日起追捕，但狒狒前天卻於楊梅區富岡遭獵槍打死。開槍的林姓獵人昨天發聲明給媒體表示，他在現場是與桃園市農業局一起行動、對方完全知情，他一去就告知是用自製獵槍，而六福村年輕人要他開槍。全案仍待調查。
桃園市農業局晚間向《中央社》表示，當時不知道林姓男子是獵人身分，也不知道他拿的是真槍實彈，看到狒狒倒地，大家以為狒狒是中了麻醉槍。
桃園市農業局晚間發布新聞稿表示，針對獵人所說「與桃園市政府農業局一起行動的，他們也完全知情」，這部分從未邀請獵人參與搜捕行動；至於獵人提到「一起作業3至4個小時，都有桃園農業局的人在一旁」，這部分因當時搜捕範圍大、成員分散，但並無農業局人員邀請獵人一起作業。
至於獵人指稱，桃園市政府人員知道他的電話，農業局說，是因農業局處理狒狒案時，曾向林務局洽詢是否能推薦協助人員，當時林務局就將執行外來種埃及聖䴉任務的獵人電話交給農業局，但因為決定不採納這方案，沒有和獵人聯絡。
農業局說，案發後得知現場有獵人在場，研判林姓獵人應有參與，經電話聯繫，林姓獵人表示確實在場，因此請獵人至警局製作筆錄。
農業局說，針對是誰要求擊發獵槍，經警方詢問後，獵人與六福村各有說法，本案已進入偵查程序，靜待司法釐清，也會配合相關調查。
獵人射殺狒狒遭約談，新北狩獵協會：協助換來背信
（中央社）桃園出沒狒狒遭獵槍擊中死亡，獵人遭桃市府警察局楊梅分局約談。新北原住民族狩獵協會昨天發布聲明批評，原住民獵人信任漢人政府，接受請求協助，換來卻是背信棄義與推卸責任。
桃園狒狒遭獵槍擊中死亡，媒體報導，開槍獵人稱有詢問在場的六福村相關人員能否開槍，但六福村昨天發布聲明表示，沒有六福村人員指示獵人開槍，將對獵人提告。
新北市原住民族狩獵協會總幹事吳柏瑋（Gôo Pik-uí）向《中央社》記者表示，新竹縣政府農業處委請獵人參與圍捕，但獵人卻因此遭司法調查，協會對此感到不捨。
吳柏瑋說，獵人開槍不應該是造成狒狒死亡主因，而是桃園市農業局人員超過10分鐘的擺拍行為，造成狒狒延誤就醫，流血過多導致死亡的可能性比較多，不能把責任都推給獵人，這非常不公平。
吳柏瑋表示，六福村和新竹縣農業處、桃園市政府農業局應負起責任，若獵人因此案遭起訴，協會將串聯全台獵人及原民權益團體進行聲援。
新北市原住民族狩獵協會、暗坑文化工作室、彰化縣磺溪文化永續協會昨天也在臉書發布聯合聲明，因圍捕狒狒死亡，導致一名無辜的獵人受到撻伐與司法調查，以至於社會大眾對獵人的狩獵文化與持有獵槍引起撻伐及誤解，此情形令本狩獵協會獵人十分驚恐。
聲明認為，本案起因為新竹縣農業處請求獵人協助的電話，不該是獵人承擔起狒狒死亡的責任，而本案已然導致獵人未來面對來自政府協助請求時，會採取拒絕或保守態度，完全破壞獵人對公務部門的信任感。
聲明另外有3點說明，首先，狒狒死亡原因是延誤就醫，死於桃園市農業局的擺拍行為。桃園市農業局聲稱發現狒狒癱軟後補上麻醉槍，但從現場影片與照片都可以明顯看出狒狒處於出血狀態，但至少有10分鐘之久沒有適當的醫療處置，甚至可見農業局人員在現場開心擺拍，這才是導致狒狒死亡的原因。
聲明表示，「有點常識的人都知道，一槍不可能馬上打死動物，獵人不是神槍手不可能槍槍爆頭，大多是讓動物失去移動能力後再捕獲，所以開槍只是要讓牠不要亂跑或跑太遠而已。」
第2點，以往獵人會收到各地政府請求協助圍捕動物之情事，均非依循採購法或委託方式，也都是「無償協助」，當然獵人也會在現場憑藉自身對於獵物移動方式、行為等應變出捕捉方案，所以農業處在通知時本就知情獵人可以使用獵槍，最後出事情卻是要獵人來背黑鍋，實在冤枉；如此「請求協助」的方式，對獵人毫無保障，反而對獵人造成傷害。
Tags：
以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。