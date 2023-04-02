23歲粉紅髮女生鄭靈華走了，中國網路霸凌困境依然難解
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寧波諾丁漢大學（University of Nottingham Ningbo China）教學副校長陳志偉（K. Cohen Tan）表示：「在中國，強烈的集體主義意識可能意味著，當網路欺凌作為一種在公共場合對他人的象徵性暴力或攻擊行為時，人們可能會採取自殺等極端措施，以逃避羞辱感。」
在中國社群媒體上分享與臥病在床的祖父慶祝研究生錄取照片六個月後，鄭靈華去世了。
23歲的她在社群平台小紅書上分享了這張照片，她染著粉紅色的頭髮，看起來很興奮。她宣布自己獲得了華東師範大學音樂專業的錄取資格。
「（爺爺）是我從小到大唯一的精神支柱……我考研的動力之一就是能讓爺爺親眼看到我讀研究生，並以我為驕傲。」她寫道。
但她的喜悅是短暫的。
幾天之內，她就成了網路暴力的目標。她的照片被轉發，並附有虛假和經常是侮辱性的標題。隨後她成為了無情嘲弄的對象，有人稱她為「夜店女孩」和「惡魔」。
目前尚不清楚鄭靈華的確切死因，但她的一位朋友上個月在小紅書上發布了這一消息：「因為網路暴力加校園暴力，我的朋友鄭靈華，她的生命永遠地停在了2023年1月23日。」
儘管所謂的網路暴力隨處可見，但集體主義文化以及社群媒體公司在杜絕網路欺凌方面缺乏監管，為這種現象提供了特別的助推作用。一項針對中國2000多名社群媒體使用者的調查發現，約四成受訪者經歷過某種形式的網路暴力。調查還發現，16%的受害者有自殺的想法。近一半的人感到焦慮，42%的人失眠，32%的人抑鬱。
鄭靈華最初曾打算用法律手段對抗網路施暴者。去（2022）年9月，她發了一條微博提到「如何起訴躲在螢幕後面瘋狂攻擊你的人」。但她後來被診斷出患有抑鬱症，並接受了藥物治療。她在社群媒體上透露了這一點，分享了她如何與睡眠和飲食失調作鬥爭的細節。去年11月，她分享了自己在醫院病房的照片，並配文：「積極抗抑。」
她的離世是中國一系列與網路暴力有關的死亡事件中最新的一起案例。
2022年1月，來自邢台的17歲少年劉學州在尋找到親生父母並與其爆發矛盾後，被一些網友抨擊「自私」，他最終服藥自殺。在4歲時就成為孤兒的劉學州留下了一段遺言，詳細講述了他過去遭受暴力和抑鬱的經歷。
同年11月，來自中部河南省的歷史老師劉韓博，因其網路課堂多次遭到惡意攻擊而輕生。施暴者在網路課堂上持續謾罵，播放嘈雜的音樂，並在小組聊天中洗版。有關部門排除了劉韓博的死亡是他殺，但表示如果她是在網上遭到霸凌，他們將進行調查。
上個月，本名孫凡寶的網紅也自殺了。他的妻子表示，這位38歲的網紅在死前的幾個月裡被他的「黑粉」反覆辱罵，並變得抑鬱。2021年，孫凡寶在記錄了他開著拖拉機一路從山東自駕4000公里到西藏後一舉成名。
集體主義與問責缺失
專家表示，在中國這樣的集體主義文化中，那些被視為不循規蹈矩的人往往會受到嚴厲的懲罰。他們補充說，使情況更糟的是普遍存在的恥感文化。
寧波諾丁漢大學（University of Nottingham Ningbo China）教學副校長陳志偉（K. Cohen Tan）表示：「在中國，強烈的集體主義意識可能意味著，當網路欺凌作為一種在公共場合對他人的象徵性暴力或攻擊行為時，人們可能會採取自殺等極端措施，以逃避羞辱感。」
閲讀貼文和評論，很難知道是什麼導致這些酸民瞄凖了鄭靈華。很可能是她非傳統的粉紅色頭髮，這似乎讓一些網上攻擊者感到不安。其他人甚至暗示她與一位老人有戀情，這可能是指她的祖父。
陳志偉博士表示，網路暴力者通常會「因個人行為或選擇而污名化個人」，而這「後來又因群體性盲從的本能而變得更加複雜」。他說，這種綜合效應「使受害者感到無助」。
香港中文大學新聞學助理教授方可成表示，儘管網路上的尖刻言論並不總是帶有政治色彩，但當局「容忍」右翼民族主義者展開「一種特定類型的網路霸凌」。
此類攻擊的對象大多是那些被認為有損中國世界形象的人。
白睿文（Michael Berry）一直是此類酸民的目標。他翻譯了中國作家方方在武漢疫情封鎖期間撰寫的《武漢日記》。
「有人威脅說，如果我和我的家人回到中國，他們就會殺了我們。」白睿文在接受美國雜誌《WhyNot》採訪時表示。「其中許多訊息包含嚴重的威脅，並表達了深仇大恨。一些用戶每天都給我發這樣的威脅。」
方方本人也在網上遭到了強烈反對，一些人指責她給想攻擊中國的外國人「遞刀子」。
美國雜誌《紐約客》（The New Yorker）撰稿人樊嘉揚在疫情期間講述母親罹患運動神經元疾病肌萎縮側索硬化症（ALS）的經歷後，她和母親在網上遭到中國民族主義者的攻擊，指責她是「漢奸」。
許多人認為，中國的社群媒體平台應該像世界其他地區的平台一樣，承擔更大責任。
「受害者很難尋求法律保護和補救措施，」方可成說，「很少有違規者和平台受到懲罰的案例。」
這在一定程度上是因為社群媒體公司或中國政府並未將網路暴力作為一個優先問題，而更在乎通過大規模審查機制來扼殺異見或任何形式的政治對話。
據報導，中國的社群媒體平台遵守著越來越多的審查關鍵詞。此前，在一些城市發生反封鎖抗議後，包含「烏魯木齊」和「上海」詞彙的貼文都會受到審查。
「中國擁有強大的技術工具來監控在線內容。這些資源應該更多地用於遏制網路霸凌。」英國諾丁漢大學（University of Nottingham）中國問題專家、政治學家喬納森・蘇利文（Jonathan Sullivan）表示：「（政府）不應縱容助長網上『仇恨運動』的文化。」
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
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無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。