北韓連番武器試射有如「時裝秀」花樣百出，金正恩背後有何盤算？
我們想讓你知道的是
美韓的同盟軍正在演練， 一旦北韓發起攻擊，他們要如何打敗它。這並不是金正恩樂於見到的場景。只不過，北韓這一次的抗議方式不同以往：過去，它回應的方式就是發射短程、中程和遠程導彈，或者一些炮彈。這一次，在兩個星期裡，平壤發射了它最有威力的洲際彈道導彈，理論上可以到達美國本土的任何地方。
必須承認，近日來要逐一跟進北韓的導彈試射會有點困難。
尤其是他們像我們過去兩週所看到的那樣，幾乎隔天就發射一次武器。
若是將這些試射本身個別看待的話，它們已經不再像往日那樣會成為頭條，但是如果我們將最近的試射全部綜合起來看，我們就可以了解到很多東西。
北韓說，它是在懲罰美國、韓國舉行近年來最大規模的軍演。美韓的同盟軍正在演練， 一旦北韓發起攻擊，他們要如何打敗它。這並不是金正恩樂於見到的場景。
只不過，北韓這一次的抗議方式不同以往：過去，它回應的方式就是發射短程、中程和遠程導彈，或者一些炮彈。
這一次，在兩個星期裡，平壤發射了它最有威力的洲際彈道導彈，理論上可以到達美國本土的任何地方。
它從潛艇發射導彈，從疑似地下發射室的地方發射導彈。它的軍隊還模擬了一場對韓國機場發動的核武攻擊。
金正恩也向外公布了一種新的水下無人機，他聲稱可以用它在海底發射核武器，引發一場「超大規模的放射性海嘯」，摧毀敵人的戰艦。
這一連串動作可謂花樣百出。
北韓武器「時裝秀」
位於美國的戰略與國際研究中心（Centre for Strategic and International Studies）分析家金艾倫（Ellen Kim）向我形容，這相當於是「北韓的時裝秀」——就像金正恩女兒被看到在其中一場發射儀式上身穿的那件迪奧（Dior）風格外套一樣。
包括金艾倫在內的分析人士都對這個季度所展示的系列多樣性感到擔憂。平壤推出了更新、更完備的武器，能夠從海陸兩處瞄凖美國、韓國和日本。
「過去，我們不知道他們能夠從潛艇發射巡航導彈，或者從地底下發射。它的武器正在變得更難以追蹤和攔截。」金艾倫說。
這增強了北韓所帶來的核威脅。
就以潛艇發射的巡航導彈為例。首爾的峨山研究院（Asan Institute）武器專家楊旭（Yang Uk，音）認為這種導彈最令人擔憂。他解釋說，從水底下發射導彈使得發射前的探測更加困難。在發射後，巡航導彈飛得較低，並且可以在飛行中途作出調整，從而躲過導彈防禦力量。
金正恩過去一直害怕美國會對他的國家先發起攻擊，在他有機會出手之前就將其武器一舉消滅。現在，他似乎是在透過這一連串測試傳達出一個訊息，北韓有能力反擊甚至率先出擊。要毀滅藏在地下或水下的武器是很困難的。
換而言之，他是在說「別想攻擊我們」。
虛張聲勢？
不過，我們應該保持警惕。金正恩是傾向於誇大其軍事實力的。
圍繞在這當中的關鍵問題是核武器。北韓吹噓說最近試射的所有導彈都有搭載核彈頭的能力，但是大多數都只能搭載非常小型和輕量級的核彈頭。平壤尚未證明自己能夠製造這種武器。
直到它進行試驗之前，我們都只能瞎猜。這就是為什麼情報界長期以來一直屏息以待，等待北韓核試驗的原因。
到北韓能夠大規模製造小型核彈頭的那一刻，這種設想中的威脅就會成為現實。
還能談判嗎？
有一些人主張，美國與國際社會應該做出更多努力將北韓帶回談判桌上，以阻止這種核試驗。雙方的談判已經停滯了超過四年，但是平壤沒有顯示出願意談判的跡象。它傾向於選擇一個它認為自己能最大限度獲益的時機。
由於中國與俄羅斯拒絕在聯合國安理會上懲罰北韓，於是平壤可以繼續在不承擔後果之下發展武器。現在為什麼要停止？它的武器越好，手中的牌就越大，而且它還有更多的事情需要證明。
除了小型化的彈頭，北韓也還沒有展現過它的常規彈頭能夠完成全程洲際飛行。目前，北韓測試遠程導彈的方式是射向太空。它還希望發展更尖端的洲際彈道導彈，不需要在發射前加入燃料，從而令它發射時引起的警惕更小一些。
楊旭相信，金正恩同樣也是受到國內的危急情勢所迫。隨著經濟動蕩，民眾捱餓，他的尖端核武器項目是「他剩下唯一可打的牌。」楊旭說。
所以，北韓似乎肯定是要銳意向前，發展比過去更加多樣和致命的武器陣列。
對於金艾倫來說，只有一件事是肯定的：「更多的測試將會到來。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
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談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
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另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。