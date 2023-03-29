短短4年，中國從韓國最大順差國轉為最大逆差國，學者：國際供應鏈上兩國地位發生重要變化
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中國網引述中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員李天國指出，中國製造業的升級與轉型已悄然改變了中韓兩國的比較優勢，也改變了兩國貿易產品結構。中國商務部研究院學位委員會委員白明指出，中國製造業正在逐步變強，原來韓國技術領先的領域，比如液晶面板、智慧手機、電動汽車等，現在中國企業已趕超上來了。
（中央社）韓國貿易協會28日發布統計數據顯示，今（2023）年前2月，中國成為韓國最大的貿易逆差國，韓國今年對中貿易恐將創下1992年建交以來首度逆差。2018年，中國還是韓國的最大順差國。
《韓聯社》報導，韓國貿易協會28日發布統計數據，今年1月，韓國對中貿易收支出現39.33億美元逆差，中國成為1月韓國最大的貿易逆差國。今年前2月對中貿易逆差累計50.74億美元，逆差規模同樣排在第一。這是中國首次成為韓國單月、全年都最大的貿易逆差國。
數據顯示，韓國3月對中國貿易狀況也未好轉，前20天對中出口年減36.2％，自中進口卻增加9.1％。
按年度看，2018年韓國對中貿易順差556.36億美元，順差規模居各國之首；2019年順差規模（289.74億美元）也排在第2；2020年（236.8億美元）和2021年（242.85億美元）排在第3，但2022年（12.13億美元）大跌至第22位。
分析認為，這主要是因為去年中國「動態清零」政策和封城措施拖累經濟成長，導致韓國對中出口減少。但鋰等工業原物料價格上漲則導致自中進口金額劇增。今年以來，中國已成為韓國最大貿易逆差國，對中貿易收支逆差呈現常態化趨勢。
報導指出，韓國對中國貿易逆差最大的品目依序是精密化工原料、乾電池．蓄電池、電腦、工業電子設備等。
韓國貿協方面表示，中國貿易結構逐漸轉變為內需驅動。尤其是，中國主導出口中間產品和消費品，與韓國的出口結構相似。也就是說，隨著中國高科技中間產品和高端消費品出口增加，韓中貿易呈現產業內貿易趨勢。
韓國貿協建議，為了擴大對中國出口並在全球市場占據競爭優勢，有必要將出口品目轉為中國進口需求大的品目，爭取將雙邊經貿互補關係發展成平等的雙贏關係。
中國海關總署此前公布的進出口數據顯示，韓國2022年已經取代日本成為中國第4大貿易夥伴，而中國已經連續18年位居韓國第一大貿易夥伴國。
2022年5月，韓國對中國貿易出現兩國建交30年以來首度的逆差。
中國網引述中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員李天國指出，中國製造業的升級與轉型已悄然改變了中韓兩國的比較優勢，也改變了兩國貿易產品結構。
中國商務部研究院學位委員會委員白明指出，中國製造業正在逐步變強，原來韓國技術領先的領域，比如液晶面板、智慧手機、電動汽車等，現在中國企業已趕超上來了。
中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生也指出，中韓貿易最大的轉變，更表現在國際供應鏈上兩國地位發生的重要變化。「過去一直是中國從韓國進口大量中間產品，中國再加工成成品，最終產品出口到歐美。如今中國已逐步發展成為中間產品出口國，最終產品從東南亞和印度出口到歐美。」
白明認為，隨著中國推進產業優化升級，韓國需要改變過去對中國的認知，若繼續把中國當作勞動密集型產業集中地，未來將失去很多與中國合作的機會。
新聞來源
延伸閱讀
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- 全球經濟「金絲雀」韓國連續5個月貿易逆差，台灣今年能穩守順差有3大結構性因素
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。