桃園狒狒遭槍殺，動團提5問籲檢調介入；桃農業局專委擺拍挨批請辭獲准、局長自請處分

圍捕狒狒使用獵槍惹議，林務局：現場人多處理難

（中央社）桃園狒狒命喪獵槍下，林務局昨（28）日指出，圍捕野生動物必要時可由獸醫師使用吹箭、麻醉槍等輔助器材，若具危險性，得備獵槍，這次事件難處理跟發生在民宅現場人多有關。

開槍的林姓獵人合法擁有獵槍，曾協助政府移除外來種生物。昨天他透過聲明指出，對狒狒的死亡深感遺憾，但實在是收到指令，且當時現場人員眾多，狒狒遭圍捕性情兇猛，擔心獸醫、現場人員和圍觀民眾受傷，才在一旁獸醫要求下擊發獵槍。

林務局說，依據《野生動物保育法》21條規定，保育類野生動物有危及公共安全或人類性命之虞者、有危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖者等情形之一，得予以獵殺或宰殺。

對於各界關注圍捕野生動物的處理模式，農委會林務局保育組科長鄭伊娟告訴《中央社》記者，地方政府依權責辦理野生動物救援、捕捉、收容工作，林務局2020年擬訂「野生動物救援處置流程」，供各地方政府參考。

她指出，各地圍捕逸失的野生動物時，每個案例都很不同，須因應物種、體型、習性等因子，準備手抄網、誘捕籠等工具，必要時由獸醫師使用吹箭、麻醉槍等輔助器材，如果只是驅趕動物，可用較無殺傷力的漆彈槍。

若要捕捉具危險性動物，鄭伊娟指出，除麻醉槍外，尚得備妥獵槍，並視現場情形得採取必要之手段處理。

林務局救傷過黑熊等野生動物，她說，每一次都會跟專家不斷開會，針對所有可能發生的狀況研議對策，作為備案，也會跟圍捕現場的農家、部落的人溝通，以避免引發其他狀況。

另外，她也說，黑熊等野生動物的救傷、圍捕，雖然周邊也可能會有農家、部落，但是不像這次桃園狒狒事件位處民宅人多密集，這讓難度提升很多，國內也確實比較沒有相關經驗，桃園市政府也已動員很多人力。

林務局保育組組長羅尤娟補充，這次狒狒被獵殺，就已知資訊理解，現場若已麻醉槍射擊失準，狒狒本身可能感覺遭遇攻擊威脅，加上現場除了圍捕的人員，還有民眾，狒狒為了自保有可能表現得比較兇猛，現由警方調查，有待還原綜合所有現場狀況來釐清真相。

林務局以往執行移除外來物種埃及聖䴉，與這次圍捕狒狒的獵槍使用目的不同，射殺埃及聖䴉的獵人，除了符合槍砲彈藥刀械管制條例合法持有獵槍，參與計畫共20人都經過訓練，簽約後依據契約內容規範用槍。

林務局並指出，原住民族依據原住民族基本法規定，得以狩獵，但國內沒有一個行業稱為獵人，是由部落或原民團體的自主管理組織發出的獵人證，獵槍不是唯一的狩獵工具，也包含傳統狩獵工具。

政府目前共推行12個自主管理組織試辦計畫，由12個部落或原民團體自主管理，訂定自治自律公約，由這12個組織視個別情況發給成員俗稱獵人證的「狩獵證件」，據林務局了解，每個組織約發出12到300張不等。

原住民族委員會說，警政署目前列管的（取得槍證的）自製獵槍有6977支，因為每個獵人最多可以申請2支，所以有人1支、有人2支，持有獵槍者必須符合槍砲彈藥刀械管制條例規定。

Photo Credit: 中央社 在桃園流浪多日的狒狒27日被逮，卻因遭獵槍射殺死亡。狒狒屍體28日將轉送台北市立動物園檢驗，桃園市農業局人員鞠躬、獻花致意。

Photo Credit: 中央社 在桃園流浪多日的狒狒27日被逮，卻因遭獵槍射殺死 亡。狒狒屍體28日將轉送台北市立動物園檢驗，再由農委會家畜衛生試驗所解剖，釐清死因。

狒狒遭槍殺，動團提5問籲檢調介入查真相

（中央社）台灣動物保護行政監督聯盟昨天表示，狒狒脫逸變成遭槍殺致死引人憤怒，並提出5點疑問，包含誰下令開槍、何以會有將急待搶救的狒狒像提菜走出來拍照等，籲檢調介入查明真相。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳接受《中央社》記者電話訪問時指出，這起事件凸顯台灣對於引進野生動物機構的管理、因應野生動物脫逸處理的問題很多，據以提出5個問題，呼籲檢調介入調查給真相。

何宗勳說，基於各縣市主管機關負責管理當地動物展演機構，他提出2個問題，疑問一，「狒狒到底從何處脫逸？」疑問二，「當各界指向從六福村脫逸時，六福村清查數字沒對攏，數字多1隻，顯示管理上有很大缺失，有無究責？」

何宗勳並說，就他向農委會林務局詢問所悉，雖然林務局將獵人的電話交給新竹縣政府農業處，但是縣府難道不知道獵人是使用獵槍的，且現場總指揮為桃園市政府，應掌握執行狀態，據此他對新竹縣政府、桃園市政府有2個疑問。

包含疑問三，「這擺明就是沒有要留下活口嗎？」疑問四，「現場究竟是誰下達開槍指令？為何獵人會比桃園市政府農業局早到？還有時間開槍？」

何宗勳指出，現場都應該有主管機關主管、獸醫師等在場，疑問五，「桃園市政府農業局專門委員卻在事後像買菜提東西出來拍照當英雄，這種見獵心喜的行為，難道不知道狒狒已經受傷嗎？這是標準作業流程嗎？」

何宗勳說，或許狒狒就是這樣拖延搶救時機而死亡的，相關人等都是共犯，應為自己的行為付出代價，呼籲檢調介入調查，查出真相。

Photo Credit: 中央社 桃園市農業局27日在楊梅區富岡圍捕狒狒，但狒狒遭獵槍打傷，經搶救無效死亡。警方調查，是一名現場合法使用獵槍獵人開槍射傷狒狒，獵人也向警方表示，是受新竹縣政府農業處委託，至於受委託人員為何到場，仍有待進一步釐清。

狒狒擺拍遭批，桃農業局專委請辭獲准、局長自請處分

（中央社）桃園狒狒前天遭射擊死亡，在案發第一時間和狒狒擺拍的桃園市農業局專門委員盧紀燁遭質疑沒有動保專業。桃市府昨晚說，盧紀燁請辭獲准，農業局長陳冠義也向市長張善政自請處分。

桃園狒狒歷經18天逃亡昨天被逮，卻因受槍傷死亡，全案檢調釐清中。桃園市議會民進黨團昨天上午召開記者會，質疑第一時間和狒狒擺拍的盧紀燁沒有動保專業；盧紀燁因未發現狒狒異狀，還與旁人拍照要傳給家人，行徑受網友砲轟。

桃園市政府昨天晚間發布新聞稿表示，盧紀燁擁有科技農業專業，從資科局借調到農業局服務，希望為推動桃園農業轉型盡一份心力，但此次支援狒狒圍捕作業期間，因思慮不周做出不當行為，引發社會大眾質疑，因此已於下午請辭獲准；桃園市政府農業局長陳冠義也因督導不周，向張善政自請處分。