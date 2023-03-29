研究：中國正迎頭趕上IMF成為國際紓困貸款新要角，八成集中在阿根廷等中等收入國家
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《紐約時報》指出自二戰結束以來，國際貨幣基金（IMF）與美國一直是各國紓困貸款的最後屏障，如今中國成為負債國家新的重量級紓困救星。中國正向包含土耳其、阿根廷和斯里蘭卡在內各國提供越來越多緊急貸款，也一直在幫具有地緣政治意義（如戰略位置）或擁有大量自然資源的國家。
（中央社）根據28日公布的一份研究顯示，2008至2021年中國提供2400億美元紓困22個開發中國家。北京正成為負債國尋求緊急資金的新要角，份量逐漸趕上國際貨幣基金（IMF）。
《路透社》報導，根據世界銀行（World Bank）、哈佛甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）、研究機構AidData和德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）等單位人員所做的研究，近80％紓困貸款是2016至2021年間發放，主要為阿根廷、蒙古和巴基斯坦等中等收入國家。
中國已向開發中國家提供數以千億計美元的基礎建設貸款，但自2016年以來，由於許多計畫回報不如預期，這類基建貸款逐漸減少。
前世界銀行首席經濟學家、研究報告作者之一賴恩哈特（Carmen Reinhart）說：「北京最終是在試圖拯救自己的銀行，這就是它涉足國際紓困貸款這一高風險業務的原因。」
這份研究發現，中國對陷入債務困境國家提供的貸款占其海外貸款組合比例，從2010年的不到5％飆升至2022年的60％。
阿根廷取得的資金最多，為1118億美元，其次是巴基斯坦485億美元，埃及為156億美元；有9個國家收到的資金不到10億美元。
報告作者之一、AidData執行長派克斯（Brad Parks）表示，中國的紓困貸款「不透明也不協調」。AidData是美國「威廉與瑪麗學院」（College of William and Mary）所屬研究機構。
報告指出，紓困貸款主要集中在中等收入國家，占其貸款的五分之四。
中國正與尚比亞、迦納和斯里蘭卡等國就債務重組進行談判，並因拖延進程而受批評。中國呼籲世界銀行和國際貨幣基金（IMF）也提供債務減免。
《紐約時報》指出自二戰結束以來，國際貨幣基金（IMF）與美國一直是各國紓困貸款的最後屏障，如今中國成為負債國家新的重量級紓困救星。中國正向包含土耳其、阿根廷和斯里蘭卡在內各國提供越來越多緊急貸款，也一直在幫具有地緣政治意義（如戰略位置）或擁有大量自然資源的國家。
雖然中國還不能與IMF相提並論，但正迅速迎頭趕上，近年來提供2400億美元的緊急融資。據AidData統計，北京2021年向債務困境國家提供405億美元紓困貸款，2014年僅提供100億美元，2010年時則為零。
而2021年IMF為財政拮据國家的緊急紓困為686億美元，除2020年因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而金額大幅攀升外，規模在近幾年大致穩定；美國財政部前次供中低收入國家緊急信貸是2002年提供15億美元給烏拉圭。在為負債中低收入國家紓困上，中國已取代美國。
中國作為各國紓困救命稻草的新興地位，反映出他們在全球經濟疲軟時演變為經濟超級大國。全球經濟趨緩和美國強力升息帶動利率上升正將許多國家推向崩潰邊緣，有數十個國家苦於償還債務。
紐時指出，2021年中國的緊急信貸有超過9成以人民幣結算，北京可藉此進一步擺脫依賴美元作為全球通用貨幣。當透過所謂互換協議從中國央行貸款人民幣時，負債國將人民幣保留在中央儲備，用美元償還外債。
AidData執行長派克斯表示，一些原本貨幣儲備以美元為主的一些國家如蒙古，現在貨幣儲備主要已是人民幣。這種財政轉移會讓他們與中國更加綁定，利於購買中國貨品與服務；中國國家主席習近平上週訪俄時，與俄國總統普亭達成共識，擴大兩國間貿易使用人民幣結算的範疇。
「基爾世界經濟研究所」國際金融與宏觀經濟研究主任特雷貝施（Christoph Trebesch）說：「隨一帶一路的借貸成本變得清晰，我們正見證國際財政體系裡另一重量級財政救星崛起。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
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AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
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AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。