2023/03/29,
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美眾院全票通過中國「非開發中國家」不得享優惠待遇，秦剛：中美關係正處在建交以來歷史低點

美眾院全票通過中國「非開發中國家」不得享優惠待遇，秦剛：中美關係正處在建交以來歷史低點
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法案發起人、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）28日表示：「中華人民共和國是全球第2大經濟體，占全球經濟的18.6％。他們的經濟規模僅次於美國。美國被視為已開發國家，中國也應當如此。」

（中央社）美國國會聯邦眾議院27日以415票對零票無異議通過法案，要求國務卿致力消除中國在國際組織中的「開發中國家」標籤。

《國會山莊報》（The Hill）報導，這項名為「中華人民共和國不是開發中國家法」（PRC Is Not A Developing Country Act）的法案，將指示國務卿「尋求」向美國和中國參與的國際組織，將中國的地位從開發中國家重新歸類為中高收入國家、高收入國家或已開發國家，並提出付諸實行的機制。

此外，法案也要求國務卿致力「確保中華人民共和國不會因具有開發中國家的地位，而在該組織內獲得特殊待遇或援助。」

法案發起人、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）28日表示：「中華人民共和國是全球第2大經濟體，占全球經濟的18.6％。」

「他們的經濟規模僅次於美國。美國被視為已開發國家，中國也應當如此。」

她還說：「然而，中國仍被歸類為開發中國家，並利用此地位來玩弄制度，傷害真正有需要幫助的國家。」

儘管中國是全球第2大經濟體，僅次於美國，但被包括聯合國在內的一些國際組織視為開發中國家。

民主黨籍眾議員魏德（Susan Wild）表示，這項編號H.R. 1107的法案是重要兩黨議案，她公開點名中國在國際組織和條約中沒有盡到本分，呼籲中國應該做更多。

秦剛：中美關係正處於兩國建交以來歷史低點

中國國務委員兼外交部長秦剛28日說，中美關係正處於兩國建交以來的歷史低點。根源在於美方將中國視為「最主要戰略競爭對手和最重大地緣政治挑戰」，對中國「大搞經濟脫鉤、科技圍堵」。

根據中國外交部官網，秦剛27日在出席「中國發展高層論壇2023年會」午餐會發表演講時作上述表示。他以不少篇幅對美國作出了有明有暗的批評。

秦剛暗批美國說，「有的國家」為了「維護霸權私利，挑動意識形態矛盾對立，制造脫鉤斷鏈，構建小院高牆，甚至要復活冷戰，分裂世界。」

他還意有所指地說，中國堅決反對「單邊主義」，反對「冷戰思維」，反對一切陣營化和排他性小圈子。並反對把本國價值觀強加於人，反對「高人一等的所謂民主自由」，反對「唯我獨尊的所謂普世價值」。

秦剛並稱，「阻斷別人的路，也會讓自己無路可走」，遏制中國的發展，也會讓美國甚至世界陷入停滯。歷史告訴未來，中美「應該且完全可以相互成就、共同發展」。

除批評美國外，秦剛還對烏克蘭問題說，中國日前發表了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，核心就是「勸和促談、政治解決」。他日前與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）通話時，烏方認為中方立場文件「體現了推動停火止戰的誠意」。

秦剛說，中國國家主席習近平上週對俄羅斯國是訪問時，俄方「歡迎立場文件中闡述的建設性主張」，中方「讚賞俄方重申致力於盡快重啟和談」。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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