【全新功能上線】白名單驗證協助過濾填寫名單，全面掌握問卷填答者資格

你是否正在思考以下難題：如何只讓特定會員參與舉辦的活動？怎麼製作非員工不可填寫的表單？或是想透過問卷調查客戶滿意度但不知道怎麼過濾掉非客戶？

SurveyCake全新推出的白名單驗證功能幫助你一一實現！

什麼是SurveyCake白名單驗證？

與「黑名單」相反，「白名單」是指一份有特定人士在上面的名單，例如活動的會員名單、賽事的邀請名單或是任何受邀名單，如果你不在名單上則無法參與或進入。而SurveyCake「白名單驗證」便是建立在這個邏輯上，能讓不在名單上的人無法進入問卷填寫頁面，這個機制能為企業在建立具有「限定性」的問卷活動時，精確掌握問卷填答者，進而省下不少麻煩與過濾的時間！

SurveyCake白名單驗證流程為何？

SurveyCake白名單驗證的流程其實相當直覺，以下兩個步驟帶你快速了解：

填答者需要先輸入驗證資訊：當填答者進入你已經設定好的問卷前，會需要在前導頁面輸入指定驗證資訊（如：銀行帳號後五碼、員工編號等）

驗證資訊核對：填答者輸入驗證資訊後，系統會自動透過API與你的會員資料庫的驗證資訊進行核對

若核對成功 → 填答者就可以進入問卷頁面，且驗證資訊所對應的資訊（如：姓名、手機號碼等）會自動於問卷頁面中帶出

若核對失敗 → 填答者就無法進入問卷頁進行填寫！

Photo Credit：SurveyCake

SurveyCake白名單驗證可以提供怎樣的協助？

驗證比對填答者：依據上傳的名單進行身份驗證，全面掌握填答者資格！

節省過濾時間：無需再事後手動比對與排除填答者，省下大量時間成本

杜絕資安問題：阻擋非指定人員進行問卷填答，防止不明人士透過問卷填寫進行惡意攻擊

SurveyCake白名單驗證應用情境有哪些？

白名單這項技術早已被廣泛運用在各種情況，最常見的就是作為瀏覽器或是電子郵件的防禦機制，近年更被NFT應用於發售的行銷手段。而SurveyCake白名單驗證機制在不同的情境下做使用，企業可以分別達到不同的目的，包含掌握填答狀況、減少過濾時間、解決資安敏感問題、會員經營等。以下介紹三個主要的應用情境，帶你更深入了解SurveyCake白名單驗證！

一、公司員工限定填答

Photo Credit：SurveyCake

企業內部經常會透過問卷進行像是人才招募、績效考核、教育訓練等的調查與資料蒐集，利用白名單驗證機制便能優化員工填答流程。透過事先上傳白名單，員工在進入問卷之前便可在前導頁輸入指定驗證資訊，如員工編號和驗證碼，進行人員資料的核對，登入後系統更會自動帶入員工資料，讓管理員輕鬆彙整問卷回覆。同時，阻擋非員工進行問卷填答更進一步提升資安保護，防止不明人士透過問卷填寫進行惡意攻擊。

二、特定客戶問卷調查

Photo Credit：SurveyCake 不只金融產業，白名單驗證也適用於其他需要進行特定客戶問卷調查的產業。

對於很多金融保險產業來說，保障客戶個資是至關重要的，但近年詐騙猖獗，民眾對需要索取個資的任何互動變得更小心翼翼。在進行滿意度調查時，到底要如何在不蒐集個資的情況下，仍然能驗證填答者身份，相信是一件非常頭痛的事。

舉例來說，新芽銀行想針對有辦信用卡的客戶，做一個滿意度回饋問卷調查及抽獎活動，但考慮到蒐集敏感個資的風險，新芽銀行只能設計一份非常基本的問卷，而且後續需要大量時間進行人工交叉比對，手動排除非客戶的填答，非常費時。

這時候白名單驗證功能便能協助解決這個問題！有了白名單驗證後，銀行客戶不再需要在問卷中填寫個人資訊，因為資訊已經在銀行資料庫中，銀行只需讓填寫者在前導頁回答指定驗證資訊，如銀行帳號後五碼，便能馬上呼叫資料庫帶入客戶ID，輕鬆掌握填答者身分，杜絕非客戶亂入之外，還可以把每份滿意度回饋與每位客戶對應起來，一舉兩得！

三、會員專屬活動報名

Photo Credit：SurveyCake

穩健的企業都深知會員經營的重要性，透過會員經營不僅能建立長期的客群，更能強化客戶忠誠度，因此行銷人員經常會需要規劃會員專屬或是名單限定的活動，在這樣的情況下，白名單驗證能完全發揮它的功效，協助讓符合會員資格的人進行報名或是蒐集資訊。實際的應用流程會是：當會員收到問卷欲進行填寫時，會需要先輸入特定資料進行驗證，如會員編號，這樣一來主辦單位就能確保填答的人皆為會員，管控報名狀況。

若對於SurveyCake白名單驗證有興趣想了解更多，可以先填寫SurveyCake白名單驗證服務表單，後續將會有專人直接與你聯繫、報價、討論專案設置的流程。

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本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

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責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna