2023/03/29,
生活

進口雞蛋29日起在家樂福、全聯等通路銷售，農委會：先配送缺蛋最嚴重的雙北

進口雞蛋29日起在家樂福、全聯等通路銷售，農委會：先配送缺蛋最嚴重的雙北
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

農委會補充，專案進口雞蛋包括生鮮殼蛋、液蛋及水煮蛋，除原開放的美國、日本及澳洲三國，另專案開放菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞等國雞蛋進口，同時鼓勵及協助國內業者自行辦理進口。

（中央社）為補充雞蛋供應缺口，農委會3月底前進口約700萬顆雞蛋，並向加工業者調度280萬顆，共近1000萬顆，今（29）日起陸續供家樂福、大潤發、全聯、愛買、楓康、美廉社等通路銷售。

春節之後持續低溫，傳統蛋雞場產蛋率下滑，引發缺蛋。農委會統計每天缺口約50萬到80萬顆，3月起啟動專案進口雞蛋補充供應，3月底前約進口700萬顆雞蛋，並向國內加工業者調度280萬顆，總計近1000萬顆雞蛋。

後續持續辦理進口，4月起每月進口量將達3000萬顆以上，配合國內生產逐漸穩定，以滿足消費者需求。

農委會並說，今天起陸續供應各通路需求，提供消費者採購，包含上架家樂福、大潤發、全聯、愛買、楓康、美廉社等通路銷售，供應其平價洗選蛋貨源使用。

農委會說明，原則上近期進口雞蛋將調度給洗選業者洗選分級及包裝標示後，在超市、超商及量販店等通路供應配送，並以牌價販售給消費者；已陸續運送到各洗選廠作業，今天起先配送至缺蛋最嚴重的區域上架，例如雙北市，並於4月1日起，擴大到全台主要消費地區，讓消費者都能買得到牌價蛋。

另外，為兼顧雜糧行、餐飲業等通路需求，農委會說，已向加工業者調度280萬顆雞蛋，供應傳統通路，滿足民眾需求。

農委會補充，專案進口雞蛋包括生鮮殼蛋、液蛋及水煮蛋，除原開放的美國、日本及澳洲三國，另專案開放菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞等國雞蛋進口，同時鼓勵及協助國內業者自行辦理進口。

進口檢疫規定方面，農委會說，進口雞蛋除需符合來源場在28天以上未發生高病原性禽流感及來源國未施打禽流感疫苗等規範外，也須符合食品衛生安全檢驗規定。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。