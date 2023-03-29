中職34年即將開打盼複製「經典賽效應」，第6隊台鋼雄鷹加盟盛況可期
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台鋼雄鷹成為中職第6隊，為職棒環境注入活水，球團選定高雄澄清湖棒球場為主場，中職繼2008年後再度回到6隊規模，從官辦熱身賽開始就能感受到不同，也是繼2004年後，第2度官辦熱身賽分3地開打。
（中央社）世界棒球經典賽的感動尚在，中職34年球季4月1日開打，盼複製10年前「經典賽效應」，票房預估成長至少10％；台鋼雄鷹二軍出發，中職規模逐步壯大，也盼精彩度、票房都「躍進」。
2013年季前世界棒球經典賽在台灣開打，台灣隊打出動人比賽也拯救了中職因假球事件流失的球迷信心和票房。
2012年中職總進場觀眾人數為58萬3805人，2013年靠著經典賽的加持，全年度票房成長翻倍，總進場人數達145萬9072人，今年世界棒球經典賽台灣隊拿下睽違10年經典賽的勝場，預賽戰績2勝2敗、讓全台掀起「敬禮」熱，也期望熱度延燒回中職。
中華職棒會長蔡其昌表示，到現在都還能感受到經典賽餘溫尚在，許多球迷、球員打招呼的方式是張育成的招牌慶祝手勢「敬禮」，老球迷看到了新世代的成長和進步，內部初步預估今年整體票房有望成長10至15％。
台鋼雄鷹二軍起步，中職回歸6隊熱身賽就很熱鬧
台鋼首任總教練洪一中，是目前中職史上最多勝教頭，打擊教練則找來傳奇球星路易士擔綱，光是教練團就星光熠熠，今年先帶著「雛鷹」從二軍起步， 喊出「雄新壯志」口號，希望一年的磨練與等待，2024年球季投入一軍例行賽時除盼能收割，還要讓大家看到「雄鷹」展翅。
「黃潮」來襲兄弟拚3連霸，樂天拚更名首冠
中職中信兄弟隊去年順利衛冕、今年喊出口號「黃潮」直指3連霸，陣中投手李振昌、吳哲源、呂彥青，捕手高宇杰、野手江坤宇、王威晨，都是今年世界棒球經典賽國手，總計6人入選也是各隊最多，呂彥青對義大利隊比賽後援好投、生日當天替台灣隊搶下重要勝利，吳哲源壓制荷蘭打線也投出知名度，兩人今年仍是兄弟投手群重要戰力。
樂天集團接手桃猿隊後，去年球季首度打入總冠軍賽，卻被4戰橫掃，與隊史第8冠擦身而過，今年口號「全猿準備Ready」，目標維持不變，盼把去年沒有完成的拼圖拼上，年底要再次站上頒獎台、重返榮耀。
龍隊洋將優惠到期，「龍眾一心」繼續拚
味全龍隊2019年重返中職，2020年從二軍打起、2021年重返一軍例行賽，去年一軍第2年就打出驚奇、直闖季後賽，季後挑戰賽戰績1勝3敗不敵中信兄弟隊無緣總冠軍賽。龍隊續由葉君璋領軍，二軍總教練由張家浩接任，「興農牛味」十足。
龍隊前2年一軍賽季有新球隊加盟優惠，可以註冊5名洋將，一軍登錄4人、同時上場3人，且不能都是投手或野手，今年這項「優惠」到期，洋將限制其他球隊一致，註冊4人、一軍登錄3人，同時上場2人。
龍隊觀賽焦點之一仍然是41歲老將林智勝的300轟何時出爐，但林智勝有更大野心，不僅要300轟，更放話挑戰310轟，要堆高屬於他的「智勝障礙」；龍隊今年球季喊出「龍眾一心」年度口號，有了去年經驗，小龍已經成長，能否蛻變成為巨龍，年底即將分曉。
獅隊帶經典賽經驗拚再起，悍將喊話整季「宇宙邦」
統一獅隊2020年拿下隊史第10座總冠軍，但2021年卻在總冠軍賽吞下4連敗、挑戰連霸失利，去年戰績不理想，今年網羅老經驗野手林益全加入，為打線增加不同的「化學效應」，與資深野手高國慶、陳鏞基、胡金龍，投手潘威倫共組「五路財神」，盼用豐富經驗帶領獅隊再次邁向榮耀。
獅隊年度口號Lions Up強勢來襲，總教練林岳平也是今年經典賽台灣隊總教練，獅隊隊長陳傑憲在經典賽也打出好表現，無論球技、外貌都獲得國際關注，也希望經典賽累積的經驗帶回球季、替球隊拿下每場比賽勝利。
富邦悍將隊不願再是「季前宇宙邦」，去年整季戰績墊底，今年季前無論是在經典賽熱身賽與國外球隊競技，還是官辦熱身賽好表現，當讓球迷看到不同的悍將，悍將年度口號All Blue湛藍出擊，隊長范國宸大聲喊話，「今年的悍將整季都會是宇宙邦」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。