2023/03/29,
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中職34年即將開打盼複製「經典賽效應」，第6隊台鋼雄鷹加盟盛況可期

中職34年即將開打盼複製「經典賽效應」，第6隊台鋼雄鷹加盟盛況可期
中華職棒26日在台北舉行2023年新球季開季宣傳活動，各隊球員代表，包含中信兄弟陳子豪（右起）、樂天桃猿黃子鵬、味全龍陳冠偉、統一獅蘇智傑、富邦悍將范國宸、台鋼雄鷹曾子祐出席，為各隊主場開幕戰及二軍例行賽開幕戰宣傳。中央社記者吳家昇攝　112年3月26日

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台鋼雄鷹成為中職第6隊，為職棒環境注入活水，球團選定高雄澄清湖棒球場為主場，中職繼2008年後再度回到6隊規模，從官辦熱身賽開始就能感受到不同，也是繼2004年後，第2度官辦熱身賽分3地開打。

（中央社）世界棒球經典賽的感動尚在，中職34年球季4月1日開打，盼複製10年前「經典賽效應」，票房預估成長至少10％；台鋼雄鷹二軍出發，中職規模逐步壯大，也盼精彩度、票房都「躍進」。

2013年季前世界棒球經典賽在台灣開打，台灣隊打出動人比賽也拯救了中職因假球事件流失的球迷信心和票房。

2012年中職總進場觀眾人數為58萬3805人，2013年靠著經典賽的加持，全年度票房成長翻倍，總進場人數達145萬9072人，今年世界棒球經典賽台灣隊拿下睽違10年經典賽的勝場，預賽戰績2勝2敗、讓全台掀起「敬禮」熱，也期望熱度延燒回中職。

中華職棒會長蔡其昌表示，到現在都還能感受到經典賽餘溫尚在，許多球迷、球員打招呼的方式是張育成的招牌慶祝手勢「敬禮」，老球迷看到了新世代的成長和進步，內部初步預估今年整體票房有望成長10至15％。

台鋼雄鷹二軍起步，中職回歸6隊熱身賽就很熱鬧

台鋼首任總教練洪一中，是目前中職史上最多勝教頭，打擊教練則找來傳奇球星路易士擔綱，光是教練團就星光熠熠，今年先帶著「雛鷹」從二軍起步， 喊出「雄新壯志」口號，希望一年的磨練與等待，2024年球季投入一軍例行賽時除盼能收割，還要讓大家看到「雄鷹」展翅。

「黃潮」來襲兄弟拚3連霸，樂天拚更名首冠

中職中信兄弟隊去年順利衛冕、今年喊出口號「黃潮」直指3連霸，陣中投手李振昌、吳哲源、呂彥青，捕手高宇杰、野手江坤宇、王威晨，都是今年世界棒球經典賽國手，總計6人入選也是各隊最多，呂彥青對義大利隊比賽後援好投、生日當天替台灣隊搶下重要勝利，吳哲源壓制荷蘭打線也投出知名度，兩人今年仍是兄弟投手群重要戰力。

樂天集團接手桃猿隊後，去年球季首度打入總冠軍賽，卻被4戰橫掃，與隊史第8冠擦身而過，今年口號「全猿準備Ready」，目標維持不變，盼把去年沒有完成的拼圖拼上，年底要再次站上頒獎台、重返榮耀。

龍隊洋將優惠到期，「龍眾一心」繼續拚

味全龍隊2019年重返中職，2020年從二軍打起、2021年重返一軍例行賽，去年一軍第2年就打出驚奇、直闖季後賽，季後挑戰賽戰績1勝3敗不敵中信兄弟隊無緣總冠軍賽。龍隊續由葉君璋領軍，二軍總教練由張家浩接任，「興農牛味」十足。

龍隊前2年一軍賽季有新球隊加盟優惠，可以註冊5名洋將，一軍登錄4人、同時上場3人，且不能都是投手或野手，今年這項「優惠」到期，洋將限制其他球隊一致，註冊4人、一軍登錄3人，同時上場2人。

龍隊觀賽焦點之一仍然是41歲老將林智勝的300轟何時出爐，但林智勝有更大野心，不僅要300轟，更放話挑戰310轟，要堆高屬於他的「智勝障礙」；龍隊今年球季喊出「龍眾一心」年度口號，有了去年經驗，小龍已經成長，能否蛻變成為巨龍，年底即將分曉。

獅隊帶經典賽經驗拚再起，悍將喊話整季「宇宙邦」

統一獅隊2020年拿下隊史第10座總冠軍，但2021年卻在總冠軍賽吞下4連敗、挑戰連霸失利，去年戰績不理想，今年網羅老經驗野手林益全加入，為打線增加不同的「化學效應」，與資深野手高國慶、陳鏞基、胡金龍，投手潘威倫共組「五路財神」，盼用豐富經驗帶領獅隊再次邁向榮耀。

獅隊年度口號Lions Up強勢來襲，總教練林岳平也是今年經典賽台灣隊總教練，獅隊隊長陳傑憲在經典賽也打出好表現，無論球技、外貌都獲得國際關注，也希望經典賽累積的經驗帶回球季、替球隊拿下每場比賽勝利。

富邦悍將隊不願再是「季前宇宙邦」，去年整季戰績墊底，今年季前無論是在經典賽熱身賽與國外球隊競技，還是官辦熱身賽好表現，當讓球迷看到不同的悍將，悍將年度口號All Blue湛藍出擊，隊長范國宸大聲喊話，「今年的悍將整季都會是宇宙邦」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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